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Κακοκαιρία express από την Τρίτη με καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς και απότομη πτώση θερμοκρασίας, ποιες περιοχές θα πλήξει
Κακοκαιρία express από την Τρίτη με καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς και απότομη πτώση θερμοκρασίας, ποιες περιοχές θα πλήξει
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, Θεσσαλία, Εύβοια, Χαλκιδική και Σποράδες στο επίκεντρο, ενώ η Αττική φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο, με σαφώς χαμηλότερα ύψη βροχής
Σε κλοιό κακοκαιρίας μπαίνει από αύριο, Τρίτη, και για τουλάχιστον ένα 24ωρο μεγάλο μέρος της χώρας με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει νωρίτερα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς, και απότομη πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται να πέσει μεγάλος όγκος νερού, που είναι πιθανό να φτάσει ακόμα και τους 60 τόνους ανά στρέμμα, ενώ στα πελάγη οι βοριάδες θα είναι εντάσεως έως και 7 μποφόρ.
Όπως αναφέρεται στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ «επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22-09-2026) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων».
Στο ίδιο δελτίο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει ότι τέσσερις είναι οι βασικές περιοχές που θα επηρεαστούν με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες να προβλέπονται:
Την Τρίτη (22-09-2023)
α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια - παράκτια) από τις πρώτες ώρες.
β. Στις Σποράδες και τη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι το απόγευμα.
γ. Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.
Την Τετάρτη (23-09-2026)
α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια - παράκτια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Αττική φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο, με σαφώς χαμηλότερα ύψη βροχής σε σχέση με τον κύριο πυρήνα των φαινομένων κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, στο ίδιο 24ωρο.
Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη μεταβολή από την Τρίτη έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (23/9) αναμένεται να επηρεάσει κυρίως το βορειοδυτικό Αιγαίο, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την κεντρική-βόρεια Εύβοια, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως σε Σποράδες και βόρεια/κεντρική Εύβοια, τοπικά περίπου 30-60 mm/24ωρο ( ή 30-60 τόνοι ανά στρέμμα) και πιθανώς τοπικά και υψηλότερα, ενώ στη Μαγνησία αναμένονται επίσης αξιόλογες ποσότητες, κυρίως στα παράκτια και θαλάσσια τμήματα.
Τα φαινόμενα στις Σποράδες, την Χαλκιδική και την Εύβοια αναμένονται κυρίως από τις πρώτες ώρες της Τρίτης έως το απόγευμα, ενώ στη Μαγνησία θα επιμείνουν κατά τόπους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.
Όπως αναφέρεται στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ «επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22-09-2026) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων».
Στο ίδιο δελτίο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει ότι τέσσερις είναι οι βασικές περιοχές που θα επηρεαστούν με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες να προβλέπονται:
Την Τρίτη (22-09-2023)
α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια - παράκτια) από τις πρώτες ώρες.
β. Στις Σποράδες και τη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι το απόγευμα.
γ. Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.
Την Τετάρτη (23-09-2026)
α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια - παράκτια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Αττική φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο, με σαφώς χαμηλότερα ύψη βροχής σε σχέση με τον κύριο πυρήνα των φαινομένων κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, στο ίδιο 24ωρο.
Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη μεταβολή από την Τρίτη έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (23/9) αναμένεται να επηρεάσει κυρίως το βορειοδυτικό Αιγαίο, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την κεντρική-βόρεια Εύβοια, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως σε Σποράδες και βόρεια/κεντρική Εύβοια, τοπικά περίπου 30-60 mm/24ωρο ( ή 30-60 τόνοι ανά στρέμμα) και πιθανώς τοπικά και υψηλότερα, ενώ στη Μαγνησία αναμένονται επίσης αξιόλογες ποσότητες, κυρίως στα παράκτια και θαλάσσια τμήματα.
Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες και έως 60 τόνους νερού ανά στρέμμα, δείτε χάρτες με το πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία
Τα φαινόμενα στις Σποράδες, την Χαλκιδική και την Εύβοια αναμένονται κυρίως από τις πρώτες ώρες της Τρίτης έως το απόγευμα, ενώ στη Μαγνησία θα επιμείνουν κατά τόπους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.
Τέλος σημαντική θα είναι και η απότομη πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 8 βαθμούς με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 25 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές ενώ στα ορεινά αύριο το βράδυ θα σημειωθούν και μονοψήφιες τιμές.
Live χάρτης με την κακοκαιρία
Όπως ανέφερε στην πρόβλεψή του για το protothema.gr o μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, από την Τρίτη ο καιρός αλλάζει απότομα, κάνοντας έντονη φθινοπωρινή στροφή, με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, που τοπικά θα φτάσει ακόμη και τους 8 βαθμούς.
Τσατραφύλλιας:Απότομη φθινοπωρινή στροφή με καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς
Σύμφωνα με τον ίδιο μια ατμοσφαιρική διαταραχή από τα βορειοδυτικά θα φέρει βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και σταδιακά στη Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά, κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα.
Παράλληλα, οι βοριάδες στα πελάγη θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση, τοπικά έως και 8 βαθμούς, και δεν θα ξεπερνά τους 25 με 26 βαθμούς. Τις βραδινές ώρες περιμένουμε ακόμη και μονοψήφιες θερμοκρασίες στα ορεινά.
Βελτίωση θα παρατηρηθεί από την Πέμπτη και μετά.
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