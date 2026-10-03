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Γιοβάνοβιτς: Πρέπει να ζούμε με την πίεση, δεν υπάρχει αίτημα της Ντόρτμουντ για Καρέτσα
Γιοβάνοβιτς: Πρέπει να ζούμε με την πίεση, δεν υπάρχει αίτημα της Ντόρτμουντ για Καρέτσα
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για το παιχνίδι της Εθνικής ομάδας με τη Γερμανία και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κάνει κανένα αίτημα η Ντόρτμουντ για ειδική μεταχείριση στον Καρέτσα
Η Εθνική ομάδα την Κυριακή (4/10) το βράδυ αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπας τη Γερμανία και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς δήλωσε πως υπάρχει πίεση, αλλά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πρέπει να μάθει να πορεύεται με αυτά τα δεδομένα.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε και στο θέμα που έχει προκύψει με τις φημολογίες για παρέμβαση της Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα αίτημα της γερμανικής ομάδας.
Αναλυτικά όλα όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:
Για τον Καρέτσα και τη Ντόρτμουντ: «Για τον Καρέτσα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα από την Ντόρτμουντ. Λέγονται κάποιες υπερβολές. Ως Ομοσπονδία έχουμε εβδομαδιαία επικοινωνία με τους συλλόγους, τόσο όταν οι παίκτες αγωνίζονται στην Ευρώπη όσο και όταν βρίσκονται στην Ελλάδα. Ενημερωνόμαστε για όλα τα θέματα που αφορούν τους παίκτες μας. Όλες οι ομάδες είναι πάντα πολύ εξυπηρετικές και δείχνουν ενδιαφέρον για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
Το ίδιο ισχύει και όταν Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκούς συλλόγους έρχονται μαζί μας. Εμείς ενημερώνουμε τις ομάδες τους για τα δεδομένα και τη διάρκεια του καμπ, καθώς και για ό,τι ακολουθεί.
Δεν είναι μόνο η Ντόρτμουντ. Το ίδιο ισχύει για όλες τις ομάδες στις οποίες αγωνίζονται Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη. Χωρίς λόγο έχει πάρει μεγαλύτερη διάσταση το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει για όλους.
Θέλω να τονίσω ότι, όσο βρίσκομαι εγώ στη θέση του προπονητή, ποτέ κάποια ευρωπαϊκή ομάδα δεν έχει ζητήσει από εμάς ιδιαίτερη μεταχείριση για κάποιον ποδοσφαιριστή. Δεν θα είχε λογική να γίνει κάτι τέτοιο, καθώς η διάθεση των παικτών και οι αποφάσεις μας υπερβαίνουν τέτοιες καταστάσεις. Κανείς δεν μπορεί να παρέμβει στις αποφάσεις μου.
Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Εγώ, ως προπονητής, όποιες αποφάσεις παίρνω, τις παίρνω με βάση την εικόνα που έχω για κάθε ποδοσφαιριστή. Το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση».
Για την κούραση της ομάδας: «Υπάρχει κούραση, αλλά είμαστε ομάδα που έχει δουλέψει καλά. Έχουμε καλή ψυχολογία. Κάνουμε συζητήσεις για να δούμε τον βαθμό ετοιμότητας των παικτών και πάνω σ’ αυτό θα βασιστούμε για την αυριανή σύνθεση».
Για το αν θα παίξει η πίεση ρόλο και τη διαφορά στα δύο ημίχρονα με την Ολλανδία: «Σίγουρα έχουμε πίεση. Πάντα έχουμε. Ο λόγος είναι όταν θες να έχεις καλό αποτέλεσμα, ειδικά όταν πρόκειται για την Εθνική, πρέπει να ζεις με την πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία δεν ήταν το επίπεδο που είχαμε στο πρώτο, που ήταν φανταστικό. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί. Πρέπει να κατανοήσουμε τον λόγο που συνέβη, συζητήσαμε με τα παιδιά γιατί δεν υπήρχε ισορροπία, ώστε να μην επαναληφθεί».
Για το αν συμφωνεί με τον Τσιμίκα ότι η θέληση είναι μεγαλύτερη από την κόπωση: «Ένα από τα πράγματα που χαρακτηρίζει το ποδόσφαιρο είναι η ψυχολογία. Αυτό προέρχεται από τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα. Αλλά έχουμε αύριο μία νέα Γερμανία, διαφορετική από τον πρώτο αγώνα. Έκανε καλή εμφάνιση, εξαιρετικό ματς με τη Σερβία και νίκησε εύκολα. Είναι πιο φρέσκια σε σχέση με μας».
Για το αν βοηθούν τα ματς να βρει η Εθνική συνοχή: «Σίγουρα τα τέσσερα ματς βοηθούν τις μεγάλες ομοσπονδίες που έχουν πολλές επιλογές. Σ’ εμάς στις μικρότερες ομοσπονδίες δημιουργεί θέμα. Σε δύο εβδομάδες θα δώσουμε τέσσερα ματς. Οι μεγάλες Εθνικές δεν έχουν θέματα.
Για τη Γερμανία: «Η Ελλάδα δεν νίκησε γιατί μας υποτίμησαν. Δεν πρόκειται να μας υποτιμήσει κανείς και μην το κάνετε αυτό μειώνοντας την προσπάθεια. Είναι εξαιρετική ομάδα η Γερμανία. Με τη Σερβία ήταν πολύ δυνατή. Έχει δύναμη στο παιχνίδι της και ο Κλοπ προσπαθεί να δημιουργήσει μία ομάδα με τη νοοτροπία του. Είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Παίζει πιο κάθετα, παίρνει περισσότερα ρίσκα. Γίνεται μία σύγχρονη ομάδα, ανεξαρτήτων των αποτελεσμάτων».
Τσιμίκας: «Η θέληση πιο πάνω από την κόπωση»
Τους ποδοσφαιριστές της Ελλάδας στη συνέντευξη Τύπου εκπροσώπησε ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος τόνισε πως η θέληση των παικτών είναι πιο πάνω από την κούραση που μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα.
Αναλυτικά όλα όσα δήλωσε ο Κώστας Τσιμίκας:
«Μας δίνει έξτρα κίνητρο και για τα επόμενα παιχνίδια, μας δίνει χαρά και αισιοδοξία στο πώς αμυνόμαστε. Θα είναι κλειδί για το επόμενο παιχνίδι. Οι Γερμανοί θα έρθουν πιο έτοιμοι, σαφώς θα δείξουν καλύτερο εαυτό επειδή έχασαν το πρώτο παιχνίδι. Εμείς πρέπει να είμαστε το ίδιο συγκεντρωμένοι για να κερδίσουμε ξανά».
Για τη σημασία του να παίζει η Εθνική στη Βόρεια Ελλάδα σε ένα γεμάτο γήπεδο: «Νομίζω είναι σημαντικό η Εθνική να παίζει σε κάθε γήπεδο στην Ελλάδα. Είχαμε καιρό να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε χαρούμενοι που ο κόσμος μάς αγκάλιασε στο προηγούμενο παιχνίδι, ήταν από την αρχή εκεί για να μας δώσει το έξτρα κίνητρο. Για εμάς είναι χαρά να βλέπουμε όλους τους Έλληνες και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Σαν παιδί από τη Βόρεια Ελλάδα, είμαι χαρούμενος που παίζω στα μέρη μου».
Για τα τεστ με τις μεγάλες ομάδες στη League A και αν νιώθουν ότι τους έχει βοηθήσει: «100%. Νομίζω ότι, όπως είπε και ο προπονητής, είναι πολύ σημαντικό. Δείχνουμε την αξία μας και σαν παίκτες και σαν χώρα. Είμαστε κοντά στο να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Ο καθένας θέλει να παίξει σε μεγάλη διοργάνωση. Από εκεί και πέρα, όπως κάνουμε αυτά τα 2-2,5 χρόνια, δουλεύουμε σκληρά, κάνουμε προπόνηση καθημερινά, δείχνουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Σίγουρα μας έχουν βοηθήσει αυτά τα τρία ματς, όπως και τα προηγούμενα. Ήταν ένα-ένα σκαλοπάτι για να φτάσουμε μέχρι εδώ κι αυτό μας έκανε πιο έτοιμους ως ομάδα».
