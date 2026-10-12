Τσόχος και Δούσκας στο protothema:Το «μαγικό ραβδί» του Αλγουαθίλ, οι ευθύνες του Νίστρουπ, ο ηγέτης Ρέτσος
SPORTS
Μιχάλης Τσόχος Γιαννίκος Δούσκας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Τσόχος και Δούσκας στο protothema:Το «μαγικό ραβδί» του Αλγουαθίλ, οι ευθύνες του Νίστρουπ, ο ηγέτης Ρέτσος

«Πόσο πιθανό είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι να τον κλονίσει ψυχολογικά εν όψει συνέχειας;», «Υπάρχει στα δικά σου μάτια μεγάλη ευθύνη του Νίστρουπ για την ήττα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι;» ορισμένα από τα ερωτήματα που θέτουν Μιχάλης Τσόχος και Γιαννίκος Δούσκας στο έκτο επεισόδιο του «Win Win».

Τσόχος και Δούσκας στο protothema:Το «μαγικό ραβδί» του Αλγουαθίλ, οι ευθύνες του Νίστρουπ, ο ηγέτης Ρέτσος
Η επόμενη ημέρα της νίκης του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο ψυχολογικός αντίκτυπος του αποτελέσματος στους «πράσινους», οι κινήσεις του Αλγουαθίλ, ώστε οι «ερυθρόλευκοι» να παρουσιαστούν τόσο αποφασισμένοι και τα λάθη του τεχνικού του «τριφυλλιού», Νίστρουπ, απασχόλησαν - μεταξύ άλλων θεμάτων - τους Μιχάλη Τσόχο και Γιαννίκο Δούσκα στο έκτο επεισόδιο του «Win Win».

Η επιλογή της μη χρησιμοποίησης του Έσε στο αρχικό σχήμα και η εντυπωσιακή παρουσία του Παναγιώτη Ρέτσου στο ματς.

Η κρισιμότητα του αγώνα της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και η ανάγνωση της νίκης της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».

Τσόχος-Δούσκας στο Win Win:Το «μαγικό ραβδί» του Αλγουαθίλ, οι ευθύνες του Νίστρουπ, ο ηγέτης Ρέτσος

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