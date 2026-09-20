Έξαλλος και με ντουκουμέντα με τους διαιτητές του αγώνα με την Ατλέτικο ο Μουρίνιο: «Έπρεπε να αγωνίζονται με 9 παίκτες», βίντεο

Ο Μουρίνιο πήγε στη συνέντευξη τύπου με δύο φωτογραφίες που απεικονίζουν τις φάσεις που θεωρεί ότι θα έπρεπε οι παίκτες της Ατλέτικο να αντικρίσουν την κόκκινη κάρτα





🚨🚨 | Mourinho brought two pictures of the supposedly two clear red cards at the press conference! pic.twitter.com/Ivie0zO1Vh — Kalshi FC (@KalshiFC) September 20, 2026



Μάλιστα ο προπονητής της



😳 4 minutos de rajada de Mourinho



❗️ El técnico del Real Madrid sale con un papel a rueda de prensa: "Son dos rojas claras"



👀 "El Comité de designación tiene que estar muy contento. Ha sido todo muy extraño" pic.twitter.com/tJC3mySq3a — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 20, 2026

Όσα είπε ο Ζοσέ Μουρίνιο:



«Θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει τη συνέντευξη Τύπου. Ορίστε [δείχνει φωτογραφίες με τις πιθανές κόκκινες κάρτες], δύο ξεκάθαρες κόκκινες.



Θα έπρεπε να είχαμε παίξει για 50 λεπτά με έντεκα παίκτες εναντίον εννέα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αγκαλιάσω τους παίκτες μου, οι οποίοι έδωσαν τα πάντα και έκαναν ένα πρώτο ημίχρονο γεμάτο ποιότητα και προσωπικότητα. Είχα προετοιμάσει το παιχνίδι έτσι ώστε να το κερδίσουμε στο δεύτερο ημίχρονο.



Κλείσιμο



Ο καημένος ήρθε εδώ και δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την πίεση. Το είδος της πίεσης εδώ θυμίζει τη δεκαετία του '80. Ο Τρουχίγιο, ο διαιτητής του VAR, τον κάλεσε να δει τη φάση για την πρώτη κόκκινη, αλλά δεν τον κάλεσε για τη δεύτερη, η οποία ήταν ακόμα πιο ξεκάθαρη. Αυτός ο Τρουχίγιο έχει ιστορικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης — πέρυσι στον τελικό του Κυπέλλου, στα ματς με την Οσασούνα, τη Ζιρόνα...



Όσο για τον καημένο τον διαιτητή, χωρίς εμπειρία και χωρίς το ειδικό βάρος για να διαχειριστεί ένα ντέρμπι... αυτός ο κύριος είτε δεν δέχεται πίεση στη Λας Ρόθας, ​​είτε δέχεται ένα είδος πίεσης για το οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτα. Θα ήθελα να είχα φύγει από εδώ με τη νίκη ή χωρίς να χρειαστεί να μιλήσω.



Ήρθα εδώ πριν από τρεις μήνες και ξέρετε ότι συνήθως δεν ακολουθώ αυτή τη στάση. Δύο κόκκινες εναντίον της Έλτσε και κερδίσαμε. Δύο κόκκινες σήμερα, και τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Είναι ένας διαιτητής με εμπειρία μόνο σε μικρά παιχνίδια και ένας διαιτητής VAR με ιστορικό. Συγχαρητήρια στην Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών». Η αποβολή του Χάουσεν



