Αγωνία στην Αναντολού Εφές: Αποχώρησε με φορείο από το παρκέ ο Μάικ Τζέιμς, δείτε βίντεο
SPORTS
Μάικ Τζέιμς Αναντολού Εφές τραυματισμός Eρυθρός Αστέρας Euroleague

Αγωνία στην Αναντολού Εφές: Αποχώρησε με φορείο από το παρκέ ο Μάικ Τζέιμς, δείτε βίντεο

Ο γκαρντ της Εφές τραυματίστηκε στον εκτός έδρας αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα και αποχώρησε με τη βοήθεια του φορείου

Αγωνία στην Αναντολού Εφές: Αποχώρησε με φορείο από το παρκέ ο Μάικ Τζέιμς, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μεγάλη ανησυχία προκάλεσε στην Αναντολού Εφές ο τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος, ο Αμερικανός γκαρντ βρέθηκε στο παρκέ χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με αντίπαλο.



Αμέσως έπιασε την περιοχή του αχίλλειου τένοντα, προκαλώντας έντονη ανησυχία τόσο στους συμπαίκτες του όσο και στον πάγκο της τουρκικής ομάδας. Η εικόνα του τραυματισμού ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, με τους παίκτες της Εφές να αντιδρούν εμφανώς προβληματισμένοι.

Ο Τζέιμς δεν κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι και χρειάστηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο με φορείο. Πλέον, στην Εφές περιμένουν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος για τον έμπειρο γκαρντ και να υπάρξει σαφής εικόνα για την κατάστασή του.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης