EuroLeague: Ο Παναθηναϊκός «καθάρισε» τη Φενέρ και έκανε το 4Χ4, μεγάλες νίκες για Βαλένθια και Βίρτους, δείτε βίντεο

Μπάγερν – Βίρτους Μπολόνια 87-94: Νέο μεγάλο «διπλό» των Ιταλών μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού

Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας 58-77: Πρώτη εκτός έδρας νίκη με αμυντική κυριαρχία

Μακάμπι – Αρμάνι Μιλάνο 97-79: Έσπασε το «ρόδι» με επιβλητική εμφάνιση

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτιζάν 86-76: Πρώτη νίκη για τη «βασίλισσα», πρώτη ήττα για τους Σέρβους

Σε αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Η Βαλένθια συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στη Euroleague, καθώς επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ στη «Ρόιγκ Αρένα» και πανηγύρισε την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές με το τελικό 93-82.Οι «νυχτερίδες» επιβεβαίωσαν την εξαιρετική επιθετική τους εικόνα, καθώς μετά τους 105 πόντους επί της Βιλερμπάν εκτός έδρας, τους 111 επί της Μπασκόνια εντός και τους 96 στην πρεμιέρα με την Μπεσίκτας στην Τουρκία, κατάφεραν σε τέταρτο σερί ματς να ξεπεράσουν τους 90 πόντους. Από την άλλη, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη γνώρισε τη δεύτερη ήττα της στη διοργάνωση και υποχώρησε στο 2-2.Οι 30 πόντοι του Μπλέικνεϊ δεν αρκούσαν για τους Ισραηλινούς. Σε ένα ακόμη ματς ο Τι Τζέι Σορτς ήταν εκ των πρωταγωνιστών της Βαλένθια τελειώνοντας το ματς με 15 πόντους, ενώ άλλους 17 πρόσθεσε ο Τέιλορ.Τα δεκάλεπτα: 29-17, 47-40, 74-57, 93-82Με κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη επί του Ολυμπιακού (96-94), η Βίρτους Μπολόνια πανηγύρισε δεύτερη διαδοχική επιτυχία στην Euroleague, καθώς πέρασε με «διπλό» από τη Γερμανία, επικρατώντας της Μπάγερν με 94-87, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.Οι Ιταλοί ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 2-2, αφήνοντας πίσω τις δύο διαδοχικές ήττες από τη Φενέρμπαχτσε και την Αρμάνι Μιλάνο στο ξεκίνημα, ενώ από την άλλη, η Μπάγερν υποχώρησε στο 1-3, έχοντας πλέον τρεις ήττες στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της.Οι Γερμανοί εξακολουθούν να προβληματίζουν αμυντικά, καθώς έχουν δεχθεί τουλάχιστον 84 πόντους σε κάθε αναμέτρησή τους. Παράλληλα, η Βίρτους έβαλε τέλος στο περσινό σερί της Μπάγερν στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, καθώς οι Βαυαροί είχαν επικρατήσει και στα δύο παιχνίδια της προηγούμενης σεζόν.Κορυφαίος των Ιταλών ήταν ο Μουρ με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ από τους γηπεδούχους ξεχώρισαν οι Ντα Σίλβα και Ουάσινγκτον, που πέτυχαν από 18 πόντους έκαστος.Τα δεκάλεπτα: 21-35, 43-52, 68-75, 87-94.Το πρώτο «διπλό» στην εφετινή αγωνιστική περίοδο της Euroleague, πανηγύρισε στην Coca Cola Arena ο Ερυθρός Αστέρας. Οι Σέρβοι επικράτησαν με 77-58 της Ντουμπάι, για την 4η αγωνιστική, ισορροπώντας το ρεκόρ τους σε 2-2. Στον αντίποδα, η ομάδα των Εμιράτων υπέστη την πρώτη ήττα στο «σπίτι» της και πλέον έχει το ίδιο ρεκόρ με τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου.Η άμυνα του Ερυθρού Αστέρα έκανε τη... ζημιά στο σύνολο του Τσάβι Πασκουάλ, το οποίο ειδικά στη δεύτερη και την τέταρτη περίοδο περιορίστηκε στους 10 και 12 πόντους, αντίστοιχα.Κορυφαίος των νικητών ο Τζόρνταν Νουόρα με 20 πόντους, ενώ από τη Ντουμπάι ξεχώρισε ο Ντουέιν Μπέικον με 13.Τα δεκάλεπτα: 21-16, 31-37, 46-56, 58-77Στην Aleksandar Nikolic Hall, η Μακάμπι κατάφερε να υπερασπιστεί την «έδρα» της και να σπάσει το... ρόδι στη φετινή διοργάνωση. Οι Ισραηλινοί συνέτριψαν με 97-79 την Αρμάνι Μιλάνο και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 1-3, πιάνοντας τους Ιταλούς.Με την παραγωγικότητα στα ύψη και την άμυνα να πιάνει... δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο, η Μακάμπι δεν αγχώθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης και πήρε χωρίς... κόπο την πρώτη εφετινή νίκη της.Κορυφαίος των νικητών ο Γιαμ Μαντάρ με 17 πόντους, ενώ από την Αρμάνι Μιλάνο δεν αρκούσε η εντυπωσιακή εμφάνιση του Μόουζες Ράιτ, ο οποίος άγγιξε το νταμπλ νταμπλ (23π., 8ρ.).Τα δεκάλεπτα: 24-20, 51-45, 74-62, 97-79Την πρώτη της νίκη στη φετινή EuroLeague πανηγύρισε η Ρεάλ, επικρατώντας της Παρτίζαν με 86-76 στη Μαδρίτη, για την 4η αγωνιστική. Η ισπανική ομάδα επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +8 (27-19), ενώ στη δεύτερη περίοδο εκτόξευσε τη διαφορά στο +17 (53-36). Η Παρτίζαν αντέδρασε στο τρίτο δεκάλεπτο και μείωσε μέχρι και στους έξι (60-54), όμως η Ρεάλ ανέκτησε τον έλεγχο και μπήκε στην τελευταία περίοδο στο +14 (71-57). Οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος και έφτασαν στη νίκη, με τους Μαλεντόν (13π.), Ταβάρες (8π., 8ρ.) και Καμπάτσο (12π.) να ξεχωρίζουν. Από την Παρτιζάν που υπέστη την πρώτη ήττα της (ρεκόρ 3-1) πάλεψε ο Καρλίκ Τζόουνς με 13 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 27-19, 53-37, 71-57, 86-76Τετάρτη, 7 ΟκτωβρίουΠαρί (Γαλλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-98Πέμπτη, 8 ΟκτωβρίουΠαναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 92-74Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 58-77Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 97-79Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 87-94Βαλένθια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 93-82Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία) 86-76Παρασκευή, 9 ΟκτωβρίουΟλυμπιακός-Αναντολού Εφές (Τουρκία)Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-ΗΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0Βαλένθια 4-0Παρτιζάν 3-1Φενέρμπαχτσε 3-1ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1Μπαρτσελόνα 2-1Ερυθρός Αστέρας 2-2Βίρτους Μπολόνια 2-2Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2Ντουμπάι 2-2Βιλερμπάν 2-2Μπεσίκτας 1-2Ζάλγκιρις Κάουνας 1-2Αναντολού Εφές 1-2Μπασκόνια 1-2Παρί 1-3Μπάγερν Μονάχου 1-3Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3Αρμάνι Μιλάνο 1-3Ρεάλ Μαδρίτης 1-3