Η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε την εκτός έδρας ήττα από την Ατλέτικο με 2-1 για την πέμπτη αγωνιστική της La Liga . Οι «μερένγχες» είχαν αρκετά παράπονα από τον διαιτητή του αγώνα, Ορτίζ Αρίας.Συγκεκριμένα στη συνέντευξη Τύπου ο Ζοσέ Μουρίνιο στάθηκε στις διαιτητικές αποφάσεις, οι οποίες έκριναν το τελικό αποτέλεσμα, ενώ υποστήριξε πως ο διαιτητής δεν έχει την εμπειρία που χρειαζόταν, προκειμένου να διευθύνει το ντέρμπι της Μαδρίτης.Μάλιστα ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης στο περιθώριο των δηλώσεών του έδειξε φωτογραφίες από δύο επίμαχες φάσεις του αγώνα, στις οποίες όπως τόνισε, θα έπρεπε οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε να αντικρύσουν την κόκκινη κάρτα.«Θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει τη συνέντευξη Τύπου. Ορίστε [δείχνει φωτογραφίες με τις πιθανές κόκκινες κάρτες], δύο ξεκάθαρες κόκκινες.Θα έπρεπε να είχαμε παίξει για 50 λεπτά με έντεκα παίκτες εναντίον εννέα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αγκαλιάσω τους παίκτες μου, οι οποίοι έδωσαν τα πάντα και έκαναν ένα πρώτο ημίχρονο γεμάτο ποιότητα και προσωπικότητα. Είχα προετοιμάσει το παιχνίδι έτσι ώστε να το κερδίσουμε στο δεύτερο ημίχρονο.Αυτοί που θα έπρεπε να είναι χαρούμενοι είναι η Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών, γιατί όλα ήταν πολύ παράξενα. Μια εβδομάδα νωρίτερα, όλοι γνώριζαν ποιος θα ήταν ο διαιτητής, ενώ παλιά αυτό γινόταν 24 ώρες πριν. Ένας διαιτητής 41 ετών χωρίς διεθνή εμπειρία — αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί κορυφαίο επίπεδο.Ο καημένος ήρθε εδώ και δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την πίεση. Το είδος της πίεσης εδώ θυμίζει τη δεκαετία του '80. Ο Τρουχίγιο, ο διαιτητής του VAR, τον κάλεσε να δει τη φάση για την πρώτη κόκκινη, αλλά δεν τον κάλεσε για τη δεύτερη, η οποία ήταν ακόμα πιο ξεκάθαρη. Αυτός ο Τρουχίγιο έχει ιστορικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης — πέρυσι στον τελικό του Κυπέλλου, στα ματς με την Οσασούνα, τη Ζιρόνα...Όσο για τον καημένο τον διαιτητή, χωρίς εμπειρία και χωρίς το ειδικό βάρος για να διαχειριστεί ένα ντέρμπι... αυτός ο κύριος είτε δεν δέχεται πίεση στη Λας Ρόθας, ​​είτε δέχεται ένα είδος πίεσης για το οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτα. Θα ήθελα να είχα φύγει από εδώ με τη νίκη ή χωρίς να χρειαστεί να μιλήσω.Ήρθα εδώ πριν από τρεις μήνες και ξέρετε ότι συνήθως δεν ακολουθώ αυτή τη στάση. Δύο κόκκινες εναντίον της Έλτσε και κερδίσαμε. Δύο κόκκινες σήμερα, και τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Είναι ένας διαιτητής με εμπειρία μόνο σε μικρά παιχνίδια και ένας διαιτητής VAR με ιστορικό. Συγχαρητήρια στην Επιτροπή Ορισμού Διαιτητών». Η αποβολή του Χάουσεν

«Δεν έχω δει ακόμα το ριπλέι. Η φάση ήταν πολύ μακριά μου για να μπορέσω να την κρίνω. Στα αποδυτήρια μου λένε ότι το φάουλ ξεκινάει έξω από την περιοχή.



Αν ήταν έξω, τότε επρόκειτο για κόκκινη κάρτα και φάουλ. Αν ήταν μέσα και υπήρξε προσπάθεια τραβήγματος της φανέλας, τότε είναι φάση που επιφέρει αποβολή. Όλα αυτά όμως συνέβησαν στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο θα έπρεπε να είχε παιχτεί με έντεκα παίκτες εναντίον εννέα».



Το ξεκίνημα της Ρεάλ Μαδρίτης στη σεζόν



«Προφανώς, θα θέλαμε να είμαστε στην κορυφή. Να έχουμε περισσότερους βαθμούς απ' όσους έχουμε τώρα. Υπό κανονικές συνθήκες —μιλάμε για τα τέλη Σεπτεμβρίου— είναι ακόμα νωρίς.



Δεν ήθελα να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό, αλλά τα όσα έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες... σε αυτό το γήπεδο, το γκολ που ακυρώθηκε κόντρα στην Οσασούνα ήταν για γέλια, το πέναλτι εναντίον της Ρεάλ Σοσιεδάδ ήταν επίσης για γέλια... Περίμενα ένα διαφορετικό πρωτάθλημα από αυτό που άφησα πίσω μου· βλέπω τώρα ότι δεν είναι έτσι —και μου έχουν εξηγήσει τους λόγους— αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε...»