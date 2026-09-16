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League Cup: Άνετα στους «16» Άρσεναλ και Λίβερπουλ, δείτε τα γκολ
SPORTS
League Cup Άρσεναλ Λίβερπουλ

League Cup: Άνετα στους «16» Άρσεναλ και Λίβερπουλ, δείτε τα γκολ

Οι «Κανονιέρηδες» πέρασαν με 4-2 από την Ίπσουιτς, ενώ η Λίβερπουλ νίκησε 3-1 την Τότεναμ

League Cup: Άνετα στους «16» Άρσεναλ και Λίβερπουλ, δείτε τα γκολ
Με άνετες προκρίσεις συνέχισαν στο League Cup Άρσεναλ και Λίβερπουλ, την ώρα που η Γουέστ Χαμ γνώρισε τον αποκλεισμό στο λονδρέζικο ντέρμπι με τη Φούλαμ, παρά την ασίστ του Ντίνου Μαυροπάνου. Στην επόμενη φάση πέρασαν επίσης Πιτέρμπορο και Μπρέντφορντ.

Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, η Άρσεναλ εξασφάλισε την παρουσία της στους «16» του League Cup, επικρατώντας με 4-2 της Ίπσουιτς στο «Portman Road».

Ο Ντάουμαν άνοιξε το σκορ για τους «Κανονιέρηδες» και ο Μαντουέκε διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Ο Ντάουμαν βρήκε ξανά δίχτυα, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ενώ στο 58ο λεπτό ο Μερίνο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0. Η Ίπσουιτς αντέδρασε στη συνέχεια, με τον Μεχμέτι να μειώνει σε 4-1 και τον Ακπομ να διαμορφώνει το τελικό 4-2 στις καθυστερήσεις. Ο Χρήστος Τζόλης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 75ο λεπτό, παίρνοντας τη θέση του Εζέ.



Η Λίβερπουλ άφησε εκτός την Τότεναμ

Στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης προκρίθηκε και η Λίβερπουλ, η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο της Τότεναμ με 3-1.

Ο Μακ Άλιστερ άνοιξε το σκορ για τους «Reds», ενώ ο Γκάκπο πέτυχε το 2-0 στο 5ο λεπτό. Η Τότεναμ κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι με γκολ του Γκάλαγκερ, ωστόσο στις καθυστερήσεις ο Σομποσλάι διαμόρφωσε το τελικό 3-1 και «σφράγισε» την πρόκριση της ομάδας του.

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Ασίστ ο Μαυροπάνος, αλλά αποκλείστηκε η Γουέστ Χαμ

Η Γουέστ Χαμ δεν κατάφερε να συνεχίσει στη διοργάνωση, καθώς ηττήθηκε με 3-2 από τη Φούλαμ στο λονδρέζικο ντέρμπι.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος είχε συμμετοχή στο 1-1 των «Σφυριών», δίνοντας την ασίστ, όμως η Φούλαμ κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη και μαζί το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Στον επόμενο γύρο του League Cup προκρίθηκαν επίσης η Πιτέρμπορο και η Μπρέντφορντ.

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