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Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα έξω από το Δημαρχείο στα Χανιά
Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα έξω από το Δημαρχείο στα Χανιά
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην οδό Κυδωνίας, έξω από το Δημαρχείο Χανίων, όταν διερχόμενο όχημα παρέσυρε μια γυναίκα που κινούνταν πεζή.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία και να τη μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χανίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία και να τη μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χανίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.
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