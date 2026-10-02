Ο Χρήστος Κακλαμάνης συμφωνεί με την πρόταση Τσίπρα για πλαφόν στα καύσιμα - Νόμιζε ότι δεν ήταν πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η διορθωτική δήλωση

Ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι αυτό το μέτρο τον βρίσκει προσωπικά σύμφωνο - Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ είχε υποστηρίξει την επιβολή πλαφόν στα 1,4€ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,8€ για το πετρέλαιο κίνησης





Μάλιστα, μιλώντας στο Mega όταν ρωτήθηκε εάν αυτό το μέτρο αυτό αποτελεί πρόταση του



Δείτε τη δήλωση του Χρήστου Κακλαμάνη στο 18:50 - 19:20,







Μετά προφανώς από εσωτερικές αναταράξεις, ο Χρήστος Κακλαμάνης σε ανάρτησή του είπε πως το συγκεκριμένο μέτρο « αποτελεί πάγια διατυπωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ, «γεγονός που κατά τη διάρκεια του ζωντανού διαλόγου δεν θυμήθηκα (ένα μυαλό έχουμε χειμώνα-καλοκαίρι)» όπως σημειώνει χιουμοριστικά.







Η ανάρτηση Κακλαμάνη



«Σήμερα στο MegaNews ανέφερα ότι συμφωνώ με την πρόταση να μπει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων απαντώντας σε σχετική ερώτηση του εκπροσώπου του κόμματος Τσίπρα κ. Τεμπονέρα. Η πραγματικότητα είναι ότι η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί πάγια διατυπωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που κατά τη διάρκεια του ζωντανού διαλόγου δεν θυμήθηκα (ένα μυαλό έχουμε χειμώνα-καλοκαίρι). Το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σχετική πρόταση δεν αμφισβητείται-scripta manent άλλωστε…

Τις τελευταίες ώρες διαπιστώνω ότι η παλιά καλή γνώριμη μας μονταζιέρα της αληστου μνήμης εποχής Τσιπροκαμμένου έχει πάρει φωτιά επιχειρώντας να πει ότι το ΠΑΣΟΚ τάχα δεν έχει τέτοια πρόταση και ότι την είπε πρώτος ο επί 3 χρόνια «μουγγός» Αλέξης Τσίπρας.

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Τσίπρας: Πλαφόν τώρα στα 1,4€ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,8€ για το πετρέλαιο κίνησης Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, είχε αναφερθεί στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης, αλλά και στα μέτρα στήριξης που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση.



Ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Κακλαμάνης , δήλωσε ότι είναι υπέρ της επιβολής πλαφόν στα καύσιμα στο περιθώριο κέρδους.Μάλιστα, μιλώντας στο Mega όταν ρωτήθηκε εάν αυτό το μέτρο αυτό αποτελεί πρόταση του ΠΑΣΟΚ , ο κ. Κακλαμάνης απάντησε ότι δεν είναι πρόταση του κόμματός του, αλλά εκείνος συμφωνεί με το μέτρο.Μετά προφανώς από εσωτερικές αναταράξεις, ο Χρήστος Κακλαμάνης σε ανάρτησή του είπε πως το συγκεκριμένο μέτρο « αποτελεί πάγια διατυπωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ, «γεγονός που κατά τη διάρκεια του ζωντανού διαλόγου δεν θυμήθηκα (ένα μυαλό έχουμε χειμώνα-καλοκαίρι)» όπως σημειώνει χιουμοριστικά.Ωστόσο, στη συνέχεια κάνει λόγο για τη «γνώριμη μονταζιέρα της εποχής Τσιπροκαμμένου» που «έχει πάρει φωτιά επιχειρώντας να πει ότι το ΠΑΣΟΚ τάχα δεν έχει τέτοια πρόταση και ότι την είπε πρώτος ο επί 3 χρόνια «μουγγός» Αλέξης Τσίπρας» για να καταλήξει με τη μπηχτή προς το κόμμα της ΕΛ.Α.Σ: «Ψυχραιμία παιδιά και ψαχτείτε λίγο καλύτερα. Το ΠΑΣΟΚ τα έχει πει όλα πολύ πριν από εσάς. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με γονυκλισίες στο Άγιο Όρος, πάντως με τέτοια φτηνά κόλπα δεν σταματάει η κατηφόρα σας».«Σήμερα στο MegaNews ανέφερα ότι συμφωνώ με την πρόταση να μπει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων απαντώντας σε σχετική ερώτηση του εκπροσώπου του κόμματος Τσίπρα κ. Τεμπονέρα. Η πραγματικότητα είναι ότι η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί πάγια διατυπωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που κατά τη διάρκεια του ζωντανού διαλόγου δεν θυμήθηκα (ένα μυαλό έχουμε χειμώνα-καλοκαίρι). Το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σχετική πρόταση δεν αμφισβητείται-scripta manent άλλωστε…Τις τελευταίες ώρες διαπιστώνω ότι η παλιά καλή γνώριμη μας μονταζιέρα της αληστου μνήμης εποχής Τσιπροκαμμένου έχει πάρει φωτιά επιχειρώντας να πει ότι το ΠΑΣΟΚ τάχα δεν έχει τέτοια πρόταση και ότι την είπε πρώτος ο επί 3 χρόνια «μουγγός» Αλέξης Τσίπρας.Ψυχραιμία παιδιά και ψαχτείτε λίγο καλύτερα. Το ΠΑΣΟΚ τα έχει πει όλα πολύ πριν από εσάς. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με γονυκλισίες στο Άγιο Όρος, πάντως με τέτοια φτηνά κόλπα δεν σταματάει η κατηφόρα σας».Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, είχε αναφερθεί στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης, αλλά και στα μέτρα στήριξης που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση.

Ο κ. Τσίπρας είχε υποστηρίξει σε ανάρτησή του στα social media ότι θα πρέπει να επιβληθεί πλαφόν στα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης.



Ο ίδιος έκανε λόγο για τέσσερα εργαλεία για τη δραστική μείωση των τιμών στην αντλία, συμπληρώνοντας πως «η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας».





Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα: «Ο πρωθυπουργός, τη περασμένη βδομάδα δεσμεύθηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη.



Ταυτόχρονα μας είπε ότι η ΕΕ δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ΕΦΚ. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία.



-Επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους και στα διυλιστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια.



-Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διυλιστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις.



-Μείωση του ΕΦΚ στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η ΕΕ.



-Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε η Ισπανία.



Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία, ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλει. Σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο.



Και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει; Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας».