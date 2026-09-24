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Κινηματογραφική καταδίωξη στα Τρίκαλα μετά από απόπειρα απάτης, δύο συλλήψεις
Κινηματογραφική καταδίωξη στα Τρίκαλα μετά από απόπειρα απάτης, δύο συλλήψεις
Οι ύποπτοι ανέπτυξαν ταχύτητα και έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς – Ακινητοποιήθηκαν στα διόδια Λόγγου
Σκηνές αστυνομικής ταινίας εκτυλίχθηκαν στον Ε65, μετά από απόπειρα απάτης που σημειώθηκε στην Πεύκη Καλαμπάκας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι φερόμενοι ως δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, όμως έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, οι οποίοι τους καταδίωξαν.
Σύμφωνα με το trikalavoice.gr η καταδίωξη εξελίχθηκε στο ύψος του Μουργκανίου, με τους υπόπτους να αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα και να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, με τις αστυνομικές δυνάμεις να καταφέρνουν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα.
Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στα διόδια Λόγγου Τρικάλων, όπου οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο επιβαίνοντες.
Οι δύο συλληφθέντες παραπέμπονται αρμοδίως, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι φερόμενοι ως δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, όμως έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, οι οποίοι τους καταδίωξαν.
Σύμφωνα με το trikalavoice.gr η καταδίωξη εξελίχθηκε στο ύψος του Μουργκανίου, με τους υπόπτους να αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα και να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, με τις αστυνομικές δυνάμεις να καταφέρνουν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα.
Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στα διόδια Λόγγου Τρικάλων, όπου οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο επιβαίνοντες.
Οι δύο συλληφθέντες παραπέμπονται αρμοδίως, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
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