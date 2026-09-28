Η Φλόριντα ζητά να απαγορευτεί στην OpenAI να αναπτύσσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης χωρίς εξωτερική εποπτεία

Ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντας ζήτησε τη Δευτέρα από δικαστή να απαγορεύσει στην OpenAI να αναπτύσσει νέα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης χωρίς εξωτερική εποπτεία, στο πλαίσιο αγωγής σε βάρος της εταιρείας με την κατηγορία ότι βλάπτει τα παιδιά.Η Πολιτεία στράφηκε εναντίον της OpenAI τον περασμένο Ιούνιο, κατηγορώντας την ότι παραπλάνησε τις Αρχές σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της πλατφόρμας ChatGPT.Υποστηρίζει δε ότι έχει βλάψει παιδιά παρέχοντας πληροφορίες σε άτομα που στη συνέχεια διέπραξαν επιθέσεις με όπλα, έδωσε οδηγίες σε άλλους για να βλάψουν τον εαυτό τους ή προκάλεσε εθισμό σε νέους χρήστες.Ο γενικός εισαγγελέας Τζέιμς Αθμάιερ ζήτησε επίσης από το δικαστήριο να διατάξει την OpenAI να κρατήσει τους ανηλίκους μακριά από το ChatGPT και να απαγορεύσει στην εταιρεία να προσδίδει «ανθρώπινα χαρακτηριστικά» στην πλατφόρμα συνομιλίας της.Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου της OpenAI, Ντριου Πουζατέρι, δήλωσε ότι η εταιρεία έχει διακόψει προσωρινά την εκπαίδευση των πιο «έξυπνων» μοντέλων της και δεν θα τη συνεχίσει έως ότου εφαρμοστούν πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας. «Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με τη Φλόριντα και άλλες Πολιτείες για την προώθηση ρεαλιστικών πολιτικών που θα ισχύουν για ολόκληρη τη βιομηχανία ΤΝ και όχι μόνο για μία εταιρεία», πρόσθεσε.Η δικογραφία παραθέτει πρόσφατα σχόλια ενός πρώην υπαλλήλου της OpenAI και ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της ΤΝ πρέπει να επιβραδυνθεί και θα μπορούσε να οδηγήσει την ανθρωπότητα στην καταστροφή της.Ο Αθμάιερ, που είναι Ρεπουμπλικάνος, είναι ο πρώτος γενικός εισαγγελέας Πολιτείας που στρέφεται εναντίον της OpenAI για τον αντίκτυπό της στους νέους χρήστες. Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης αγωγές από ιδιώτες και οικογένειες που λένε ότι το ChatGPT οδήγησε ανθρώπους να βλάψουν τον εαυτό τους ή άλλους.Αφορμή για την αγωγή ήταν μια επίθεση με πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο του Ταλαχάσι πέρυσι και διάφορα περιστατικά σε άλλες Πολιτείες, όπου το ChatGPT φέρεται να παρείχε πληροφορίες σε άτομα που στη συνέχεια διέπραξαν βιαιοπραγίες. Η εταιρεία έχει αρνηθεί ότι φέρει ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει δηλώσει ότι το chatbot παρέχει πληροφορίες που είναι ευρέως διαθέσιμες στο Διαδίκτυο και ότι συνεχίζει να ενημερώνει τα εργαλεία ασφαλείας της.