Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Αντιδρά ο Παναθηναϊκός για την ανάρτηση του Αλγουαθίλ με το κορεό στο Καραϊσκάκη
Αντιδρά ο Παναθηναϊκός για την ανάρτηση του Αλγουαθίλ με το κορεό στο Καραϊσκάκη
Την αντίδραση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός προκάλεσε η ανάρτηση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ με το κορεό στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό ανάρτησε στον λογαριασμό του στο instagram φωτογραφία με το κορεό των οπαδών της ομάδας του Πειραιά. Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε την αντίδραση της «πράσινης» ΠΑΕ που τοποθετήθηκε για το θέμα.
Αναλυτικά η θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει:
«Δύο κόσμοι. Δεν υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ειδοποιό διαφορά στην αθλητική και κοινωνική παιδεία, στον σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που διέπουν τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, η οποία, αν μη τι άλλο, αποτυπώνει το ποιόν, τη νοοτροπία και τις αντιλήψεις που εκφράζονται δημόσια από ανθρώπους των δύο συλλόγων.
Η αλαζονεία, η ασέβεια και το «οπαδιλίκι» δεν συνιστούν ούτε μαγκιά ούτε ένδειξη ανωτερότητας. Αντιθέτως, φανερώνουν την απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός φανατικού οπαδού.
Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους του, χωρίς να φοβάται κανέναν. Και κυρίως γνωρίζει ότι το πραγματικό μέγεθος ενός συλλόγου αποτυπώνεται (και) στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που τον εκπροσωπούν.
Δύο κόσμοι, πράγματι. Και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική».
Αναλυτικά η θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει:
«Δύο κόσμοι. Δεν υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ειδοποιό διαφορά στην αθλητική και κοινωνική παιδεία, στον σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που διέπουν τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
Δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί κανείς ότι ο προπονητής ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος του Παναθηναϊκού θα προέβαινε σε ανάλογη ανάρτηση, η οποία, αν μη τι άλλο, αποτυπώνει το ποιόν, τη νοοτροπία και τις αντιλήψεις που εκφράζονται δημόσια από ανθρώπους των δύο συλλόγων.
Η αλαζονεία, η ασέβεια και το «οπαδιλίκι» δεν συνιστούν ούτε μαγκιά ούτε ένδειξη ανωτερότητας. Αντιθέτως, φανερώνουν την απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας και την αδυναμία διαχωρισμού του ρόλου ενός επαγγελματία από τη συμπεριφορά ενός φανατικού οπαδού.
Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους του, χωρίς να φοβάται κανέναν. Και κυρίως γνωρίζει ότι το πραγματικό μέγεθος ενός συλλόγου αποτυπώνεται (και) στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που τον εκπροσωπούν.
Δύο κόσμοι, πράγματι. Και η απόσταση που τους χωρίζει είναι χαοτική».
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