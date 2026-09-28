Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο: Συντετριμμένη η οικογένειά του
SPORTS
Σούλης Μαρκόπουλος Κηδεία

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο: Συντετριμμένη η οικογένειά του

Στη Θεσσαλονίκη έγινε σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του σπουδαίου Έλληνα προπονητή

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο: Συντετριμμένη η οικογένειά του
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Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του Ελληνικού μπάσκετ είπαν το τελευταίο αντίο σήμερα Δευτέρα (28/9) στον Σούλη Μαρκόπουλο. 

Ο Έλληνας προπονητής πέθανε σε ηλικία 77 ετών, αφήνοντας πίσω του σπουδαίο έργο. Μόνο καλά λόγια είχαν να πουν για την πορεία, την καριέρα του και τον χαρακτήρα του όλοι όσοι τον γνώριζαν και είχαν συνεργαστεί μαζί του. 

Εμφανώς συγκινημένοι είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο, η σύζυγός του, Σταματία, και ο γιος τους Χάρης.

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο: Συντετριμμένη η οικογένειά του
Η σύζυγός του Σούλη Μαρκόπουλου, Σταματία, και ο γιος τους, Χάρης
Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο: Συντετριμμένη η οικογένειά του
Συντετριμμένη η σύζυγος του Σούλη Μαρκόπουλου, Σταματία


Στην Ιερά Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι αλλά φυσικά και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ. Όπως ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, ο Νίκος Ζήσης, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, ο Παντελής Μπούτσκος, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος, ο Νίκος Σταυρόπουλος, ο γνωστός προπονητής Θόδωρος Ροδόπουλος και πολλοί άλλοι. 

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο: Συντετριμμένη η οικογένειά του
Ο Μπάνε Πρέλεβιτς

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Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο: Συντετριμμένη η οικογένειά του
Ο Νίκος Ζήσης


Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο: Συντετριμμένη η οικογένειά του
Ο Νίκος Σταυρόπουλος (δεξιά)


Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο: Συντετριμμένη η οικογένειά του
Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής


Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο: Συντετριμμένη η οικογένειά του
Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο: Συντετριμμένη η οικογένειά του
Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο: Συντετριμμένη η οικογένειά του
Ο γνωστός προπονητής Θοδωρής Ροδόπουλος

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ελληνικού μπάσκετ είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο: Συντετριμμένη η οικογένειά του
Ο Παντελής Μπούτσκος, προπονητής του ΠΑΟΚ την περσινή σεζόν
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