Λήξη συναγερμού για Εμπαπέ, θα απουσιάσει λιγότερο από δύο εβδομάδες
SPORTS
Κιλιάν Εμπαπέ Εθνική Γαλλίας Nations League

Λήξη συναγερμού για Εμπαπέ, θα απουσιάσει λιγότερο από δύο εβδομάδες

Ο Γάλλος σταρ τραυματίστηκε στο ματς με την Τουρκία αλλά αναμένεται να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς σε 12 ημέρες

Λήξη συναγερμού για Εμπαπέ, θα απουσιάσει λιγότερο από δύο εβδομάδες
Λήξη συναγερμού για τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος τραυματίστηκε στη νίκη της Γαλλίας επί της Τουρκίας για το Nations League. 

Ο Γάλλος σταρ τραυματίστηκε στο γόνατό του στη φάση που σκόραρε το γκολ με το οποίο οι Γάλλοι επικράτησαν εκτός έδρας με 1-0. 

Το άγχος είχε να κάνει με το γεγονός πως πρόκειται για το ίδιο γόνατο που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης την περασμένη σεζόν για 12 αγώνες.

Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ο 28χρονος επιθετικός στη Μαδρίτη έδειξαν ότι υπέστη υπερέκταση στο αριστερό πόδι και ο εκτιμώμενος χρόνος απουσίας είναι περίπου στις 12 ημέρες. 

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από την περιουσία μέχρι τον κυβερνοχώρο: οι νέες ανάγκες προστασίας μιας επιχείρησης

Από την περιουσία μέχρι τον κυβερνοχώρο: οι νέες ανάγκες προστασίας μιας επιχείρησης

Από την περιουσία και την επιχειρησιακή συνέχεια μέχρι την ψηφιακή δραστηριότητα, τα προγράμματα My Business First και My Business Cyber Protection της Eurolife FFH προσφέρουν σύγχρονες λύσεις ασφάλισης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης