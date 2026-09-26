Λήξη συναγερμού για Εμπαπέ, θα απουσιάσει λιγότερο από δύο εβδομάδες
Λήξη συναγερμού για Εμπαπέ, θα απουσιάσει λιγότερο από δύο εβδομάδες
Ο Γάλλος σταρ τραυματίστηκε στο ματς με την Τουρκία αλλά αναμένεται να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς σε 12 ημέρες
Λήξη συναγερμού για τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος τραυματίστηκε στη νίκη της Γαλλίας επί της Τουρκίας για το Nations League.
Ο Γάλλος σταρ τραυματίστηκε στο γόνατό του στη φάση που σκόραρε το γκολ με το οποίο οι Γάλλοι επικράτησαν εκτός έδρας με 1-0.
Το άγχος είχε να κάνει με το γεγονός πως πρόκειται για το ίδιο γόνατο που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης την περασμένη σεζόν για 12 αγώνες.
Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ο 28χρονος επιθετικός στη Μαδρίτη έδειξαν ότι υπέστη υπερέκταση στο αριστερό πόδι και ο εκτιμώμενος χρόνος απουσίας είναι περίπου στις 12 ημέρες.
Ο Γάλλος σταρ τραυματίστηκε στο γόνατό του στη φάση που σκόραρε το γκολ με το οποίο οι Γάλλοι επικράτησαν εκτός έδρας με 1-0.
Το άγχος είχε να κάνει με το γεγονός πως πρόκειται για το ίδιο γόνατο που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης την περασμένη σεζόν για 12 αγώνες.
Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ο 28χρονος επιθετικός στη Μαδρίτη έδειξαν ότι υπέστη υπερέκταση στο αριστερό πόδι και ο εκτιμώμενος χρόνος απουσίας είναι περίπου στις 12 ημέρες.
🚨 ¡¡𝐁𝐔𝐄𝐍𝐀𝐒 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐈𝐀𝐒 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄́!!— Diario AS (@diarioas) September 26, 2026
📝 Las pruebas indicaron que sufre una “hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda”. Sólo tendrá que estar de baja entre 10 y 12 días pic.twitter.com/Ua4IAxy2FN
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