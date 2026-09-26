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Η FIFA τιμώρησε τη Φενέρμπαχτσε με απαγόρευση μεταγραφών για τις επόμενες τρεις περιόδους
Η FIFA τιμώρησε τη Φενέρμπαχτσε με απαγόρευση μεταγραφών για τις επόμενες τρεις περιόδους
Ο λόγος είναι η μη καταβολή ποσού για τη μεταγραφή του Εν Νεσίρι από τη Σεβίλλη
H Φενερμπαχτσέ τιμωρήθηκε από την FIFA με απαγόρευση μεταγραφών για τις επόμενες τρεις περιόδους, δηλαδή έως και τον Ιανουάριο του 2028 λόγω της μη καταβολής ποσού για την απόκτηση του Μαροκινού επιθετικού, Γιουσέφ Εν Νεσίρι, από τη Σεβίλλη.
Η μεταγραφή έγινε το καλοκαίρι του 2024 ενώ η ποινή όπως επισημαίνεται από την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία θα αρθεί νωρίτερα, μόνο εάν η τουρκική ομάδα καταβάλει τα χρήματα αυτά στη Σεβίλλη, αλλά και το πρόστιμο που της επιβλήθηκε.
Η διοίκηση της Φενέρ σε δήλωσή της τόνισε πως η πληρωμή του ποσού θα γίνει άμεσα.
Η ανακοίνωση του τουρκικού συλλόγου αναφέρει:
«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων στον Τύπο σχετικά με την απαγόρευση μεταγραφών που επιβλήθηκε από τη FIFA στον Σύλλογό μας, επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους μας και το κοινό.
Η απαγόρευση μεταγραφών διάρκειας τριών περιόδων που επιβλήθηκε στον Σύλλογό μας είναι προσωρινή και αφορά το κόστος μεταγραφής του Γιουσέφ Εν Νεσίρι , ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα μας τη σεζόν 2024-2025.
Λόγω της μη καταβολής της δόσης της μεταγραφής με ημερομηνία 30 Απριλίου 2026, η εμπλεκόμενη ομάδα κίνησε διαδικασίες ενώπιον της FIFA. Μετά την ανάληψη καθηκόντων από τη διοίκησή μας, η ληξιπρόθεσμη δόση εξοφλήθηκε. Στο πλαίσιο της υπόθεσης που άνοιξε η εμπλεκόμενη ομάδα στη FIFA, ζητήθηκε επίσης η καταβολή της επόμενης δόσης και αναμέναμε την απόφαση της FIFA σχετικά με την πληρωμή.
Ο Σύλλογός μας θα προχωρήσει στην πληρωμή που ορίζεται από την απόφαση της FIFA την πρώτη εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα) και η απαγόρευση μεταγραφών θα αρθεί μετά την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών με τη FIFA.
Επιπλέον, όλες οι οικονομικές καταστάσεις και οι υποχρεώσεις από προηγούμενες περιόδους θα παρουσιαστούν με διαφάνεια στα μέλη της Συνέλευσης και στο κοινό, κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί αύριο (27 Σεπτεμβρίου 2026)».
Η μεταγραφή έγινε το καλοκαίρι του 2024 ενώ η ποινή όπως επισημαίνεται από την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία θα αρθεί νωρίτερα, μόνο εάν η τουρκική ομάδα καταβάλει τα χρήματα αυτά στη Σεβίλλη, αλλά και το πρόστιμο που της επιβλήθηκε.
Η διοίκηση της Φενέρ σε δήλωσή της τόνισε πως η πληρωμή του ποσού θα γίνει άμεσα.
Η ανακοίνωση του τουρκικού συλλόγου αναφέρει:
«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων στον Τύπο σχετικά με την απαγόρευση μεταγραφών που επιβλήθηκε από τη FIFA στον Σύλλογό μας, επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους μας και το κοινό.
Η απαγόρευση μεταγραφών διάρκειας τριών περιόδων που επιβλήθηκε στον Σύλλογό μας είναι προσωρινή και αφορά το κόστος μεταγραφής του Γιουσέφ Εν Νεσίρι , ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα μας τη σεζόν 2024-2025.
Λόγω της μη καταβολής της δόσης της μεταγραφής με ημερομηνία 30 Απριλίου 2026, η εμπλεκόμενη ομάδα κίνησε διαδικασίες ενώπιον της FIFA. Μετά την ανάληψη καθηκόντων από τη διοίκησή μας, η ληξιπρόθεσμη δόση εξοφλήθηκε. Στο πλαίσιο της υπόθεσης που άνοιξε η εμπλεκόμενη ομάδα στη FIFA, ζητήθηκε επίσης η καταβολή της επόμενης δόσης και αναμέναμε την απόφαση της FIFA σχετικά με την πληρωμή.
Ο Σύλλογός μας θα προχωρήσει στην πληρωμή που ορίζεται από την απόφαση της FIFA την πρώτη εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα) και η απαγόρευση μεταγραφών θα αρθεί μετά την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών με τη FIFA.
Επιπλέον, όλες οι οικονομικές καταστάσεις και οι υποχρεώσεις από προηγούμενες περιόδους θα παρουσιαστούν με διαφάνεια στα μέλη της Συνέλευσης και στο κοινό, κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί αύριο (27 Σεπτεμβρίου 2026)».
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