Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Τζορτζ Πάπας
SPORTS
Τζορτζ Πάπας Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Τζορτζ Πάπας

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Τζορτζ Πάπας
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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επιστροφή του Τζορτζ Πάπας στο ρόστερ της ομάδας. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και θα φορέσει ξανά την ερυθρόλευκη φανέλα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος γκαρντ (1,96 μ.) είχε φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού τη σεζόν 2022-23 και πλέον επιστρέφει στο λιμάνι για τη νέα αγωνιστική περίοδο, προκειμένου να δώσει επιπλέον λύσεις στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Την περασμένη σεζόν ο Πάπας αγωνίστηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Αμαρουσίου.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζορτζ Πάπας. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Το Who is Who

Γεννήθηκε:15/04/1998

Υπηκοότητα: Ελλάδα - ΗΠΑ

Κλείσιμο
Θέση: Guard

Προηγούμενες ομάδες

Monmouth Hawks (2017-2022)

Ολυμπιακός (2022-2024)

Προμηθέας Πατρών (2024)

Περιστέρι (2024-2025)

Πανιώνιος (2025)

Μαρούσι (2025-26)

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Πρωταθλητής Ελλάδος (2023)

Κυπελλούχος Ελλάδος (2023)

Greek Super Cup (2022, 2023)

Οι αριθμοί του τη σεζόν 2025-26...

Με την φανέλα του Αμαρουσίου, σε σύνολο 15 αγώνων είχε μέσο όρο 6.7 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ. Με εκείνη του Πανιωνίου, σε σύνολο 10 αγώνων, είχε 5.9 πόντους, 1.7 ριμππαουντ και 1.4 ασίστ».
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