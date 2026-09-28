Ο Ντάνστον ακολούθησε την αποστολή του Ολυμπιακού στο Κάουνας και δήλωσε: «Ελπίζω να πάρω ελληνικό διαβατήριο»
Ο Ντάνστον ακολούθησε την αποστολή του Ολυμπιακού στο Κάουνας και δήλωσε: «Ελπίζω να πάρω ελληνικό διαβατήριο»
Ο 40χρονος άσος ταξίδεψε με τους ερυθρόλευκους στη Λιθουανία και μίλησε για τη διαδικασία απόκτησης του ελληνικού διαβατηρίου
Λίγο μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στον Ολυμπιακό, ο Μπράιαντ Ντάνστον ταξίδεψε με την αποστολή των ερυθρόλευκων για το Κάουνας.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει αύριο Τρίτη (29/9, 20:00) τη Ζαλγκίρις για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Ντάνστον μίλησε για την επιστροφή του αλλά και για τη διαδικασία απόκτησης του ελληνικού διαβατηρίου.
Για την επιστροφή του είπε: «Άρχισα την προετοιμασία με την ομάδα. Έμεινα σε φόρμα και όποια επιλογή είχα ήθελα να την πάρω. Θέλω να φέρω ενέργεια, εμπειρία, να βοηθήσω τα παιδιά στα αποδυτήρια, να είμαι μια επιπλέον φωνή από τον πάγκο στους υπόλοιπους. Θέλω να είμαι ο άνθρωπος που θα βοηθάει με την παρουσία του.
Είμαι ενθουσιασμένος με την ομάδα, υπάρχει ταλέντο και παίκτες με πολλές δυνατότητες. Θα είναι μια συναρπαστική σεζόν. Εγώ θέλω να βγω στο παρκέ και να παίξω αυτό είναι στο μυαλό μου. Δεν σκέφτομαι τι λένε για ηλικίες».
Για την Ζάλγκιρις: «Η Ζαλγκίρις είναι μια ομάδα με ταλαντούχους παίκτες που θέτουν τον ρυθμό στο παρκέ. Ο Βαλαντσιούνας έπαιξε εξαιρετικά. Έχει παίξει στο ΝΒΑ έχει πολύ ταλέντο και είναι εξαιρετικούς σέντερ».
Για πιθανή απόκτηση του ελληνικού διαβατηρίου: «Ελπίζω, να πάρω ελληνικό διαβατήριο .Έχω παντρευτεί γυναίκα που είναι από την Ελλάδα, έχω δύο παιδιά. Ωστόσο, δεν είμαι υπεύθυνος για αυτή τη διαδικασία, αλλά θα ήταν λογικό να το πάρω».
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντιμετωπίζει αύριο Τρίτη (29/9, 20:00) τη Ζαλγκίρις για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Ντάνστον μίλησε για την επιστροφή του αλλά και για τη διαδικασία απόκτησης του ελληνικού διαβατηρίου.
Για την επιστροφή του είπε: «Άρχισα την προετοιμασία με την ομάδα. Έμεινα σε φόρμα και όποια επιλογή είχα ήθελα να την πάρω. Θέλω να φέρω ενέργεια, εμπειρία, να βοηθήσω τα παιδιά στα αποδυτήρια, να είμαι μια επιπλέον φωνή από τον πάγκο στους υπόλοιπους. Θέλω να είμαι ο άνθρωπος που θα βοηθάει με την παρουσία του.
Είμαι ενθουσιασμένος με την ομάδα, υπάρχει ταλέντο και παίκτες με πολλές δυνατότητες. Θα είναι μια συναρπαστική σεζόν. Εγώ θέλω να βγω στο παρκέ και να παίξω αυτό είναι στο μυαλό μου. Δεν σκέφτομαι τι λένε για ηλικίες».
Για την Ζάλγκιρις: «Η Ζαλγκίρις είναι μια ομάδα με ταλαντούχους παίκτες που θέτουν τον ρυθμό στο παρκέ. Ο Βαλαντσιούνας έπαιξε εξαιρετικά. Έχει παίξει στο ΝΒΑ έχει πολύ ταλέντο και είναι εξαιρετικούς σέντερ».
Για πιθανή απόκτηση του ελληνικού διαβατηρίου: «Ελπίζω, να πάρω ελληνικό διαβατήριο .Έχω παντρευτεί γυναίκα που είναι από την Ελλάδα, έχω δύο παιδιά. Ωστόσο, δεν είμαι υπεύθυνος για αυτή τη διαδικασία, αλλά θα ήταν λογικό να το πάρω».
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