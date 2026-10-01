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Αγωνία στην Αναντολού Εφές: Αποχώρησε με φορείο από το παρκέ ο Μάικ Τζέιμς, δείτε βίντεο
Αγωνία στην Αναντολού Εφές: Αποχώρησε με φορείο από το παρκέ ο Μάικ Τζέιμς, δείτε βίντεο
Ο γκαρντ της Εφές τραυματίστηκε στον εκτός έδρας αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα και αποχώρησε με τη βοήθεια του φορείου
Μεγάλη ανησυχία προκάλεσε στην Αναντολού Εφές ο τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος, ο Αμερικανός γκαρντ βρέθηκε στο παρκέ χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με αντίπαλο.
Αμέσως έπιασε την περιοχή του αχίλλειου τένοντα, προκαλώντας έντονη ανησυχία τόσο στους συμπαίκτες του όσο και στον πάγκο της τουρκικής ομάδας. Η εικόνα του τραυματισμού ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, με τους παίκτες της Εφές να αντιδρούν εμφανώς προβληματισμένοι.
Ο Τζέιμς δεν κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι και χρειάστηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο με φορείο. Πλέον, στην Εφές περιμένουν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος για τον έμπειρο γκαρντ και να υπάρξει σαφής εικόνα για την κατάστασή του.
MIKE JAMES 🙏 pic.twitter.com/xaq10i9fK5— Eurohoops (@Eurohoopsnet) October 1, 2026
Αμέσως έπιασε την περιοχή του αχίλλειου τένοντα, προκαλώντας έντονη ανησυχία τόσο στους συμπαίκτες του όσο και στον πάγκο της τουρκικής ομάδας. Η εικόνα του τραυματισμού ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, με τους παίκτες της Εφές να αντιδρούν εμφανώς προβληματισμένοι.
Ο Τζέιμς δεν κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι και χρειάστηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο με φορείο. Πλέον, στην Εφές περιμένουν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος για τον έμπειρο γκαρντ και να υπάρξει σαφής εικόνα για την κατάστασή του.
— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) October 1, 2026
🚨🚨 MAALESEF MIKE JAMES SAKATLANDI VE YARDIMLA SOYUNMA ODASINA GİTTİ. pic.twitter.com/opotEUyMmI
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