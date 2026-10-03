Sky Sports: «Ψαλίδι» στα λεπτά του Καρέτσα στον αγωνιστικό χώρο ζητά η Ντόρτμουντ για το ματς της Εθνικής με τη Γερμανία - Κανένα αίτημα, λέει ο Γιοβάνοβιτς