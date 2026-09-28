Μαρινάκης: Τον Νοέμβριο θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές

«Στηρίζουμε στην πράξη τους συμπολίτες μας», ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος





Πρόσθεσε ότι «επιπλέον, στις 30 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές και διπλού ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025. Στηρίζουμε στην πράξη τους συμπολίτες μας που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, με στοχευμένες πολιτικές που ενισχύουν το εισόδημα και συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας».







Παράλληλα, κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το νέο Καθεστώς Κινήτρων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, με έμφαση σε επενδύσεις υψηλής αναπτυξιακής αξίας, όπως η βιομηχανία, η καινοτομία, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία και η αμυντική βιομηχανία, με επενδυτικά σχέδια από 10 έως 50 εκατ. ευρώ και ενίσχυση έως 20 εκατ. ευρώ.



Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στη νέα δράση «REBRAIN GREECE» στο Μόναχο για την προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από τη Γερμανία, καθώς και στην έναρξη του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου για το σχολικό έτος 2026-2027, το οποίο παρέχει δωρεάν ζωντανή υποστήριξη σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. «Οι ευκαιρίες στην εκπαίδευση δεν μπορούν να εξαρτώνται από τον τόπο κατοικίας ή τις οικονομικές δυνατότητες μιας οικογένειας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι το πρόγραμμα έχει ξεπεράσει τους 410.000 χρήστες.







Αναλυτικά η ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο: «Πιστώθηκε η επιστροφή δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ. Η πληρωμή αφορά τα μισθώματα του 2024 και έγινε απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε περίπου 4,9 εκατ. ευρώ.



Επιπλέον, στις 30 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές και διπλού ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025. Στηρίζουμε στην πράξη τους συμπολίτες μας που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, με στοχευμένες πολιτικές που ενισχύουν το εισόδημα και συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.



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Τα στοιχεία για την ευρύτερη διάδοση του IRIS είναι αποκαλυπτικά: *⁠ 2,2 εκατ. πολίτες είχαν ενεργοποιήσει το IRIS στα τέλη του 2023. Σήμερα έχουν φτάσει τα 4,75 εκατ. Μια αύξηση σχεδόν 100%.



*⁠ Οι εγγεγραμμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τετραπλασιαστεί: Από 155.000 τότε, πλησιάζουν σήμερα τις 600.000.



*⁠ Οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών υπερπενταπλασιάστηκαν: Από 20,4 εκατ. το 2023 σε 111,4 εκατ. το 2025.



«Πιστώθηκε η επιστροφή δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, όπως ανακοίνωσαν το υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ. Η πληρωμή αφορά τα μισθώματα του 2024 και έγινε απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε περίπου 4,9 εκατ. ευρώ», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.Πρόσθεσε ότι «επιπλέον, στις 30 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθείπου καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025. Στηρίζουμε στην πράξη τους συμπολίτες μας που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, με στοχευμένες πολιτικές που ενισχύουν το εισόδημα και συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας».Για το IRIS , σημείωσε ότι η χρήση του έχει διευρυνθεί σημαντικά, καθώς οι ενεργοποιήσεις αυξήθηκαν από 2,2 εκατ. στα τέλη του 2023 σε 4,75 εκατ. σήμερα, ενώ μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν 126,4 εκατ. συναλλαγές συνολικής αξίας 10,9 δισ. ευρώ.Παράλληλα, κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το νέο Καθεστώς Κινήτρων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, με έμφαση σε επενδύσεις υψηλής αναπτυξιακής αξίας, όπως η βιομηχανία, η καινοτομία, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία και η αμυντική βιομηχανία, με επενδυτικά σχέδια από 10 έως 50 εκατ. ευρώ και ενίσχυση έως 20 εκατ. ευρώ.Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στη νέα δράση «REBRAIN GREECE» στο Μόναχο για την προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από τη Γερμανία, καθώς και στην έναρξη του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου για το σχολικό έτος 2026-2027, το οποίο παρέχει δωρεάν ζωντανή υποστήριξη σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. «Οι ευκαιρίες στην εκπαίδευση δεν μπορούν να εξαρτώνται από τον τόπο κατοικίας ή τις οικονομικές δυνατότητες μιας οικογένειας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι το πρόγραμμα έχει ξεπεράσει τους 410.000 χρήστες.Τέλος, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, υπό τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου.«Πιστώθηκε η επιστροφή δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ. Η πληρωμή αφορά τα μισθώματα του 2024 και έγινε απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε περίπου 4,9 εκατ. ευρώ.Επιπλέον, στις 30 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές και διπλού ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025. Στηρίζουμε στην πράξη τους συμπολίτες μας που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, με στοχευμένες πολιτικές που ενισχύουν το εισόδημα και συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.Μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν μέσω IRIS 126,4 εκατ. συναλλαγές, συνολικής αξίας 10,9 δισ. ευρώ.*⁠ 2,2 εκατ. πολίτες είχαν ενεργοποιήσει το IRIS στα τέλη του 2023. Σήμερα έχουν φτάσει τα 4,75 εκατ. Μια αύξηση σχεδόν 100%.*⁠ Οι εγγεγραμμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τετραπλασιαστεί: Από 155.000 τότε, πλησιάζουν σήμερα τις 600.000.*⁠ Οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών υπερπενταπλασιάστηκαν: Από 20,4 εκατ. το 2023 σε 111,4 εκατ. το 2025.

