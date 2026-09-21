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Ο Ολισαντέμπε επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, δείτε βίντεο
Ο Ολισαντέμπε επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, δείτε βίντεο
Αν και είναι 47 ετών ο άλλοτε επιθετικός του Παναθηναϊκού ετοιμάζεται να επιστρέψει στα γήπεδα
Μια είδηση που δύσκολα θα περίμενε κανείς έρχεται από την Πολωνία, καθώς ο Εμάνουελ Ολισαντέμπε ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση, αρκετά χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση σε επαγγελματικό επίπεδο.
Ο άλλοτε επιθετικός του Παναθηναϊκού, ο οποίος αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φίλους του «τριφυλλιού», αναμένεται να φορέσει τη φανέλα της Κλοπότοφ-Όσιεκ, μιας ερασιτεχνικής ομάδας που αγωνίζεται στην όγδοη κατηγορία του πολωνικού ποδοσφαίρου.
Η σχέση του Ολισαντέμπε με την περιοχή δεν είναι καινούργια. Πριν από μερικούς μήνες είχε βρεθεί εκεί και είχε την ευκαιρία να συναντήσει νεαρούς ποδοσφαιριστές της ακαδημίας του συλλόγου. Εκείνη η επίσκεψη φαίνεται πως αποτέλεσε την αρχή μιας συνεργασίας που πλέον παίρνει ποδοσφαιρική μορφή.
Ο Ολισαντέμπε έγραψε σημαντικές σελίδες στην καριέρα του, με την παρουσία του στον Παναθηναϊκό να ξεχωρίζει ιδιαίτερα. Με τους «πράσινους» συνδέθηκε με σημαντικές στιγμές και παρέμεινε στη μνήμη των φιλάθλων για το πάθος και την αποτελεσματικότητά του στην επίθεση.
Ο τελευταίος επαγγελματικός σταθμός της καριέρας του ήταν η Βέροια, το 2012. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2013, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την ενεργό δράση.
Έκτοτε, η ζωή του κινήθηκε μακριά από τα γήπεδα. Ο ίδιος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν σκόπευε να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο, επιλέγοντας να ασχοληθεί με επενδύσεις και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες.
Ο άλλοτε επιθετικός του Παναθηναϊκού, ο οποίος αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φίλους του «τριφυλλιού», αναμένεται να φορέσει τη φανέλα της Κλοπότοφ-Όσιεκ, μιας ερασιτεχνικής ομάδας που αγωνίζεται στην όγδοη κατηγορία του πολωνικού ποδοσφαίρου.
Η σχέση του Ολισαντέμπε με την περιοχή δεν είναι καινούργια. Πριν από μερικούς μήνες είχε βρεθεί εκεί και είχε την ευκαιρία να συναντήσει νεαρούς ποδοσφαιριστές της ακαδημίας του συλλόγου. Εκείνη η επίσκεψη φαίνεται πως αποτέλεσε την αρχή μιας συνεργασίας που πλέον παίρνει ποδοσφαιρική μορφή.
Ο Ολισαντέμπε έγραψε σημαντικές σελίδες στην καριέρα του, με την παρουσία του στον Παναθηναϊκό να ξεχωρίζει ιδιαίτερα. Με τους «πράσινους» συνδέθηκε με σημαντικές στιγμές και παρέμεινε στη μνήμη των φιλάθλων για το πάθος και την αποτελεσματικότητά του στην επίθεση.
Ο τελευταίος επαγγελματικός σταθμός της καριέρας του ήταν η Βέροια, το 2012. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2013, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την ενεργό δράση.
Έκτοτε, η ζωή του κινήθηκε μακριά από τα γήπεδα. Ο ίδιος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν σκόπευε να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο, επιλέγοντας να ασχοληθεί με επενδύσεις και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες.
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