Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο: Συντετριμμένη η οικογένειά του
Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο: Συντετριμμένη η οικογένειά του
Στη Θεσσαλονίκη έγινε σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του σπουδαίου Έλληνα προπονητή
Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του Ελληνικού μπάσκετ είπαν το τελευταίο αντίο σήμερα Δευτέρα (28/9) στον Σούλη Μαρκόπουλο.
Ο Έλληνας προπονητής πέθανε σε ηλικία 77 ετών, αφήνοντας πίσω του σπουδαίο έργο. Μόνο καλά λόγια είχαν να πουν για την πορεία, την καριέρα του και τον χαρακτήρα του όλοι όσοι τον γνώριζαν και είχαν συνεργαστεί μαζί του.
Εμφανώς συγκινημένοι είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο, η σύζυγός του, Σταματία, και ο γιος τους Χάρης.
Στην Ιερά Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι αλλά φυσικά και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ. Όπως ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, ο Νίκος Ζήσης, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, ο Παντελής Μπούτσκος, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος, ο Νίκος Σταυρόπουλος, ο γνωστός προπονητής Θόδωρος Ροδόπουλος και πολλοί άλλοι.
Ο Έλληνας προπονητής πέθανε σε ηλικία 77 ετών, αφήνοντας πίσω του σπουδαίο έργο. Μόνο καλά λόγια είχαν να πουν για την πορεία, την καριέρα του και τον χαρακτήρα του όλοι όσοι τον γνώριζαν και είχαν συνεργαστεί μαζί του.
Εμφανώς συγκινημένοι είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο, η σύζυγός του, Σταματία, και ο γιος τους Χάρης.
Στην Ιερά Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι αλλά φυσικά και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ. Όπως ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, ο Νίκος Ζήσης, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, ο Παντελής Μπούτσκος, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος, ο Νίκος Σταυρόπουλος, ο γνωστός προπονητής Θόδωρος Ροδόπουλος και πολλοί άλλοι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα