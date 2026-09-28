Απίστευτο περιστατικό σε αγώνα Nations League: Παίκτης με ράστα κέρδισε δύο αποβολές γιατί του τραβούσαν τα μαλλιά, δείτε βίντεο

Ένα περιστατικό που δύσκολα συναντά κανείς σε ποδοσφαιρικό αγώνα σημειώθηκε στην αναμέτρηση τηςμε τηνγια τοNations League. Η νίκη της πρώτης με 5-0 πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς δύο ποδοσφαιριστές της αποβλήθηκαν για ακριβώς τον ίδιο λόγο: τράβηξαν τα μαλλιά του ίδιου αντιπάλου!Κεντρικό πρόσωπο του παράξενου περιστατικού ήταν ο διεθνής της Ανγκουίλα, Ένταν Σίπιο, ο οποίος αγωνίζεται με το Νο10 και διαθέτει ένα από τα πιο ιδιαίτερα λουκ που έχουν εμφανιστεί σε γήπεδο. Τα μακριά dreadlocks του φτάνουν μέχρι τους αστραγάλους του και όταν κινείται στον αγωνιστικό χώρο σχεδόν ακουμπούν το χορτάρι.Για να μην τον εμποδίζουν στις κινήσεις του, ο Σίπιο έχει βρει έναν ιδιαίτερο τρόπο να τα συγκρατεί. Χρησιμοποιεί μια ειδική ζώνη γύρω από τη μέση του, στην οποία δένει τα dreadlocks του ώστε να μπορεί να τρέχει, να ντριμπλάρει και να εκτελεί χωρίς πρόβλημα.Ο ρόσος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 68ο λεπτό και μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα βρέθηκε στο επίκεντρο της φάσης που άλλαξε την εικόνα του αγώνα. Ο Γκριν, ποδοσφαιριστής της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, τράβηξε τα μαλλιά του Σίπιο, με τον διαιτητή να μην έχει άλλη επιλογή από το να του δείξει την κόκκινη κάρτα.Ωστόσο, το περιστατικό δεν σταμάτησε εκεί. Στις καθυστερήσεις του αγώνα σημειώθηκε σχεδόν η ίδια φάση, καθώς ο Νάιτ έκανε ακριβώς την ίδια παράβαση, τραβώντας επίσης τα dreadlocks του Σίπιο. Ο διαιτητής έδειξε και σε εκείνον την κόκκινη κάρτα, με αποτέλεσμα η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα να ολοκληρώσει το παιχνίδι με δύο αποβολές για τον ίδιο απίθανο λόγο.Έτσι, ένα ματς που έληξε με εμφατική νίκη 5-0 έμεινε στην ιστορία κυρίως για ένα πρωτοφανές ποδοσφαιρικό περιστατικό με πρωταγωνιστή... ένα ζευγάρι dreadlocks.