Για την κόπωση λόγω των συνεχόμενων αγώνων και για το αν η ψυχολογία τούς βοηθάει: «Πιστεύω ότι η θέληση είναι πιο πάνω από την κόπωση. Δεν έχουμε σταματήσει να μιλάμε και να λέμε πόσο το θέλουμε. Σίγουρα υπάρχει κόπωση, διότι κάποιοι έπαιξαν τρία συνεχόμενα 90λεπτα. Γι’ αυτό είμαστε όλη μέρα στο ξενοδοχείο. Προπονούμαστε όλα αυτά τα χρόνια για να παίζουμε συνέχεια. Κοιμόμαστε καλά, τρώμε καλά, πολύ μασάζ, όλα είναι καλά».
Για τον κόσμο που γεμίζει το γήπεδο: «Είναι σημαντικό να βλέπουμε γεμάτα γήπεδα. Θυμάμαι στο ΟΑΚΑ με το Λιχτενστάιν να έχει 1.000 άτομα. Αυτό το κερδίσαμε όλοι μαζί σαν ομάδα με τον τρόπο που παίζουμε. Όλοι μαζί έχουμε δυνατότητες ως γκρουπ. Στο προηγούμενο ματς στην Τούμπα ήταν sold out, στη Γερμανία χιλιάδες Έλληνες έδειξαν την αγάπη τους από το πρώτο λεπτό, το γήπεδο ήταν πιο πολύ μπλε. Για εμάς σίγουρα είναι σημαντικό και ο καθένας από εμάς θέλει το κάτι παραπάνω».
Για τη Γερμανία: «Έχουμε κάνει την ανάλυσή μας. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι θα είναι δυσκολότερο από το πρώτο. Είναι σημαντικό για αυτούς. Είναι καλό και κακό, οι τωρινοί τους παίκτες δεν έχουν παίξει πολύ μαζί, οπότε είναι και καλό και κακό. Εμείς είμαστε έτοιμοι, θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Είναι το τελευταίο παιχνίδι πριν γυρίσουμε στις ομάδες μας, θέλουμε να τελειώσει με χαμόγελα κι ας κερδίσει ο καλύτερος. Ο καλός μου φίλος, ο Φλόριαν Βιρτς, νομίζω θα παίξει αύριο. Έχω δουλέψει για χρόνια με τον Κλοπ, έχει ειδική θέση στην καρδιά μου, έχουμε πανηγυρίσει μαζί. Κρατώ τα θετικά, χαίρομαι που θα τον δω ξανά. Τον είδα στη Γερμανία μετά από καιρό».
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε και στο θέμα που έχει προκύψει με τις φημολογίες για παρέμβαση της Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα αίτημα της γερμανικής ομάδας.
Αναλυτικά όλα όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:
Για τον Καρέτσα και τη Ντόρτμουντ: «Για τον Καρέτσα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα από την Ντόρτμουντ. Λέγονται κάποιες υπερβολές. Ως Ομοσπονδία έχουμε εβδομαδιαία επικοινωνία με τους συλλόγους, τόσο όταν οι παίκτες αγωνίζονται στην Ευρώπη όσο και όταν βρίσκονται στην Ελλάδα. Ενημερωνόμαστε για όλα τα θέματα που αφορούν τους παίκτες μας. Όλες οι ομάδες είναι πάντα πολύ εξυπηρετικές και δείχνουν ενδιαφέρον για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
Το ίδιο ισχύει και όταν Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκούς συλλόγους έρχονται μαζί μας. Εμείς ενημερώνουμε τις ομάδες τους για τα δεδομένα και τη διάρκεια του καμπ, καθώς και για ό,τι ακολουθεί.
Δεν είναι μόνο η Ντόρτμουντ. Το ίδιο ισχύει για όλες τις ομάδες στις οποίες αγωνίζονται Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη. Χωρίς λόγο έχει πάρει μεγαλύτερη διάσταση το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει για όλους.
Θέλω να τονίσω ότι, όσο βρίσκομαι εγώ στη θέση του προπονητή, ποτέ κάποια ευρωπαϊκή ομάδα δεν έχει ζητήσει από εμάς ιδιαίτερη μεταχείριση για κάποιον ποδοσφαιριστή. Δεν θα είχε λογική να γίνει κάτι τέτοιο, καθώς η διάθεση των παικτών και οι αποφάσεις μας υπερβαίνουν τέτοιες καταστάσεις. Κανείς δεν μπορεί να παρέμβει στις αποφάσεις μου.
Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Εγώ, ως προπονητής, όποιες αποφάσεις παίρνω, τις παίρνω με βάση την εικόνα που έχω για κάθε ποδοσφαιριστή. Το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση».
Για την κούραση της ομάδας: «Υπάρχει κούραση, αλλά είμαστε ομάδα που έχει δουλέψει καλά. Έχουμε καλή ψυχολογία. Κάνουμε συζητήσεις για να δούμε τον βαθμό ετοιμότητας των παικτών και πάνω σ’ αυτό θα βασιστούμε για την αυριανή σύνθεση».
Για το αν θα παίξει η πίεση ρόλο και τη διαφορά στα δύο ημίχρονα με την Ολλανδία: «Σίγουρα έχουμε πίεση. Πάντα έχουμε. Ο λόγος είναι όταν θες να έχεις καλό αποτέλεσμα, ειδικά όταν πρόκειται για την Εθνική, πρέπει να ζεις με την πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία δεν ήταν το επίπεδο που είχαμε στο πρώτο, που ήταν φανταστικό. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί. Πρέπει να κατανοήσουμε τον λόγο που συνέβη, συζητήσαμε με τα παιδιά γιατί δεν υπήρχε ισορροπία, ώστε να μην επαναληφθεί».
Για το αν συμφωνεί με τον Τσιμίκα ότι η θέληση είναι μεγαλύτερη από την κόπωση: «Ένα από τα πράγματα που χαρακτηρίζει το ποδόσφαιρο είναι η ψυχολογία. Αυτό προέρχεται από τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα. Αλλά έχουμε αύριο μία νέα Γερμανία, διαφορετική από τον πρώτο αγώνα. Έκανε καλή εμφάνιση, εξαιρετικό ματς με τη Σερβία και νίκησε εύκολα. Είναι πιο φρέσκια σε σχέση με μας».
Για το αν βοηθούν τα ματς να βρει η Εθνική συνοχή: «Σίγουρα τα τέσσερα ματς βοηθούν τις μεγάλες ομοσπονδίες που έχουν πολλές επιλογές. Σ’ εμάς στις μικρότερες ομοσπονδίες δημιουργεί θέμα. Σε δύο εβδομάδες θα δώσουμε τέσσερα ματς. Οι μεγάλες Εθνικές δεν έχουν θέματα.
Για τη Γερμανία: «Η Ελλάδα δεν νίκησε γιατί μας υποτίμησαν. Δεν πρόκειται να μας υποτιμήσει κανείς και μην το κάνετε αυτό μειώνοντας την προσπάθεια. Είναι εξαιρετική ομάδα η Γερμανία. Με τη Σερβία ήταν πολύ δυνατή. Έχει δύναμη στο παιχνίδι της και ο Κλοπ προσπαθεί να δημιουργήσει μία ομάδα με τη νοοτροπία του. Είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Παίζει πιο κάθετα, παίρνει περισσότερα ρίσκα. Γίνεται μία σύγχρονη ομάδα, ανεξαρτήτων των αποτελεσμάτων».
Τσιμίκας: «Η θέληση πιο πάνω από την κόπωση»
Τους ποδοσφαιριστές της Ελλάδας στη συνέντευξη Τύπου εκπροσώπησε ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος τόνισε πως η θέληση των παικτών είναι πιο πάνω από την κούραση που μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα.
Αναλυτικά όλα όσα δήλωσε ο Κώστας Τσιμίκας:
«Μας δίνει έξτρα κίνητρο και για τα επόμενα παιχνίδια, μας δίνει χαρά και αισιοδοξία στο πώς αμυνόμαστε. Θα είναι κλειδί για το επόμενο παιχνίδι. Οι Γερμανοί θα έρθουν πιο έτοιμοι, σαφώς θα δείξουν καλύτερο εαυτό επειδή έχασαν το πρώτο παιχνίδι. Εμείς πρέπει να είμαστε το ίδιο συγκεντρωμένοι για να κερδίσουμε ξανά».
