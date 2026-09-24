Κινηματογραφική καταδίωξη στα Τρίκαλα μετά από απόπειρα απάτης, δύο συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Καταδίωξη Τρίκαλα

Κινηματογραφική καταδίωξη στα Τρίκαλα μετά από απόπειρα απάτης, δύο συλλήψεις

Οι ύποπτοι ανέπτυξαν ταχύτητα και έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς – Ακινητοποιήθηκαν στα διόδια Λόγγου

Κινηματογραφική καταδίωξη στα Τρίκαλα μετά από απόπειρα απάτης, δύο συλλήψεις
Σκηνές αστυνομικής ταινίας εκτυλίχθηκαν στον Ε65, μετά από απόπειρα απάτης που σημειώθηκε στην Πεύκη Καλαμπάκας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι φερόμενοι ως δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, όμως έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, οι οποίοι τους καταδίωξαν.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr η καταδίωξη εξελίχθηκε στο ύψος του Μουργκανίου, με τους υπόπτους να αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα και να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, με τις αστυνομικές δυνάμεις να καταφέρνουν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στα διόδια Λόγγου Τρικάλων, όπου οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο επιβαίνοντες.

Οι δύο συλληφθέντες παραπέμπονται αρμοδίως, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης