Στον Ολυμπιακό ο Μπράιαντ Ντάνστον, η ανακοίνωση της ΚΑΕ
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Στον Ολυμπιακό ο Μπράιαντ Ντάνστον, η ανακοίνωση της ΚΑΕ

Ο έμπειρος ψηλός επιστρέφει στο λιμάνι μετά τη σεζόν 2013-2015

Στον Ολυμπιακό ο Μπράιαντ Ντάνστον, η ανακοίνωση της ΚΑΕ
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Μετά την επιστροφή του Τζορτ Πάπας που ανακοινώθηκε νωρίτερα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή και του Μπράιαντ Ντάνστον.

Ο 40χρονος σέντερ, ο οποίος ακολούθησε την προετοιμασία του Ολυμπιακού, ανακοινώθηκε σήμερα από τους «ερυθρόλευκους», επιστρέφοντας στο λιμάνι μετά τη διετία 2013-2015, όταν είχε φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας.

Η προσθήκη του αναμένεται να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών του Ολυμπιακού, προσφέροντας εμπειρία και λύσεις στη ρακέτα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μπράιαντ Ντάνστον. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Το Who is Who

Γεννήθηκε: 28/05/1987
Υπηκοότητα: ΗΠΑ
Κλείσιμο
Υψος: 2.03μ.
Θέση: Center

Προηγούμενες ομάδες

Μόμπις Φοίμπους (2008-2010)
Άρης (2010-2011)
Μπνέι Χασαρόν (2011)
Χαποέλ Χολόν (2011-2012)
Παλακανέστρο Βαρέζε (2012-)2013
Ολυμπιακός (2013-2015)
Αναντολού Εφές (2015-2023)
Βίρτους Μπολόνια (2023-2024)
Ζάλγκιρις Κάουνας (2024-2025)
Oλίμπια Μιλάνο (2025-2026)

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Ευρώπης (2021, 2022)
Διηπειρωτικό Κύπελλο (2013)
Πρωταθλητής Ελλάδος (2015)
Πρωταθλητής Τουρκίας (2019, 2021, 2023)
Πρωταθλητής Λιθουανίας (2025)
Πρωταθλητής Ιταλίας (2026)
Κυπελλούχος Τουρκίας (2018, 2022)
Κυπελλούχος Λιθουανίας (2025)
Κυπελλούχος Ιταλίας (2026)
Super Cup Τουρκίας (2015, 2018, 2019, 2022)
Super Cup Ιταλίας (2023)
Super Cup Ιταλίας (2025)

Ατομικές

Καλύτερος αμυντικός του Πρωταθλήματος Κορέας: (2009, 2010)
Πρώτος ριμπάουντερ στο Πρωτάθλημα του Ισραήλ (2012)
Πρώτος στα κοψίματα στο Πρωτάθλημα Ελλάδας (2014)
Καλύτερος Αμυντικός στο Πρωταθλήματος Ελλάδας (2015)
Καλύτερος Αμυντικός της Ευρωλίγκα (2014, 2015)
Πρώτος στα κοψίματα στην Ευρωλίγκα (2014, 2018)

Οι αριθμοί του τη σεζόν 2025-26...

Στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώων είχε μέσο όρο 2.9 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 0.7 κοψίματα. Στο Ιταλικό Πρωτάθλημα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 3.2 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 0.4 κοψίματα.
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