Τσόχος και Δούσκας στο protothema:Το «μαγικό ραβδί» του Αλγουαθίλ, οι ευθύνες του Νίστρουπ, ο ηγέτης Ρέτσος

Η επόμενη ημέρα της νίκης του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο ψυχολογικός αντίκτυπος του αποτελέσματος στους «πράσινους», οι κινήσεις του Αλγουαθίλ, ώστε οι «ερυθρόλευκοι» να παρουσιαστούν τόσο αποφασισμένοι και τα λάθη του τεχνικού του «τριφυλλιού», Νίστρουπ, απασχόλησαν - μεταξύ άλλων θεμάτων - τους Μιχάλη Τσόχο και Γιαννίκο Δούσκα στο έκτο επεισόδιο του «Win Win».Η επιλογή της μη χρησιμοποίησης του Έσε στο αρχικό σχήμα και η εντυπωσιακή παρουσία του Παναγιώτη Ρέτσου στο ματς.Η κρισιμότητα του αγώνα της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και η ανάγνωση της νίκης της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».