*⁠ Το IRIS διαδίδεται τόσο στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου όσο και στα φυσικά καταστήματα. Το 2025 κατέγραψε 12,4 εκατ. συναλλαγές αξίας 4,76 δισ. ευρώ.



Πρόκειται για μια προσπάθεια που συνεχίζεται, για ακόμη πιο εύκολες συναλλαγές, λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και μια οικονομία που αξιοποιεί όλο και περισσότερο τις δυνατότητες της τεχνολογίας.



Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, που κατατέθηκε στη Βουλή, εισάγει ένα ειδικό θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση Καθεστώτος Κινήτρων 'Αμεσων Ξένων Επενδύσεων.



Το καθεστώς προσανατολίζεται σε δραστηριότητες υψηλής αναπτυξιακής αξίας και σε τομείς που συνδέονται με τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας.



Στις δυνητικές κατηγορίες επενδύσεων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μεταποίηση και η βιομηχανική παραγωγή, η έρευνα, η εφαρμοσμένη καινοτομία και η τεχνητή νοημοσύνη, η βιομηχανοποιημένη πρωτογενής παραγωγή, η βιοτεχνολογία, η αμυντική βιομηχανία και η αεροναυπηγική.



Το επιλέξιμο κόστος κάθε επενδυτικού σχεδίου πρέπει να κυμαίνεται από 10 εκατ. ευρώ έως 50 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το συνολικό ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.



Το σχέδιο νόμου προβλέπει κίνητρα που δεν περιορίζονται στη φορολογική ενίσχυση, αλλά καλύπτουν και την αδειοδότηση, τη χρηματοδότηση και τη διευκόλυνση της εγκατάστασης ή παραμονής επενδυτών και εξειδικευμένου προσωπικού από τρίτες χώρες.



Στόχος της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό, σαφές και ολοκληρωμένο σύστημα για επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται από μη εγχώρια κεφάλαια και συνδέονται με συγκεκριμένους ποιοτικούς αναπτυξιακούς στόχους.



Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διοργανώνει νέα εκδήλωση στο πλαίσιο της δράσης «REBRAIN GREECE» το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 στο Μόναχο και απευθύνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που αναζητούν στελέχη υψηλής εξειδίκευσης τα οποία εργάζονται στη Γερμανία, να συμμετέχουν σε αυτή την εθνική δράση εξωστρέφειας. Καταληκτική ημερομηνία για εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει καθοριστεί η 30η Σεπτεμβρίου 2026.



Αντίστοιχες δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, 'Αμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Νέα Υόρκη. Συνολικά στις εκδηλώσεις έχουν συμμετάσχει πάνω από 9.500 ενδιαφερόμενοι οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και ήρθαν σε άμεση επαφή με 120 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προκειμένου να διερευνήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.



Ξεκινάει σήμερα το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Μέσω αυτού, μαθητές και μαθήτριες από όλη τη χώρα αποκτούν δωρεάν πρόσβαση σε ζωντανή εκπαιδευτική υποστήριξη για 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.



Μάλιστα το Ψηφιακό Φροντιστήριο δεν περιορίζεται στην προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Μέσα από το ασύγχρονο σκέλος του, παρέχει εκπαιδευτικό υλικό από την Ε' Δημοτικού και για όλες τις επόμενες τάξεις, υποστηρίζοντας πολύ περισσότερα παιδιά και σε περισσότερα στάδια της σχολικής τους διαδρομής.



Επιπρόσθετα, σχεδιάζεται η επέκταση της σύγχρονης διδασκαλίας στην Α' και τη Β' Λυκείου, ώστε το Ψηφιακό Φροντιστήριο να στηρίζει τους μαθητές νωρίτερα και πιο συστηματικά, πριν ακόμη φτάσουν στην τελική χρονιά προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές.



Από την έναρξη της λειτουργίας του, το Ψηφιακό Φροντιστήριο έχει ξεπεράσει τους 410.000 συνολικούς χρήστες, ενώ μόνο κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026 τις υπηρεσίες του αξιοποίησαν 261.851 μαθητές, μαθήτριες και απόφοιτοι. Ακόμη και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων μαθημάτων έφτασε τους 300.000 χρήστες.



Το Ψηφιακό Φροντιστήριο είναι μία δημόσια πολιτική ίσων ευκαιριών στην πράξη. Η βασική αρχή που το διατρέχει είναι πως οι ευκαιρίες στην εκπαίδευση δεν μπορούν να εξαρτώνται από τον τόπο κατοικίας ή τις οικονομικές δυνατότητες μιας οικογένειας.



Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση».

28.09.2026, 13:42