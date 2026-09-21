Ο Μουρίνιο έδειξε φωτοτυπίες και η Ατλέτικο Μαδρίτης απάντησε με... εκτυπωτή, δείτε βίντεο
Ο Μουρίνιο έδειξε φωτοτυπίες και η Ατλέτικο Μαδρίτης απάντησε με... εκτυπωτή, δείτε βίντεο
Με έναν ευφάνταστο τρόπο απάντησε η Ατλέτικο Μαδρίτης στους ισχυρούς του Ζοσέ Μουρίνιο σχετικά με τη διαιτησία στο ντέρμπι με την Ρεάλ
Η ένταση που άφησε πίσω του το ντέρμπι της Μαδρίτης δεν περιορίστηκε στις τέσσερις γραμμές του αγωνιστικού χώρου. Η Ατλέτικο Μαδρίτης επέλεξε να απαντήσει στις έντονες διαμαρτυρίες της Ρεάλ Μαδρίτης για τη διαιτησία, μετά τη νίκη των «ροχιμπλάνκος» με 2-1.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δηλώσεις του Ζοσέ Μουρίνιο μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ο Πορτογάλος τεχνικός άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η Ρεάλ από τους διαιτητές, ζητώντας ουσιαστικά να έχει η ομάδα του τη δυνατότητα να αγωνίζεται σε ίσες συνθήκες. Παράλληλα, έκανε λόγο για καταστάσεις που, όπως άφησε να εννοηθεί, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μεγαλύτερες υποψίες.
Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις προκάλεσαν την αντίδραση της Ατλέτικο, η οποία θεωρεί ότι η συζήτηση γύρω από τη διαιτησία πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις από όσες δικαιολογούν τα γεγονότα του αγώνα.
Ο σύλλογος του «Μετροπολιτάνο» επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να περάσει το δικό του μήνυμα. Χρησιμοποίησε έναν εκτυπωτή, από τον οποίο έβγαιναν εικόνες που είχαν παρουσιαστεί από τον Μουρίνιο στη συνέντευξη Τύπου, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να σχολιάσει τις διαμαρτυρίες της Ρεάλ.
Στο εσωτερικό των «ροχιμπλάνκος» υπάρχει, μάλιστα, η πεποίθηση ότι η Ρεάλ δεν βρίσκεται σε θέση να παρουσιάζει τη διαιτησία ως παράγοντα που λειτουργεί εις βάρος της, καθώς υπάρχουν αρκετές φάσεις από προηγούμενες μεταξύ τους αναμετρήσεις που, σύμφωνα με την πλευρά της Ατλέτικο, είχαν διαφορετικό αντίκτυπο.
Η νίκη της Ατλέτικο με 2-1 έδωσε στους γηπεδούχους τη δυνατότητα να πανηγυρίσουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα, όμως το ντέρμπι φαίνεται πως έχει και... τρίτο ημίχρονο.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δηλώσεις του Ζοσέ Μουρίνιο μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ο Πορτογάλος τεχνικός άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η Ρεάλ από τους διαιτητές, ζητώντας ουσιαστικά να έχει η ομάδα του τη δυνατότητα να αγωνίζεται σε ίσες συνθήκες. Παράλληλα, έκανε λόγο για καταστάσεις που, όπως άφησε να εννοηθεί, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μεγαλύτερες υποψίες.
September 21, 2026
Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις προκάλεσαν την αντίδραση της Ατλέτικο, η οποία θεωρεί ότι η συζήτηση γύρω από τη διαιτησία πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις από όσες δικαιολογούν τα γεγονότα του αγώνα.
Ο σύλλογος του «Μετροπολιτάνο» επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να περάσει το δικό του μήνυμα. Χρησιμοποίησε έναν εκτυπωτή, από τον οποίο έβγαιναν εικόνες που είχαν παρουσιαστεί από τον Μουρίνιο στη συνέντευξη Τύπου, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να σχολιάσει τις διαμαρτυρίες της Ρεάλ.
Στο εσωτερικό των «ροχιμπλάνκος» υπάρχει, μάλιστα, η πεποίθηση ότι η Ρεάλ δεν βρίσκεται σε θέση να παρουσιάζει τη διαιτησία ως παράγοντα που λειτουργεί εις βάρος της, καθώς υπάρχουν αρκετές φάσεις από προηγούμενες μεταξύ τους αναμετρήσεις που, σύμφωνα με την πλευρά της Ατλέτικο, είχαν διαφορετικό αντίκτυπο.
#StopRefereeHarassmentNOW pic.twitter.com/ZBkAgBq3dV— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 21, 2026
Η νίκη της Ατλέτικο με 2-1 έδωσε στους γηπεδούχους τη δυνατότητα να πανηγυρίσουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα, όμως το ντέρμπι φαίνεται πως έχει και... τρίτο ημίχρονο.
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