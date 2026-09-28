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Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Νισιόκα και μετά υπέγραψε αυτόγραφα στο Τόκιο, δείτε βίντεο
Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Νισιόκα και μετά υπέγραψε αυτόγραφα στο Τόκιο, δείτε βίντεο
Ο Έλληνας τενίστας συνεχίζει στα προκριματικά του τουρνουά που διεξάγεται στην Ιαπωνία
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το πρώτο βήμα προκειμένου να μπει στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά, που διεξάγεται στο Τόκιο.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αγωνίζεται στα προκριματικά της διοργάνωσης και πρέπει να πετύχει δύο αποκλεισμούς για να μπει στο κυρίως ταμπλό.
Το πρώτο βήμα έγινε με τη νίκη 7-5, 6-2 απέναντι στον Ιάπωνα, Γιοσιχίτο Νισιόκα. Στο δεύτερο γύρο των προκριματικών θα αντιμετωπίσει τα ξημερώματα της Τρίτης (29/9, 05:00 ώρα Ελλάδος) τον Αυστραλό Ρίνκο Χιτζικάτα (Νο82 στην παγκόσμια κατάταξη).
Ο Χιτζικάτα νίκησε τον Αργεντινό, Καμίλο Ούγκο Καραμπέλι με 6-2, 6-3.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τσιτσιπάς έμεινε στο κορτ, αφού δεν ήταν λίγοι οι φίλαθλοι που ήθελαν και πήραν το αυτόγραφό του. Όπως συνηθίζεται στο σπορ, ο 28χρονος αθλητής υπέγραψε και σε μεγάλες μπάλες τένις.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αγωνίζεται στα προκριματικά της διοργάνωσης και πρέπει να πετύχει δύο αποκλεισμούς για να μπει στο κυρίως ταμπλό.
Το πρώτο βήμα έγινε με τη νίκη 7-5, 6-2 απέναντι στον Ιάπωνα, Γιοσιχίτο Νισιόκα. Στο δεύτερο γύρο των προκριματικών θα αντιμετωπίσει τα ξημερώματα της Τρίτης (29/9, 05:00 ώρα Ελλάδος) τον Αυστραλό Ρίνκο Χιτζικάτα (Νο82 στην παγκόσμια κατάταξη).
Ο Χιτζικάτα νίκησε τον Αργεντινό, Καμίλο Ούγκο Καραμπέλι με 6-2, 6-3.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τσιτσιπάς έμεινε στο κορτ, αφού δεν ήταν λίγοι οι φίλαθλοι που ήθελαν και πήραν το αυτόγραφό του. Όπως συνηθίζεται στο σπορ, ο 28χρονος αθλητής υπέγραψε και σε μεγάλες μπάλες τένις.
Stefanos Tsitsipas 🩷 with fans after his R1 Qualis match win over Nishioka today in Tokyo, Japan— TennisHypeNews (@TennisMediaHype) September 28, 2026
Stef faces Hijikata in R2 Qualis on Tuesday September 29, 2026#JapanOpen ATP 500 Tennis pic.twitter.com/zZbxoUjqQw
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