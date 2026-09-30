The Football Show live: Στο... πόδι η Θεσσαλονίκη για τα ματς της εθνικής στην Τούμπα, καλεσμένος ο Βαγγέλης Μόρας

Ο προπονητής της Καλαμάτας Παναγιώτης Χριστοφιλέας βάζει στο «μικροσκόπιο» της εκπομπής του protothema.gr τις αναμετρήσεις με Ολλανδία και Γερμανία και μιλάει για τα όνειρα τα δικά του και της ομάδας του στη Stoiximan Super League.