Ο Μέσι πέτυχε εντυπωσιακό γκολ με φάουλ αλλά η Ίντερ Μαϊάμι έχασε από την Κολόμπους Κρου, δείτε βίντεο
Ο Μέσι πέτυχε εντυπωσιακό γκολ με φάουλ αλλά η Ίντερ Μαϊάμι έχασε από την Κολόμπους Κρου, δείτε βίντεο
Ο Αργεντίνος σταρ βρήκε δίχτυα με φάουλ από πλάγια θέση αλλά η ομάδα του έχασε στις καθυστερήσεις
Ο Λιονέλ Μέσι βρήκε ακόμα μια φορά δίχτυα στο MLS με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι και πάλι με φάουλ.
Ο 39χρονος σούπερ σταρ, που ετοιμάζεται να πει αντίο στην εθνική Αργεντινής, σκόραρε με τον ίδιο τρόπο μια εβδομάδα αργότερα από το παιχνίδι με το Σαν Ντιέγκο.
Ο Μέσι πέτυχε το φάουλ από πλάγια θέση, στέλνοντας την μπάλα στο δεξιό «παραθυράκι» και ισοφάρισε στο 33'. Παρόλα αυτά, το γκολ του δεν έφτασε στην Ίντερ Μαϊάμι, που ηττήθηκε 2-1 από την Κολόμπους Κρου. Οι νικητές προηγήθηκαν στο 29' με πέναλτι του Μαρτίνες και πήραν τη νίκη στο 90+9' με γκολ του Τιαρέ.
Με αυτό το τέρμα πάντως ο Μέσι έφτασε τα 76 γκολ στην πλούσια καριέρα του από στατικές φάσεις, εδραιώνοντας τη θέση του στο Νο2 της σχετικής παγκόσμιας λίστας όλων των εποχών.
Μπροστά του βρίσκεται, πλέον, μόνο ο Βραζιλιάνος Μαρσελίνιο Καριόκα, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του με 78 γκολ με φάουλ (1988-2009). Ο Μέσι έχει αφήσει πίσω του τον Ζουνίνιο Περναμπουκάνο (72 γκολ) και τον Κριστιάνο Ρονάλντο (63 γκολ).
Ο 39χρονος σούπερ σταρ, που ετοιμάζεται να πει αντίο στην εθνική Αργεντινής, σκόραρε με τον ίδιο τρόπο μια εβδομάδα αργότερα από το παιχνίδι με το Σαν Ντιέγκο.
Ο Μέσι πέτυχε το φάουλ από πλάγια θέση, στέλνοντας την μπάλα στο δεξιό «παραθυράκι» και ισοφάρισε στο 33'. Παρόλα αυτά, το γκολ του δεν έφτασε στην Ίντερ Μαϊάμι, που ηττήθηκε 2-1 από την Κολόμπους Κρου. Οι νικητές προηγήθηκαν στο 29' με πέναλτι του Μαρτίνες και πήραν τη νίκη στο 90+9' με γκολ του Τιαρέ.
Με αυτό το τέρμα πάντως ο Μέσι έφτασε τα 76 γκολ στην πλούσια καριέρα του από στατικές φάσεις, εδραιώνοντας τη θέση του στο Νο2 της σχετικής παγκόσμιας λίστας όλων των εποχών.
Μπροστά του βρίσκεται, πλέον, μόνο ο Βραζιλιάνος Μαρσελίνιο Καριόκα, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του με 78 γκολ με φάουλ (1988-2009). Ο Μέσι έχει αφήσει πίσω του τον Ζουνίνιο Περναμπουκάνο (72 γκολ) και τον Κριστιάνο Ρονάλντο (63 γκολ).
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