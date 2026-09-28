Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι στη λίστα αναμονής για ένα εισιτήριο για τα ματς της Εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία
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Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι στη λίστα αναμονής για ένα εισιτήριο για τα ματς της Εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία

Ο θρίαμβος στη Γερμανία που ακολούθησε το διπλό στη Σερβία έχει φέρει μεγάλη ανυπομονησία για τα δύο εντός έδρας παιχνίδια

Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι στη λίστα αναμονής για ένα εισιτήριο για τα ματς της Εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία
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Ο θρίαμβος στο Άουγκσμπουργκ που ακολούθησε το διπλό στη Σερβία έχει φέρει μεγάλη ανυπομονησία στον κόσμο, προκειμένου να δει από κοντά την Εθνική Ελλάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. 

Η Ελλάδα υποδέχεται στην Τούμπα την Ολλανδία την Πέμπτη 1/10 στις 21:45 και τη Γερμανία στο ίδιο γήπεδο την Κυριακή 4/10 επίσης στις 21:45. 

Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως και οι δύο αναμετρήσεις θα είναι sold out. Είναι τέτοια η ζήτηση για τα εισιτήρια, που ήδη βρίσκονται προς διάθεση, που δε θα «πέφτει καρφίτσα» τόσο στην αναμέτρηση με τους Ολλανδούς όσο και σε αυτή με τους Γερμανούς. 

Είναι χαρακτηριστικό πως στη λίστα αναμονής για τα εισιτήρια των δύο αγώνων βρίσκονται περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι. 

Η Ελλάδα με τις δύο νίκες που πέτυχε σε Γερμανία και Σερβία, είναι στην 1η θέση του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League, με 6 βαθμούς
 

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