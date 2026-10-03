Γιοβάνοβιτς: Πρέπει να ζούμε με την πίεση, δεν υπάρχει αίτημα της Ντόρτμουντ για Καρέτσα

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για το παιχνίδι της Εθνικής ομάδας με τη Γερμανία και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κάνει κανένα αίτημα η Ντόρτμουντ για ειδική μεταχείριση στον Καρέτσα