Το «καλό ξημέρωμα» του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Super Cup με τον Φουρνιέ να τραγουδάει Lose control, δείτε βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Εβάν Φουρνιέ Super Cup

Το «καλό ξημέρωμα» του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Super Cup με τον Φουρνιέ να τραγουδάει Lose control, δείτε βίντεο

«ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δικό μας video ΔΕΝ είναι AI!» γράφει η λεζάντα της ανάρτησης του Ολυμπιακού

Το «καλό ξημέρωμα» του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Super Cup με τον Φουρνιέ να τραγουδάει Lose control, δείτε βίντεο
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Με ένα τραγούδι με ερμηνευτή τον... Εβάν Φουρνιέ γιόρτασε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στον λογαριασμό της στο Instagram την κατάκτηση του Super Cup μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ στον τελικό της Κυριακής.

Στο βίντεο ο Γάλλος φόργουορντ που ήταν καθοριστικός με τα καλάθια που πέτυχε στα τελευταία λεπτά, τραγουδάει το Lose Control.

«Φέτος λέμε να το πάμε λίγο αλλιώς… 😎 Αντί για «καλημέρα», σας ευχόμαστε… καλό ξημέρωμα! 🌙🏆» γράφει η λεζάντα της ανάρτησης του Ολυμπιακού, «με Super Cup και mood… “Lose Control” σε performance του μοναδικού @evanfournier10 ! 🎤🕺🏽»

«⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δικό μας video ΔΕΝ είναι AI! 😜» καταλήγει η ανάρτηση του Ολυμπιακού.

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