Για τη σημασία του να παίζει η Εθνική στη Βόρεια Ελλάδα σε ένα γεμάτο γήπεδο: «Νομίζω είναι σημαντικό η Εθνική να παίζει σε κάθε γήπεδο στην Ελλάδα. Είχαμε καιρό να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε χαρούμενοι που ο κόσμος μάς αγκάλιασε στο προηγούμενο παιχνίδι, ήταν από την αρχή εκεί για να μας δώσει το έξτρα κίνητρο. Για εμάς είναι χαρά να βλέπουμε όλους τους Έλληνες και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Σαν παιδί από τη Βόρεια Ελλάδα, είμαι χαρούμενος που παίζω στα μέρη μου».
Για τα τεστ με τις μεγάλες ομάδες στη League A και αν νιώθουν ότι τους έχει βοηθήσει: «100%. Νομίζω ότι, όπως είπε και ο προπονητής, είναι πολύ σημαντικό. Δείχνουμε την αξία μας και σαν παίκτες και σαν χώρα. Είμαστε κοντά στο να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Ο καθένας θέλει να παίξει σε μεγάλη διοργάνωση. Από εκεί και πέρα, όπως κάνουμε αυτά τα 2-2,5 χρόνια, δουλεύουμε σκληρά, κάνουμε προπόνηση καθημερινά, δείχνουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Σίγουρα μας έχουν βοηθήσει αυτά τα τρία ματς, όπως και τα προηγούμενα. Ήταν ένα-ένα σκαλοπάτι για να φτάσουμε μέχρι εδώ κι αυτό μας έκανε πιο έτοιμους ως ομάδα».
Για την κόπωση λόγω των συνεχόμενων αγώνων και για το αν η ψυχολογία τούς βοηθάει: «Πιστεύω ότι η θέληση είναι πιο πάνω από την κόπωση. Δεν έχουμε σταματήσει να μιλάμε και να λέμε πόσο το θέλουμε. Σίγουρα υπάρχει κόπωση, διότι κάποιοι έπαιξαν τρία συνεχόμενα 90λεπτα. Γι’ αυτό είμαστε όλη μέρα στο ξενοδοχείο. Προπονούμαστε όλα αυτά τα χρόνια για να παίζουμε συνέχεια. Κοιμόμαστε καλά, τρώμε καλά, πολύ μασάζ, όλα είναι καλά».
Για τον κόσμο που γεμίζει το γήπεδο: «Είναι σημαντικό να βλέπουμε γεμάτα γήπεδα. Θυμάμαι στο ΟΑΚΑ με το Λιχτενστάιν να έχει 1.000 άτομα. Αυτό το κερδίσαμε όλοι μαζί σαν ομάδα με τον τρόπο που παίζουμε. Όλοι μαζί έχουμε δυνατότητες ως γκρουπ. Στο προηγούμενο ματς στην Τούμπα ήταν sold out, στη Γερμανία χιλιάδες Έλληνες έδειξαν την αγάπη τους από το πρώτο λεπτό, το γήπεδο ήταν πιο πολύ μπλε. Για εμάς σίγουρα είναι σημαντικό και ο καθένας από εμάς θέλει το κάτι παραπάνω».
Για τη Γερμανία: «Έχουμε κάνει την ανάλυσή μας. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι θα είναι δυσκολότερο από το πρώτο. Είναι σημαντικό για αυτούς. Είναι καλό και κακό, οι τωρινοί τους παίκτες δεν έχουν παίξει πολύ μαζί, οπότε είναι και καλό και κακό. Εμείς είμαστε έτοιμοι, θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Είναι το τελευταίο παιχνίδι πριν γυρίσουμε στις ομάδες μας, θέλουμε να τελειώσει με χαμόγελα κι ας κερδίσει ο καλύτερος. Ο καλός μου φίλος, ο Φλόριαν Βιρτς, νομίζω θα παίξει αύριο. Έχω δουλέψει για χρόνια με τον Κλοπ, έχει ειδική θέση στην καρδιά μου, έχουμε πανηγυρίσει μαζί. Κρατώ τα θετικά, χαίρομαι που θα τον δω ξανά. Τον είδα στη Γερμανία μετά από καιρό».
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