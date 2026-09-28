Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Νισιόκα και μετά υπέγραψε αυτόγραφα στο Τόκιο, δείτε βίντεο
SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς Τένις

Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Νισιόκα και μετά υπέγραψε αυτόγραφα στο Τόκιο, δείτε βίντεο

Ο Έλληνας τενίστας συνεχίζει στα προκριματικά του τουρνουά που διεξάγεται στην Ιαπωνία

Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Νισιόκα και μετά υπέγραψε αυτόγραφα στο Τόκιο, δείτε βίντεο
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το πρώτο βήμα προκειμένου να μπει στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά, που διεξάγεται στο Τόκιο. 

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αγωνίζεται στα προκριματικά της διοργάνωσης και πρέπει να πετύχει δύο αποκλεισμούς για να μπει στο κυρίως ταμπλό. 

Το πρώτο βήμα έγινε με τη νίκη 7-5, 6-2 απέναντι στον Ιάπωνα, Γιοσιχίτο Νισιόκα. Στο δεύτερο γύρο των προκριματικών θα αντιμετωπίσει τα ξημερώματα της Τρίτης (29/9, 05:00 ώρα Ελλάδος) τον Αυστραλό Ρίνκο Χιτζικάτα (Νο82 στην παγκόσμια κατάταξη).

Ο Χιτζικάτα νίκησε τον Αργεντινό, Καμίλο Ούγκο Καραμπέλι με 6-2, 6-3. 

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τσιτσιπάς έμεινε στο κορτ, αφού δεν ήταν λίγοι οι φίλαθλοι που ήθελαν και πήραν το αυτόγραφό του. Όπως συνηθίζεται στο σπορ, ο 28χρονος αθλητής υπέγραψε και σε μεγάλες μπάλες τένις. 

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