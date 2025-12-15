Η αληθινή ιστορία πίσω από το ριφιφί του 1992 που έγινε σειρά από τον Σωτήρη Τσαφούλια

Παραμονές Χριστουγέννων του 1992, αποκαλύφθηκε το μεγαλύτερο - και το πιο επιστημονικό - ριφιφί που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα: Κάποιοι - που παραμένουν άγνωστοι 33 χρόνια μετά - είχαν τρυπήσει το 60 πόντων μπετόν στα θεμέλια του υπογείου του υποκαταστήματος της Τράπεζας Εργασίας, στην Καλλιρρόης και παραβίασαν τις 301 από τις 1151 θυρίδες, αφαιρώντας πολύτιμα αντικείμενα και μετρητά σημερινής αξίας πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ. Η Cosmote επαναφέρει στην τηλεοπτική οθόνη από το βράδυ της Δευτέρας «το ριφιφί του αιώνα» με μία σειρά 6 επεισοδίων του Σωτήρη Τσαφούλια.Το τούνελκαι κατέληγε κάτω από το υπόγειο της τράπεζας, όπου βρίσκονταν οι θυρίδες.Επρόκειτο για τούνελ το οποίο κατασκευάστηκε σε χρονικό διάστημα τριών μηνών και είχε βαριά υποστυλώματα με χοντρά δοκάρια και διπλές ράγες, με τη χρήση γεννήτριας για τα σκαψίματα με κομπρεσέρ!Στις ράγες κινούνταν ένα βαγονέτο με το οποίο οι δράστες μετέφεραν τα μπάζα από τις εκσκαφές στον Ιλισό.Οι δράστες φτάνοντας, απόλυτα προσανατολισμένα, κάτω από το υπόγειο τρύπησαν μπετόν 60 εκατοστών,Οι αστυνομικοί έμειναν έκπληκτοι από το τούνελ που είχαν κατασκευάσει οι δράστες του ριφιφί.

Ο Τζουμάχ Χαλίντ ενώ οδηγείται στις Δικαστικές Αρχές

Οι αρχικές έρευνες δεν οδήγησαν πουθενά.Στις 12 Ιανουαρίου στην ερημική τοποθεσία Χαμολιά στην παραλία της Βραυρώνας βρέθηκαν τυχαία μερικές κατεστραμμένες θυρίδες με κάποιες επιταγές και ομόλογα. Η ανακάλυψη εκείνη έκανε τους αστυνομικούς να συμπεράνουν ότι, πιθανότατα, οι δράστες του πρωτοφανούς ριφιφίγια άλλο μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό.Τον Ιούλιο του 1994 ο Σύρος κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλούυπέδειξε ως δράστες του ριφιφί τον υποδιευθυντή του καταστήματος Αναγνώστη Καλαφάτη, τον υπάλληλο των ΕΛΤΑ Λάμπρο Κότσαλο και τους επιχειρηματίες Στέλιο Κολοβό, Διονύση Παπασταματάτο και Μανώλη Σπανουδάκη.Ο Χαλίντ που είχε ανοίξει λογαριασμό στο συγκεκριμένο κατάστημα της τράπεζας με πλαστά στοιχεία, όπως αποκαλύφθηκε, ισχυρίστηκε ότι είχε λάβει μέρος στο ριφιφί, κατασκευάζοντας τα υποστυλώματα.Όταν όμως μετά τη ληστεία οι δράστες, αντί για 30 εκατομμύρια δραχμές, όπως του είχαν υποσχεθεί, του έδωσαν μόνο τρία, τους κατέδωσε στις Αρχές. Ο ανακριτής που ανέλαβε να εξετάσει τις καταγγελίες του Σύρου εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για όσους αυτός ανέφερε. Ο Καλαφάτης και ο Παπασταματάτος μετά τις απολογίες τους προφυλακίστηκαν, ο Κότσαλος αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ οι Κολοβός και Σπανουδάκης δεν εμφανίστηκαν στον ανακριτή και ήταν καταζητούμενοι.Τον Νοέμβριο του 1994 ο Χαλίντ σε τηλεοπτική του συνέντευξη, κάτι που έκανε και με σημείωμα που έστειλε στον ανακριτή της υπόθεσης στις 25 Ιανουαρίου 1995.Ο Παπασταματάτος και ο Καλαφάτης αποφυλακίστηκαν. Τον Απρίλιο του 1995 συνελήφθη ο Κολοβός που είχε διαφύγει στο εξωτερικό με σκοπό όπως είπε να βρει στοιχεία που θα αποδείκνυαν την αθωότητά του. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους με βούλευμα του Συμβουλίου ΕφετώνΗ υπόθεση μπήκε στο αρχείο και παραμένει ανεξιχνίαστη ως σήμερα.Η Τράπεζα Εργασίαςτους δράστες με την ελπίδα ότι κάποιος εμπλεκόμενος στο ριφιφί θα έδινε πληροφορίες για τους δράστες. Κάτι τέτοιο δεν έγινε.Η υπόθεση απασχόλησε όχι μόνο τα ελληνικά αλλά και τα ξένα ΜΜΕ. Όπως ήταν φυσικό,. Κάποιοι ανέφεραν ότι δράστες της διάρρηξης ήταν μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας μαζί με υπαλλήλους άλλων υποκαταστημάτων της Τράπεζας Εργασίας που βοήθησαν στη διάπραξη του ριφιφί. Επίσης γράφτηκε ότι τη διάρρηξη έκανε η ιταλική μαφία καθώς πριν από λίγο καιρό είχε γίνει παρόμοιο ριφιφί.Ο κορυφαίος αστυνομικός συντάκτης Πάνος Σόμπολος σε συνέντευξή του στο «Ράδιο Θεσσαλονίκη» την 1η Απριλίου 2021 τόνισε ότι σίγουρα υπήρχαν άτομα με εξαιρετικές τεχνικές γνώσεις ανάμεσα σε όσους πήραν μέρος στο ριφιφί και ότι η λεία της διάρρηξης πιθανότατα μεταφέρθηκε στο εξωτερικό. Οι θυρίδες που ανοίχθηκαν δεν ήταν «στοχευμένες» αλλά η επιλογή τους έγινε τυχαία. Πιθανότατα, τα θύματα του ριφιφί δεν αποζημιώθηκαν ποτέ.