The Football Show live: Στο... πόδι η Θεσσαλονίκη για τα ματς της εθνικής στην Τούμπα, καλεσμένος ο Βαγγέλης Μόρας
The Football Show live: Στο... πόδι η Θεσσαλονίκη για τα ματς της εθνικής στην Τούμπα, καλεσμένος ο Βαγγέλης Μόρας
Ο προπονητής της Καλαμάτας Παναγιώτης Χριστοφιλέας βάζει στο «μικροσκόπιο» της εκπομπής του protothema.gr τις αναμετρήσεις με Ολλανδία και Γερμανία και μιλάει για τα όνειρα τα δικά του και της ομάδας του στη Stoiximan Super League.
UPD:
Στο «The Football Show» της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου: Η Θεσσαλονίκη στο… πόδι για τα ματς της εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία για τη League A του Nations League. Όλο το ρεπορτάζ για την προσπάθεια της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου της.
Ο παλαίμαχος διεθνής και νυν προπονητής της Καλλιθέας Βαγγέλης Μόρας αναλύει τα χαρακτηριστικά του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και μιλάει για τους παίκτες-κλειδιά της ομάδας μας.
Ο προπονητής της Καλαμάτας Παναγιώτης Χριστοφιλέας βάζει στο «μικροσκόπιο» τις αναμετρήσεις με Ολλανδία και Γερμανία και μιλάει για τα όνειρα τα δικά του και της Καλαμάτας στη Stoiximan Super League.
Όλο το μπάσκετ στο πιάτο σας. Οι σπουδαίες εκτός έδρας νίκες του Ολυμπιακού για τη Euroleague και του Άρη για το Eurocup. Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Πως προετοιμάζονται Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ για τις δικές τους «μάχες».
Όλα τα νέα από τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Άρη.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο παλαίμαχος διεθνής και νυν προπονητής της Καλλιθέας Βαγγέλης Μόρας αναλύει τα χαρακτηριστικά του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και μιλάει για τους παίκτες-κλειδιά της ομάδας μας.
Ο προπονητής της Καλαμάτας Παναγιώτης Χριστοφιλέας βάζει στο «μικροσκόπιο» τις αναμετρήσεις με Ολλανδία και Γερμανία και μιλάει για τα όνειρα τα δικά του και της Καλαμάτας στη Stoiximan Super League.
Όλο το μπάσκετ στο πιάτο σας. Οι σπουδαίες εκτός έδρας νίκες του Ολυμπιακού για τη Euroleague και του Άρη για το Eurocup. Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Πως προετοιμάζονται Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ για τις δικές τους «μάχες».
Όλα τα νέα από τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Άρη.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
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