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Παπασταθόπουλος και Χαριστέας σκόραραν στο φιλικό παλαιμάχων της Βέρντερ με τη Ρεάλ Μαδρίτης υπό τις οδηγίες του Ότο Ρεχάγκελ, βίντεο
Παπασταθόπουλος και Χαριστέας σκόραραν στο φιλικό παλαιμάχων της Βέρντερ με τη Ρεάλ Μαδρίτης υπό τις οδηγίες του Ότο Ρεχάγκελ, βίντεο
Οι δύο Έλληνες παλαίμαχοι διέπρεψαν στον αγώνα παλαιμάχων της γερμανικής ομάδας με αντίπαλο τη «βασίλισσα», ο οποίος έληξε 4-3
Η ομάδα παλαιμάχων της Βέρντερ Βρέμης αναμετρήθηκε με την αντίστοιχη της Ρεάλ Μαδρίτης επί γερμανικού εδάφους.
Οι Γερμανοί επικράτησαν με 4-3, έχοντας στη σύνθεσή τους τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο και τον Άγγελο Χαριστέα.
Οι δύο Έλληνες παλαίμαχοι είχαν αγωνιστεί στο παρελθόν στη Βέρντερ Βρέμης και έλαβαν μέρος στο σπουδαίο φιλικό, όπου πανηγύρισαν τη νίκη απέναντι στην ομάδα της Μαδρίτης.
Μάλιστα αμφότεροι σκόραραν στον αγώνα, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους της γερμανικής ομάδας και υπό το βλέμμα του σπουδαίου Ότο Ρεχάγκελ.
Οι Γερμανοί επικράτησαν με 4-3, έχοντας στη σύνθεσή τους τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο και τον Άγγελο Χαριστέα.
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Οι δύο Έλληνες παλαίμαχοι είχαν αγωνιστεί στο παρελθόν στη Βέρντερ Βρέμης και έλαβαν μέρος στο σπουδαίο φιλικό, όπου πανηγύρισαν τη νίκη απέναντι στην ομάδα της Μαδρίτης.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μάλιστα αμφότεροι σκόραραν στον αγώνα, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους της γερμανικής ομάδας και υπό το βλέμμα του σπουδαίου Ότο Ρεχάγκελ.
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Η φωτογραφία που ξεχώρισε από τη βραδιά και συγκινεί όλους τους Έλληνες φιλάθλους είναι αυτή με τον σκόρερ του τελικού του Euro 2004, Άγγελο Χαριστέρα, να αγκαλιάζει τον αρχιτέκτονα, Ότο Ρεχάγκελ.
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