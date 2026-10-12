Ο Αλγουαθίλ αφαίρεσε τη φωτογραφία που προκάλεσε την αντίδραση του Παναθηναϊκού
Ο Αλγουαθίλ αφαίρεσε τη φωτογραφία που προκάλεσε την αντίδραση του Παναθηναϊκού
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αφαίρεσε από το προφίλ του τη φωτογραφία με το κορεό των οπαδών του Ολυμπιακού
Μετά το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Ιμανόλ Αλγουαθίλ έκανε μία ανάρτηση στο instagram με στιγμές από το μεγάλο ματς με τους «πράσινους».
Στις φωτογραφίες που ανάρτησε συμπεριέλαβε και μία με το κορεό που δημιούργησαν οι φίλοι των Πειραιωτών στο πέταλο των οργανωμένων. Η συγκεκριμένη φωτογραφία προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία μάλιστα με επίσημη θέση της κατέκρινε την κίνηση του Βάσκου προπονητή.
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα κατέβασε τη φωτογραφία που είχε αναρτήσει στο instagram.
Στις φωτογραφίες που ανάρτησε συμπεριέλαβε και μία με το κορεό που δημιούργησαν οι φίλοι των Πειραιωτών στο πέταλο των οργανωμένων. Η συγκεκριμένη φωτογραφία προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία μάλιστα με επίσημη θέση της κατέκρινε την κίνηση του Βάσκου προπονητή.
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα κατέβασε τη φωτογραφία που είχε αναρτήσει στο instagram.
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