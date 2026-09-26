Ανακοίνωση της ομοσπονδίας του Ισραήλ για το ματς με την Ιρλανδία: Το ποδόσφαιρο βγήκε κερδισμένο
Ανακοίνωση της ομοσπονδίας του Ισραήλ για το ματς με την Ιρλανδία: Το ποδόσφαιρο βγήκε κερδισμένο
Οι Ισραηλινοί έβγαλαν ανακοίνωση για το γεγονός πως το παιχνίδι με την Ιρλανδία θα γίνει μια και οι αντίπαλοι τους θα κατέβουν κανονικά
Το σίριαλ αν τελικά θα γίνει κανονικά το παιχνίδι του Nations League ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιρλανδία έλαβε τέλος, με την απόφαση των Ιρλανδών διεθνών να κατέβουν.
Οι σκέψεις για μποϊκοτάζ είχαν δημιουργήσει μέγα θέμα αλλά τελικά οι Ιρλανδοί θα βγουν αύριο Κυριακή (27/9, 21:45) στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας (το χρησιμοποιεί το Ισραήλ ως έδρα).
Το ματς θα διεξαχθεί για τη 2η αγωνιστική της Β΄ κατηγορίας της διοργάνωσης.
Η εξέλιξη έφερε και την επίσημη τοποθέτηση της ομοσπονδίας του Ισραήλ, που ανέφερε σε ανακοίνωσή της:
«Αυτό που μας χαροποιεί σήμερα είναι ότι το ποδόσφαιρο βγήκε κερδισμένο. Ο διαχωρισμός μεταξύ ποδοσφαίρου και πολιτικής πρέπει να διατηρηθεί. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση οδηγεί στο χάος και σε μια επικίνδυνη διολίσθηση, που μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για το άθλημα που όλοι αγαπάμε. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιρλανδίας και οι παίκτες της εθνικής ομάδας έπραξαν σωστά αναγνωρίζοντας αυτό - ακόμη κι αν χρειάστηκαν λίγο περισσότερο χρόνο απ' όσο θα έπρεπε. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Αυτοί που σίγουρα έχασαν σήμερα είναι όσοι ήθελαν να εκφοβίσουν, να διχάσουν και να μετατρέψουν τον αγωνιστικό χώρο σε πολιτική αρένα. Η UEFA, η IFA και η Ιρλανδία στάθηκαν ενωμένες για να το αποτρέψουν. Ως οικοδέσποινα ομοσπονδία, είμαστε υπερήφανοι που η σέντρα θα γίνει αύριο στις 20:45 και ευχόμαστε να κερδίσει η καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζουμε, φυσικά, να είμαστε εμείς η νικήτρια πλευρά και παρακαλούμε να μην μας το κρατήσετε…
Οι σημαίες θα υψωθούν, οι εθνικοί ύμνοι θα ακουστούν και οι παίκτες και οι προπονητές των δύο ομάδων θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν χειραψία και να δείξουν αμοιβαίο σεβασμό. Από τη δική μας πλευρά, αυτό θα γίνει αναμφίβολα, όπως πάντα. Παρότι η συγκεκριμένη φράση δεν έχει εβραϊκή προέλευση, είμαστε και πάλι χαρούμενοι να πούμε: Ας παίξουμε μπάλα!»
Οι σκέψεις για μποϊκοτάζ είχαν δημιουργήσει μέγα θέμα αλλά τελικά οι Ιρλανδοί θα βγουν αύριο Κυριακή (27/9, 21:45) στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας (το χρησιμοποιεί το Ισραήλ ως έδρα).
Το ματς θα διεξαχθεί για τη 2η αγωνιστική της Β΄ κατηγορίας της διοργάνωσης.
Η εξέλιξη έφερε και την επίσημη τοποθέτηση της ομοσπονδίας του Ισραήλ, που ανέφερε σε ανακοίνωσή της:
«Αυτό που μας χαροποιεί σήμερα είναι ότι το ποδόσφαιρο βγήκε κερδισμένο. Ο διαχωρισμός μεταξύ ποδοσφαίρου και πολιτικής πρέπει να διατηρηθεί. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση οδηγεί στο χάος και σε μια επικίνδυνη διολίσθηση, που μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για το άθλημα που όλοι αγαπάμε. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιρλανδίας και οι παίκτες της εθνικής ομάδας έπραξαν σωστά αναγνωρίζοντας αυτό - ακόμη κι αν χρειάστηκαν λίγο περισσότερο χρόνο απ' όσο θα έπρεπε. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
Αυτοί που σίγουρα έχασαν σήμερα είναι όσοι ήθελαν να εκφοβίσουν, να διχάσουν και να μετατρέψουν τον αγωνιστικό χώρο σε πολιτική αρένα. Η UEFA, η IFA και η Ιρλανδία στάθηκαν ενωμένες για να το αποτρέψουν. Ως οικοδέσποινα ομοσπονδία, είμαστε υπερήφανοι που η σέντρα θα γίνει αύριο στις 20:45 και ευχόμαστε να κερδίσει η καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζουμε, φυσικά, να είμαστε εμείς η νικήτρια πλευρά και παρακαλούμε να μην μας το κρατήσετε…
Οι σημαίες θα υψωθούν, οι εθνικοί ύμνοι θα ακουστούν και οι παίκτες και οι προπονητές των δύο ομάδων θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν χειραψία και να δείξουν αμοιβαίο σεβασμό. Από τη δική μας πλευρά, αυτό θα γίνει αναμφίβολα, όπως πάντα. Παρότι η συγκεκριμένη φράση δεν έχει εβραϊκή προέλευση, είμαστε και πάλι χαρούμενοι να πούμε: Ας παίξουμε μπάλα!»
What pleases us today, is that football has won. The separation between football and politics must be maintained; any other approach spells chaos and a dangerous slide in a slippery slope, leading to disastrous consequences for the game we all love. The Irish Football Association…— ISRAEL FA (@ISRAELFA) September 26, 2026
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