Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Ολυμπιακός: Οριστικά ο Μπέιλι δεν ταξιδεύει στην Τζαμάικα για την εθνική του ομάδα
Ολυμπιακός: Οριστικά ο Μπέιλι δεν ταξιδεύει στην Τζαμάικα για την εθνική του ομάδα
Στο Ρέντη μένει ο Λίον Μπέιλι που οριστικά δεν θα ταξιδέψει στην Τζαμάικα και θα εκμεταλλευτεί τη διακοπή για να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα ετοιμότητας
Ο Λίον Μπέιλι δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό, αφού είχε μείνει εκτός αποστολής. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ είχε κάνει τεράστια προσπάθεια για να παίξει στα ματς με ΟΦΗ και Γιαγκελόνια και είναι αλήθεια πως αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη για την ομάδα του Πειραιά.
Έστω και λίγο αγωνίστηκε σε αυτά τα ματς, αλλά παραμένει ένας παίκτης που θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση. Ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς την περασμένη σεζόν και αντιμετώπισε αρκετά ζητήματα. Έτσι στο Ρέντη έχουν αποφασίσει να προσέξουν αρκετά τον Τζαμαϊκανό και να εκμεταλλευτούν το διάστημα της διακοπής.
Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ομάδας της Τζαμάικα με τις δύο πλευρές να έρχονται σε συμφωνία και τελικά ο Λίον Μπέιλι να μη μπαίνει στο αεροπλάνο για να κάνει το ταξίδι για την εθνική του ομάδα.
Οριστικά ο παίκτης θα μείνει στον Ρέντη και θα αποφύγει ένα δύσκολο ταξίδι που τον επιβάρυνε ακόμα περισσότερο. Θα έχει όλο το χρόνο στο διάστημα της διακοπής για να δουλέψει και να καλύψει το χαμένο έδαφος.
Θυμίζουμε ότι ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν θα έχει στη διάθεση του αυτό το διάστημα τους εξής ποδοσφαιριστές: Πόποβιτς, Πέντερσεν, Σμαΐλοβιτς, Τικνιζάν, Μπρούνο, Ρέτσο, Πουέρτα, Φρόιλερ, Φίλη, Γκονσάλες, Γιάρεμτσουκ και Σάλιακα.
Έστω και λίγο αγωνίστηκε σε αυτά τα ματς, αλλά παραμένει ένας παίκτης που θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση. Ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς την περασμένη σεζόν και αντιμετώπισε αρκετά ζητήματα. Έτσι στο Ρέντη έχουν αποφασίσει να προσέξουν αρκετά τον Τζαμαϊκανό και να εκμεταλλευτούν το διάστημα της διακοπής.
Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ομάδας της Τζαμάικα με τις δύο πλευρές να έρχονται σε συμφωνία και τελικά ο Λίον Μπέιλι να μη μπαίνει στο αεροπλάνο για να κάνει το ταξίδι για την εθνική του ομάδα.
Οριστικά ο παίκτης θα μείνει στον Ρέντη και θα αποφύγει ένα δύσκολο ταξίδι που τον επιβάρυνε ακόμα περισσότερο. Θα έχει όλο το χρόνο στο διάστημα της διακοπής για να δουλέψει και να καλύψει το χαμένο έδαφος.
Θυμίζουμε ότι ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν θα έχει στη διάθεση του αυτό το διάστημα τους εξής ποδοσφαιριστές: Πόποβιτς, Πέντερσεν, Σμαΐλοβιτς, Τικνιζάν, Μπρούνο, Ρέτσο, Πουέρτα, Φρόιλερ, Φίλη, Γκονσάλες, Γιάρεμτσουκ και Σάλιακα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα