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Η απίστευτη αντίδραση μικρού φίλου της Τουρκίας όταν ο Καλαφιόρι του χάρισε τη φανέλα του, δείτε βίντεο
Η απίστευτη αντίδραση μικρού φίλου της Τουρκίας όταν ο Καλαφιόρι του χάρισε τη φανέλα του, δείτε βίντεο
Παρά την βαριά ήττα της ομάδας του από την Ιταλία, ο μικρός δεν πτοήθηκε και πήρε τη φανέλα του δεξιού μπακ της Άρσεναλ
Είναι κάτι μοναδικό όταν ως παιδί καταφέρνεις να πάρεις τη φανέλα από το είδωλό σου. Πόσο μάλλον όταν ο ίδιος την βγάζει μπροστά σου και σου τη δίνει.
Αυτή την εμπειρία έζησε ένας μικρός οπαδός της Τουρκίας, όπου μετά την ήττα της ομάδας του από την Ιταλία για το Nations League, μπούκαρε στον αγωνιστικό χώρο για να ζητήσει τη φανέλα του Ρικάρντο Καλαφιόρι.
Η αντίδρασή του ήταν μοναδική καθώς όταν κατάλαβε ότι ο Ιταλός θα του δώσει τη φανέλα του άρχισε να ουρλιάζει και να χοροπηδάει από τη χαρά του, ενώ στη συνέχεια γονάτισε για να του φιλήσει τα παπούτσια.
Αυτή την εμπειρία έζησε ένας μικρός οπαδός της Τουρκίας, όπου μετά την ήττα της ομάδας του από την Ιταλία για το Nations League, μπούκαρε στον αγωνιστικό χώρο για να ζητήσει τη φανέλα του Ρικάρντο Καλαφιόρι.
Η αντίδρασή του ήταν μοναδική καθώς όταν κατάλαβε ότι ο Ιταλός θα του δώσει τη φανέλα του άρχισε να ουρλιάζει και να χοροπηδάει από τη χαρά του, ενώ στη συνέχεια γονάτισε για να του φιλήσει τα παπούτσια.
Türkiye-İtalya maçında Riccardo Calafiori'nin formasını alan çocuğun yaşadığı sevinç:pic.twitter.com/lxFUDlVb5A— BPT (@bpthaber) September 29, 2026
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