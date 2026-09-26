Παπασταθόπουλος και Χαριστέας σκόραραν στο φιλικό παλαιμάχων της Βέρντερ με τη Ρεάλ Μαδρίτης υπό τις οδηγίες του Ότο Ρεχάγκελ, βίντεο
SPORTS
Σωκράτης Παπασταθόπουλος Αγγελος Χαριστέας Βέρντερ Βρέμης Ρεάλ Μαδρίτης παλαίμαχοι

Παπασταθόπουλος και Χαριστέας σκόραραν στο φιλικό παλαιμάχων της Βέρντερ με τη Ρεάλ Μαδρίτης υπό τις οδηγίες του Ότο Ρεχάγκελ, βίντεο

Οι δύο Έλληνες παλαίμαχοι διέπρεψαν στον αγώνα παλαιμάχων της γερμανικής ομάδας με αντίπαλο τη «βασίλισσα», ο οποίος έληξε 4-3

Παπασταθόπουλος και Χαριστέας σκόραραν στο φιλικό παλαιμάχων της Βέρντερ με τη Ρεάλ Μαδρίτης υπό τις οδηγίες του Ότο Ρεχάγκελ, βίντεο
Η ομάδα παλαιμάχων της Βέρντερ Βρέμης αναμετρήθηκε με την αντίστοιχη της Ρεάλ Μαδρίτης επί γερμανικού εδάφους.

Οι Γερμανοί επικράτησαν με 4-3, έχοντας στη σύνθεσή τους τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο και τον Άγγελο Χαριστέα.


Οι δύο Έλληνες παλαίμαχοι είχαν αγωνιστεί στο παρελθόν στη Βέρντερ Βρέμης και έλαβαν μέρος στο σπουδαίο φιλικό, όπου πανηγύρισαν τη νίκη απέναντι στην ομάδα της Μαδρίτης.


Κλείσιμο

Μάλιστα αμφότεροι σκόραραν στον αγώνα, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους της γερμανικής ομάδας και υπό το βλέμμα του σπουδαίου Ότο Ρεχάγκελ.


Η φωτογραφία που ξεχώρισε από τη βραδιά και συγκινεί όλους τους Έλληνες φιλάθλους είναι αυτή με τον σκόρερ του τελικού του Euro 2004, Άγγελο Χαριστέρα, να αγκαλιάζει τον αρχιτέκτονα, Ότο Ρεχάγκελ.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης