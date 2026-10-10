Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Παρί Σεν Ζερμέν: Παρά λίγο νέα οικογενειακή τραγωδία για τον Λουίς Ενρίκε
Παρί Σεν Ζερμέν: Παρά λίγο νέα οικογενειακή τραγωδία για τον Λουίς Ενρίκε
Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία, στο οποίο ενεπλάκη το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η Σίρα Μαρτίνεθ, 26χρονη κόρη του προπονητή της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε
Ένας 20χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση με το αυτοκίνητο, στο οποίο βρίσκονταν η κόρη του Ισπανού τεχνικού και ένας 41χρονος Βρετανός αναβάτης ιππασίας, ο οποίος οδηγούσε το όχημα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, περίπου στις 19:45, στον αυτοκινητόδρομο N-332, κοντά στην Ολίβα, στην επαρχία της Βαλένθια της ανατολική Ισπανία.
Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο, ωστόσο δεν κατάφεραν να σώσουν τον νεαρό μοτοσικλετιστή. Αντίθετα, η Σίρα Μαρτίνεθ και ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν υπέστησαν τραυματισμούς.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Το δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, περίπου στις 19:45, στον αυτοκινητόδρομο N-332, κοντά στην Ολίβα, στην επαρχία της Βαλένθια της ανατολική Ισπανία.
Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο, ωστόσο δεν κατάφεραν να σώσουν τον νεαρό μοτοσικλετιστή. Αντίθετα, η Σίρα Μαρτίνεθ και ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν υπέστησαν τραυματισμούς.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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