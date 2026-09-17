Ο Γκονζάλες αφιέρωσε στη μητέρα του το γκολ του κόντρα στην Γιαγκελόνια: «Αυτό ήταν για σένα»
Ο Γκονζάλες αφιέρωσε στη μητέρα του το γκολ του κόντρα στην Γιαγκελόνια: «Αυτό ήταν για σένα»
Ο Αρμάντο Γκονζάλες άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη του Ολυμπιακού με το γκολ της ισοφάρισης κόντρα στη Γιαγκελόνια
Ο Ολυμπιακός μπήκε με το... δεξί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και συγκεκριμένα στο Europa League νικώντας με ανατροπή τη Γιαγκελόνια στο Φάληρο (2-1). Ο Αρμάντο Γκονζάλες ήταν ο άνθρωπος που έφερε το ματς στα ίσια πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, στο παρθενικό του γκολ στην Ευρώπη.
Ο 23χρονος φορ κατάφερε να πετύχει κάτι που έχει καταφέρει το είδωλό του, ο Τσιτσαρίτο καθώς αμφότεροι σκόραραν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση στην Ημέρα Ανεξαρτησίας στο Μεξικό, μία συμβολική μέρα για όλη τη χώρα.
Ο ίδιος μετά το τέλος του ματς έκανε μία συγκινητική αφιέρωση καθώς ανέφερε ότι το γκολ που πέτυχε το αφιερώνει στη μητέρα του που είχε τα γενέθλιά της.
Συγκεκριμένα είπε «είναι μία πολύ ξεχωριστή ημέρα γιατί έχει γενέθλια η μαμά μου. Μαμά, σ’ αγαπώ πολύ, χρόνια πολλά και αυτό το γκολ ήταν για σένα».
Για το να εκπροσωπεί τα μεξικάνικο ποδόσφαιρο: «Δεν ήταν μόνο για τη μητέρα μου, αλλά για όλους τους Μεξικανούς. Ένας από τους στόχους μου είναι να κρατάω ψηλά το όνομα του Μεξικού. Με κάνει πολύ χαρούμενο που μπόρεσα να σκοράρω και να δείξω ότι οι Μεξικανοί είμαστε ικανοί για πολλά πράγματα».
Για την πρώτη σκέψη μετά το γκολ: «Ήθελα να πάρω την μπάλα για να ψάξουμε γρήγορα ακόμη ένα γκολ, αλλά είδα ότι όλοι έμειναν για να πανηγυρίσουν και είπα “εντάξει, ας το γιορτάσουμε”. Είμαι πολύ ευγνώμων στον Θεό για αυτές τις τόσο όμορφες ευκαιρίες, πρώτα να παίξω στην Ευρώπη και τώρα να συνεχίζω να σκοράρω».
Για το παιδικό του όνειρο: «Μου ήρθαν στο μυαλό όλες εκείνες οι φορές που, όταν ήμουν παιδί, έβλεπα Europa League και Champions League και ήθελα να αγωνιστώ σε αυτά τα γήπεδα. Τώρα βρίσκομαι εδώ και θα συνεχίσω να δουλεύω για να παρουσιάζω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου».
Πηγή: gazzetta.gr
Ο 23χρονος φορ κατάφερε να πετύχει κάτι που έχει καταφέρει το είδωλό του, ο Τσιτσαρίτο καθώς αμφότεροι σκόραραν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση στην Ημέρα Ανεξαρτησίας στο Μεξικό, μία συμβολική μέρα για όλη τη χώρα.
Ο ίδιος μετά το τέλος του ματς έκανε μία συγκινητική αφιέρωση καθώς ανέφερε ότι το γκολ που πέτυχε το αφιερώνει στη μητέρα του που είχε τα γενέθλιά της.
Συγκεκριμένα είπε «είναι μία πολύ ξεχωριστή ημέρα γιατί έχει γενέθλια η μαμά μου. Μαμά, σ’ αγαπώ πολύ, χρόνια πολλά και αυτό το γκολ ήταν για σένα».
Για το να εκπροσωπεί τα μεξικάνικο ποδόσφαιρο: «Δεν ήταν μόνο για τη μητέρα μου, αλλά για όλους τους Μεξικανούς. Ένας από τους στόχους μου είναι να κρατάω ψηλά το όνομα του Μεξικού. Με κάνει πολύ χαρούμενο που μπόρεσα να σκοράρω και να δείξω ότι οι Μεξικανοί είμαστε ικανοί για πολλά πράγματα».
Για την πρώτη σκέψη μετά το γκολ: «Ήθελα να πάρω την μπάλα για να ψάξουμε γρήγορα ακόμη ένα γκολ, αλλά είδα ότι όλοι έμειναν για να πανηγυρίσουν και είπα “εντάξει, ας το γιορτάσουμε”. Είμαι πολύ ευγνώμων στον Θεό για αυτές τις τόσο όμορφες ευκαιρίες, πρώτα να παίξω στην Ευρώπη και τώρα να συνεχίζω να σκοράρω».
Για το παιδικό του όνειρο: «Μου ήρθαν στο μυαλό όλες εκείνες οι φορές που, όταν ήμουν παιδί, έβλεπα Europa League και Champions League και ήθελα να αγωνιστώ σε αυτά τα γήπεδα. Τώρα βρίσκομαι εδώ και θα συνεχίσω να δουλεύω για να παρουσιάζω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου».
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα