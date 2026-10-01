O'Jogo: Οριστικό το τέλος του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική Πορτογαλίας
O'Jogo: Οριστικό το τέλος του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική Πορτογαλίας
Ο Πορτογάλος σταρ φέρεται να έχει αποφασίσει να μην αγωνιστεί ξανά με το εθνόσημο – Το παιχνίδι με την Ουαλία ήταν το τελευταίο του
Την απόφαση να αποχωρήσει οριστικά από την εθνική Πορτογαλίας φέρεται να έχει λάβει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας «O JOGO».
Ο 41χρονος επιθετικός έχει ήδη αποχωρήσει από το ξενοδοχείο στην Κοπεγχάγη, όπου βρίσκεται η αποστολή της εθνικής ομάδας, με το πορτογαλικό μέσο να αναφέρει ότι η απόφασή του είναι αμετάκλητη και πως δεν πρόκειται να φορέσει ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο.
Εφόσον επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη πληροφορία, η αναμέτρηση απέναντι στην Ουαλία στο «Ζοζέ Αλβαλάδε» θα περάσει στην ιστορία ως η τελευταία εμφάνιση του Ρονάλντο με την εθνική Πορτογαλίας.
«Μετά τη συνέντευξη Τύπου του ομοσπονδιακού προπονητή και κατόπιν συνομιλίας με τον πρόεδρο της FPF, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από την αποστολή της εθνικής ομάδας», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Ρονάλντο άφησε, παράλληλα, ανοιχτό το ζήτημα των λόγων που τον οδήγησαν στην απόφαση αυτή, προαναγγέλλοντας ότι θα τοποθετηθεί δημόσια όταν κρίνει πως έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή.
«Όταν έρθει η ώρα, θα πω την αλήθεια σε όλους τους Πορτογάλους για τους λόγους που με οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα, στην οποία ήμουν πάντοτε αφοσιωμένος. Τώρα είναι η ώρα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες μου, χωρίς καμία εξαίρεση», έγραψε χαρακτηριστικά.
Εφόσον η αποχώρησή του οριστικοποιηθεί, θα κλείσει ένα ιστορικό κεφάλαιο για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αποχωρεί ως ο ρέκορντμαν συμμετοχών και πρώτος σκόρερ όλων των εποχών με την εθνική Πορτογαλίας.
Ο 41χρονος επιθετικός έχει ήδη αποχωρήσει από το ξενοδοχείο στην Κοπεγχάγη, όπου βρίσκεται η αποστολή της εθνικής ομάδας, με το πορτογαλικό μέσο να αναφέρει ότι η απόφασή του είναι αμετάκλητη και πως δεν πρόκειται να φορέσει ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο.
Εφόσον επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη πληροφορία, η αναμέτρηση απέναντι στην Ουαλία στο «Ζοζέ Αλβαλάδε» θα περάσει στην ιστορία ως η τελευταία εμφάνιση του Ρονάλντο με την εθνική Πορτογαλίας.
Η ανάρτηση του Κριστιάνο ΡονάλντοΥπενθυμίζεται ότι ο άσος της Αλ Νασρ είχε γνωστοποιήσει χθες μέσω Instagram ότι αποχώρησε από την αποστολή της εθνικής, παραμονή του επόμενου αγώνα, έπειτα από συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα.
«Μετά τη συνέντευξη Τύπου του ομοσπονδιακού προπονητή και κατόπιν συνομιλίας με τον πρόεδρο της FPF, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από την αποστολή της εθνικής ομάδας», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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Ο Ρονάλντο άφησε, παράλληλα, ανοιχτό το ζήτημα των λόγων που τον οδήγησαν στην απόφαση αυτή, προαναγγέλλοντας ότι θα τοποθετηθεί δημόσια όταν κρίνει πως έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή.
«Όταν έρθει η ώρα, θα πω την αλήθεια σε όλους τους Πορτογάλους για τους λόγους που με οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα, στην οποία ήμουν πάντοτε αφοσιωμένος. Τώρα είναι η ώρα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες μου, χωρίς καμία εξαίρεση», έγραψε χαρακτηριστικά.
Εφόσον η αποχώρησή του οριστικοποιηθεί, θα κλείσει ένα ιστορικό κεφάλαιο για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αποχωρεί ως ο ρέκορντμαν συμμετοχών και πρώτος σκόρερ όλων των εποχών με την εθνική Πορτογαλίας.
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