Κακοκαιρία express από την Τρίτη με καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς και απότομη πτώση θερμοκρασίας, ποιες περιοχές θα πλήξει



Τσατραφύλλιας:Απότομη φθινοπωρινή στροφή με καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς

Τέλος σημαντική θα είναι και η απότομη πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 8 βαθμούς με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 25 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές ενώ στα ορεινά αύριο το βράδυ θα σημειωθούν και μονοψήφιες τιμές.Όπως ανέφερε στην πρόβλεψή του για το protothema.gr o μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, από την Τρίτη ο καιρός αλλάζει απότομα, κάνοντας έντονη φθινοπωρινή στροφή, με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, που τοπικά θα φτάσει ακόμη και τους 8 βαθμούς.Σύμφωνα με τον ίδιο μια ατμοσφαιρική διαταραχή από τα βορειοδυτικά θα φέρει βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και σταδιακά στη Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά, κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα.Παράλληλα, οι βοριάδες στα πελάγη θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση, τοπικά έως και 8 βαθμούς, και δεν θα ξεπερνά τους 25 με 26 βαθμούς. Τις βραδινές ώρες περιμένουμε ακόμη και μονοψήφιες θερμοκρασίες στα ορεινά.Βελτίωση θα παρατηρηθεί από την Πέμπτη και μετά.