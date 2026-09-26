Ανακοίνωση της ομοσπονδίας του Ισραήλ για το ματς με την Ιρλανδία: Το ποδόσφαιρο βγήκε κερδισμένο

Οι Ισραηλινοί έβγαλαν ανακοίνωση για το γεγονός πως το παιχνίδι με την Ιρλανδία θα γίνει μια και οι αντίπαλοι τους θα κατέβουν κανονικά