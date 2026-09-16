Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Διπλή τραγωδία στο Λος Άντζελες: Tρεις νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου τηλεοπτικού σταθμού κοντά σε σημείο πολύνεκρου τροχαίου, δείτε βίντεο
«Χάσαμε την επαφή με τους ανθρώπους μας», είπε κλαίγοντας παρουσιάστρια του NBC4 - Τρεις νεκροί λίγο νωρίτερα σε σύγκρουση λεωφορείου με SUV
Το ελικόπτερο πετούσε πάνω από τη συνοικία Τσάτσγουορθ, βορειοδυτικά από το κέντρο, μεταδίδοντας πλάνα από τον τόπο όπου συγκρούστηκαν SUV με λεωφορείο - στο δυστύχημα αυτό σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν αρκετοί άλλοι.
Ρεπόρτερ επιτόπου είπαν πως είδαν το ελικόπτερο να συντρίβεται στο έδαφος και να παίρνει φωτιά περίπου ένα οικοδομικό τετράγωνο από το σημείο όπου έγινε το τροχαίο. Πλάνα από τον αέρα, που τράβηξαν άλλα ελικόπτερα στην περιοχή, εικονίζουν το κουφάρι με την ουρά και την έλικα να έχουν παραμορφωθεί και στις φλόγες.
BREAKING: An NBC Los Angeles news helicopter crashed during live coverage of a deadly bus crash. The condition of those onboard is unknown. pic.twitter.com/cXMmubKrgq— Breaking911 (@Breaking911) September 16, 2026
Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο ένας από τους οποίους φαίνεται πως βρισκόταν στο έδαφος, και άλλος ένας διακομίστηκε σε νοσοκομείο τραυματισμένος - δεν είναι ακόμη σαφής η κατάστασή του.
Κατά κανόνα, στα ελικόπτερα που χρησιμοποιούν αμερικανικοί τηλεοπτικοί σταθμοί επιβαίνουν δυο άνθρωποι: ο χειριστής και δημοσιογράφος-εικονολήπτης.
Δεν έγινε αμέσως γνωστό σε ποιο τηλεοπτικό δίκτυο ανήκε το ελικόπτερο. Ο τοπικός σταθμός NBC4, που ανήκει στο εθνικό δίκτυο του NBC News, ανέφερε ωστόσο ότι έχασε την επαφή με ομάδα του.
Aerial footage shows aftermath of helicopter crash in Chatsworth, Los Angeles. https://t.co/5kbSFLCh3X pic.twitter.com/F2fFErAmxT— Breaking911 (@Breaking911) September 16, 2026
Τα μέσα ενημέρωσης στο Λος Άντζελες, το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο των ΗΠΑ, επιδίδονται σε σκληρό ανταγωνισμό. Πολλά χρησιμοποιούν ελικόπτερα, ενώ οι αιθέρες της μεγαλούπολης είναι ήδη γεμάτοι αεροσκάφη, για να καλύπτουν πυρκαγιές, καταδιώξεις οχημάτων και διάφορες άλλες ειδήσεις.
Η πυροσβεστική ανέφερε ότι για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου διενεργούν έρευνα η υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB) και η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).
Additional footage shows the NBC Los Angeles news helicopter crash site. https://t.co/5kbSFLCh3X pic.twitter.com/W3QCAqkDWu— Breaking911 (@Breaking911) September 16, 2026
Los Angeles Fire Department (LAFD) on KNBC helicopter crash in California:— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 16, 2026
"First arriving unit reports an unknown make/type of helicopter has gone down between two commercial buildings. Fire from the crash is exposing four vehicles. Firefighters are in offensive mode, attacking… https://t.co/2c97zwFOuX
Δύο νεκροί λίγο νωρίτερα σε σύγκρουση λεωφορείου με SUVΗ συντριβή σημειώθηκε ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν ήδη στην περιοχή για ένα διαφορετικό θανατηφόρο τροχαίο.
Λίγο μετά τις 17:00 τοπική ώρα (03:00 ώρα Ελλάδας), SUV συγκρούστηκε με λεωφορείο του Metro στη διασταύρωση των οδών Nordhoff Street και De Soto Avenue στο Τσάτσγουορθ. Από τη σφοδρή σύγκρουση δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν, ενώ χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού επιβατών.
Εικόνες από το σημείο έδειχναν το SUV σφηνωμένο στην αριστερή πλευρά του λεωφορείου, ενώ ένα από τα θύματα φέρεται να εκτινάχθηκε από το όχημα. Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr