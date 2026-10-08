Ομπράντοβιτς: «Μας αρέσει να είμαστε αλτρουιστές, αυτό είναι το δικό μας μπάσκετ»
SPORTS
Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε Ζέλικο Ομπράντοβιτς Euroleague

Ομπράντοβιτς: «Μας αρέσει να είμαστε αλτρουιστές, αυτό είναι το δικό μας μπάσκετ»

Όσα δήλωσε ο Σέρβος προπονητής μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φενέρ

Ομπράντοβιτς: «Μας αρέσει να είμαστε αλτρουιστές, αυτό είναι το δικό μας μπάσκετ»
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Ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα 92-74 της Φενέρμπαχτσε για το απόλυτο μέχρι στιγμής στην EuroLeague.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στο flash interview και τόνισε τον χαρακτήρα που δείχνει η ομάδα ενώ ξεχώρισε τον Μπόνγκα για τις επιδόσεις του.

Αναλυτικά:

Για το 4Χ4 και την άμυνα: «Είναι αλήθεια. Όταν έχεις πρόβλημα στην επίθεση πρέπει να παίζεις δυνατά στην άμυνα. Η Φενέρμπαχτσε δεν τα παρατάει ποτέ, μας έκανε παγίδες σε κάποια σημεία.

Ήταν πρόβλημα για εμάς, αλλά έχουμε την εμπειρία. Πολλοί παίκτες συνείσφεραν στη νίκη. Θα ξεχωρίσω τον Μπόνγκα για την άμυνα του».

Για την αμυντική ταυτότητα του Παναθηναϊκού: «Θα δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, είμαστε χαρούμενοι ως τώρα. Μας αρέζει να παίζουμε μπάσκετ και ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η άμυνα. Δεν είμαστε εγωιστές, αλλά αλτρουιστές. Έχουμε την ποιότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό».
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