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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Τζορτζ Πάπας
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Τζορτζ Πάπας
Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επιστροφή του Τζορτζ Πάπας στο ρόστερ της ομάδας. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και θα φορέσει ξανά την ερυθρόλευκη φανέλα.
Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος γκαρντ (1,96 μ.) είχε φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού τη σεζόν 2022-23 και πλέον επιστρέφει στο λιμάνι για τη νέα αγωνιστική περίοδο, προκειμένου να δώσει επιπλέον λύσεις στον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Την περασμένη σεζόν ο Πάπας αγωνίστηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Αμαρουσίου.
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζορτζ Πάπας. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.
Το Who is Who
Γεννήθηκε:15/04/1998
Υπηκοότητα: Ελλάδα - ΗΠΑ
Θέση: Guard
Προηγούμενες ομάδες
Monmouth Hawks (2017-2022)
Ολυμπιακός (2022-2024)
Προμηθέας Πατρών (2024)
Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος γκαρντ (1,96 μ.) είχε φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού τη σεζόν 2022-23 και πλέον επιστρέφει στο λιμάνι για τη νέα αγωνιστική περίοδο, προκειμένου να δώσει επιπλέον λύσεις στον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Την περασμένη σεζόν ο Πάπας αγωνίστηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Αμαρουσίου.
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζορτζ Πάπας. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
Το Who is Who
Γεννήθηκε:15/04/1998
Υπηκοότητα: Ελλάδα - ΗΠΑ
Θέση: Guard
Προηγούμενες ομάδες
Monmouth Hawks (2017-2022)
Ολυμπιακός (2022-2024)
Προμηθέας Πατρών (2024)
Περιστέρι (2024-2025)
Πανιώνιος (2025)
Μαρούσι (2025-26)
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Πρωταθλητής Ελλάδος (2023)
Κυπελλούχος Ελλάδος (2023)
Greek Super Cup (2022, 2023)
Οι αριθμοί του τη σεζόν 2025-26...
Με την φανέλα του Αμαρουσίου, σε σύνολο 15 αγώνων είχε μέσο όρο 6.7 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ. Με εκείνη του Πανιωνίου, σε σύνολο 10 αγώνων, είχε 5.9 πόντους, 1.7 ριμππαουντ και 1.4 ασίστ».
Πανιώνιος (2025)
Μαρούσι (2025-26)
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Πρωταθλητής Ελλάδος (2023)
Κυπελλούχος Ελλάδος (2023)
Greek Super Cup (2022, 2023)
Οι αριθμοί του τη σεζόν 2025-26...
Με την φανέλα του Αμαρουσίου, σε σύνολο 15 αγώνων είχε μέσο όρο 6.7 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ. Με εκείνη του Πανιωνίου, σε σύνολο 10 αγώνων, είχε 5.9 πόντους, 1.7 ριμππαουντ και 1.4 ασίστ».
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