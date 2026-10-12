Aλγουαθίλ: Επανέφερε τη φωτογραφία με το κορεό των φίλων του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
SPORTS
Ιμανόλ Αλγουαθίλ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός κορεό

Aλγουαθίλ: Επανέφερε τη φωτογραφία με το κορεό των φίλων του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ο προπονητής του Ολυμπιακού δημοσίευσε ξανά στο instagram τη φωτογραφία με το κορεό των φίλων της ομάδας του Πειραιά στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Aλγουαθίλ: Επανέφερε τη φωτογραφία με το κορεό των φίλων του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
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Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ είχε αρχικά κατεβάσει τη φωτογραφία με το κορεό του κυριακάτικου ντέρμπι των «αιωνίων», που προκάλεσε την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Ωστόσο τελικώς αυτή η φωτογραφία βρίσκεται ξανά στο προφίλ του προπονητή του Ολυμπιακού στο instagram του.

Ως γνωστόν οι «πράσινοι» μίλησαν για διαφορετικούς κόσμους μεταξύ των δύο ομάδων και ότι εκείνοι ποτέ δεν θα άφηναν τον προπονητή τους να ανεβάσει κάτι τέτοιο. Για τους Πειραιώτες απάντησε ο εκ των αντιπροέδρων των Ερυθρόλευκων, Κώστας Καραπαπάς, με story που έκανε.


Πηγή: gazzetta.gr
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