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Πυροβόλησαν προστατευόμενο ζαρκάδι πάνω στον δρόμο στην Ευρυτανία και παραλίγο να πετύχουν διερχόμενο οδηγό
Πυροβόλησαν προστατευόμενο ζαρκάδι πάνω στον δρόμο στην Ευρυτανία και παραλίγο να πετύχουν διερχόμενο οδηγό
Οδηγός καταγγέλλει ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν μόλις 5-6 μέτρα μπροστά από το αυτοκίνητό του, στον δρόμο μεταξύ Τόρνου και Προυσού - Οι κυνηγοί φέρεται να εγκατέλειψαν το σημείο
Μπροστά στα μάτια διερχόμενου οδηγού φέρεται να πυροβολήθηκε και να σκοτώθηκε ένα προστατευόμενο ζαρκάδι, το πρωί της Κυριακής (27/9) στην Ευρυτανία. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι πυροβολισμοί έπεσαν πάνω στον δρόμο που συνδέει τον Τόρνο με τον Προυσό και σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από το αυτοκίνητο, με τον οδηγό να φρενάρει μόλις άκουσε τον πρώτο πυροβολισμό.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:45 το πρωί, σε οδικό τμήμα όπου κινούνται οχήματα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται αυξημένη επισκεψιμότητα λόγω του Προυσού.
Ο οδηγός, μιλώντας στο LamiaReport, περιέγραψε πώς αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και υποστήριξε ότι εάν κινούνταν λίγο ταχύτερα θα μπορούσε να είχε βρεθεί μέσα στην πορεία των πυροβολισμών.
«Ευτυχώς που είχα ανοιχτό το παράθυρο, γιατί άκουσα τον πρώτο πυροβολισμό και πάτησα αμέσως φρένο. Το περιστατικό εξελίχθηκε στα 5 με 6 μέτρα μπροστά μου! Λίγο περισσότερο να έτρεχα, θα βρισκόμουν και εγώ ακριβώς μέσα στην ακτίνα βολής τους. Στα δεξιά μου υπάρχει μεγάλος γκρεμός. Αν πετύχαιναν είτε εμένα είτε το αυτοκίνητο, το όχημα θα κατέληγε στη χαράδρα και μετά όλοι θα μιλούσαν για κακιά στιγμή, λάθος χειρισμό ή ακόμα και αυτοκτονία!» είπε.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, πίσω από το περιστατικό βρισκόταν παρέα κυνηγών, τα μέλη της οποίας απομακρύνθηκαν αμέσως μόλις αντιλήφθηκαν ότι είχαν γίνει αντιληπτά και εξαφανίστηκαν από την περιοχή.
Ο αυτόπτης μάρτυρας προσπάθησε αρχικά να ενημερώσει τηλεφωνικά το αρμόδιο Δασαρχείο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να επικοινωνήσει. Στη συνέχεια μετέβη στον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό, όπου προχώρησε σε επίσημη καταγγελία για όσα είχαν συμβεί.
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο φαινόμενο, κάνοντας λόγο για παράνομο κυνήγι ζαρκαδιών ακόμη και σε σημεία όπου υπάρχει κυκλοφορία πολιτών και επισκεπτών.
«Δυστυχώς το κακό έχει παραγίνει. Γινόμαστε μάρτυρες παράνομου κυνηγιού ζαρκαδιού, το οποίο διεξάγεται ακόμη και μέρα μεσημέρι, δίπλα στον Προυσό και σε δρόμους όπου κινούνται πολίτες και επισκέπτες», σημειώνει.
Ο καταγγέλλων στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που, όπως υποστηρίζει, δημιουργείται για όσους κινούνται στην περιοχή όταν χρησιμοποιούνται όπλα κοντά στο οδικό δίκτυο. «Υπάρχουν νόμοι και σαφή όρια για το κυνήγι. Υπάρχουν θηρεύσιμα είδη, τι τους έφταιξε το ζαρκάδι; Και το σημαντικότερο: οφείλουν να περιορίζονται βαθιά μέσα στο δάσος και να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας πριν θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές».
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:45 το πρωί, σε οδικό τμήμα όπου κινούνται οχήματα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται αυξημένη επισκεψιμότητα λόγω του Προυσού.
Ο οδηγός, μιλώντας στο LamiaReport, περιέγραψε πώς αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και υποστήριξε ότι εάν κινούνταν λίγο ταχύτερα θα μπορούσε να είχε βρεθεί μέσα στην πορεία των πυροβολισμών.
«Ευτυχώς που είχα ανοιχτό το παράθυρο, γιατί άκουσα τον πρώτο πυροβολισμό και πάτησα αμέσως φρένο. Το περιστατικό εξελίχθηκε στα 5 με 6 μέτρα μπροστά μου! Λίγο περισσότερο να έτρεχα, θα βρισκόμουν και εγώ ακριβώς μέσα στην ακτίνα βολής τους. Στα δεξιά μου υπάρχει μεγάλος γκρεμός. Αν πετύχαιναν είτε εμένα είτε το αυτοκίνητο, το όχημα θα κατέληγε στη χαράδρα και μετά όλοι θα μιλούσαν για κακιά στιγμή, λάθος χειρισμό ή ακόμα και αυτοκτονία!» είπε.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, πίσω από το περιστατικό βρισκόταν παρέα κυνηγών, τα μέλη της οποίας απομακρύνθηκαν αμέσως μόλις αντιλήφθηκαν ότι είχαν γίνει αντιληπτά και εξαφανίστηκαν από την περιοχή.
Ο αυτόπτης μάρτυρας προσπάθησε αρχικά να ενημερώσει τηλεφωνικά το αρμόδιο Δασαρχείο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να επικοινωνήσει. Στη συνέχεια μετέβη στον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό, όπου προχώρησε σε επίσημη καταγγελία για όσα είχαν συμβεί.
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο φαινόμενο, κάνοντας λόγο για παράνομο κυνήγι ζαρκαδιών ακόμη και σε σημεία όπου υπάρχει κυκλοφορία πολιτών και επισκεπτών.
«Δυστυχώς το κακό έχει παραγίνει. Γινόμαστε μάρτυρες παράνομου κυνηγιού ζαρκαδιού, το οποίο διεξάγεται ακόμη και μέρα μεσημέρι, δίπλα στον Προυσό και σε δρόμους όπου κινούνται πολίτες και επισκέπτες», σημειώνει.
Ο καταγγέλλων στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που, όπως υποστηρίζει, δημιουργείται για όσους κινούνται στην περιοχή όταν χρησιμοποιούνται όπλα κοντά στο οδικό δίκτυο. «Υπάρχουν νόμοι και σαφή όρια για το κυνήγι. Υπάρχουν θηρεύσιμα είδη, τι τους έφταιξε το ζαρκάδι; Και το σημαντικότερο: οφείλουν να περιορίζονται βαθιά μέσα στο δάσος και να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας πριν θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές».
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