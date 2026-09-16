Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Σφοδρή σύγκρουση στο Κογκρέσο για τον διευθυντή του FBI: Δημοκρατικοί τον κατηγορούν για εκφοβισμό δημοσιογράφων
Σφοδρή σύγκρουση στο Κογκρέσο για τον διευθυντή του FBI: Δημοκρατικοί τον κατηγορούν για εκφοβισμό δημοσιογράφων
Ο Κας Πατέλ απέρριψε τις κατηγορίες ως «ψέματα» και υπερασπίστηκε τον απολογισμό του στην υπηρεσία
Γερουσιαστές των δημοκρατικών κατηγόρησαν τον διευθυντή του FBI, τον Κας Πατέλ, κατά τη διάρκεια επεισοδιακής ακρόασης στο αμερικανικό Κογκρέσο χθες Τρίτη, για κατάχρηση της θέσης του στην ηγεσία της ομοσπονδιακής αστυνομίας και ιδίως εκφοβισμούς δημοσιογράφων.
Ο Πατέλ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες αυτές, δίνοντας έμφαση από την πλευρά του στο ότι ο απολογισμός του στην υπηρεσία δείχνει μείωση της εγκληματικότητας, εντατικοποίηση του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών και των απατών.
Ο διευθυντής του FBI και δημοκρατικοί πολιτικοί αντάλλαξαν σφοδρές φραστικές επιθέσεις, συχνά επί προσωπικού, στη συνεδρίαση της επιτροπής δικαστικών υποθέσεων της Γερουσίας με μαραθώνια διάρκεια, κάπου 4,5 ωρών.
«Χρησιμοποιείτε την υπηρεσία σας σαν τραμπούκος, για να καταδιώκετε δημοσιογράφους», κατήγγειλε ο Κόρι Μπούκερ, δημοκρατικός γερουσιαστής του Νιου Τζέρζι. «Δημοσιογράφοι γράφουν κάτι για τον πρόεδρο, κι η υπηρεσία σας κάνει εφόδους στα σπίτια τους και κλητεύει τις μητέρες τους να παρουσιαστούν ενώπιον της δικαιοσύνης».
«Δημοσιογράφος γράφει κάτι για εσάς κι η υπηρεσία σας βάζει το όνομά της σε φάκελο κι αρχίζει να διενεργεί έρευνα», ανέφερε ακόμη.
Ο Κας Πατέλ αντέκρουσε τις κατηγορίες αυτές, έκανε λόγο για «απόλυτα ψέματα» και αρνήθηκε πως χρησιμοποίησε μέσα ή πόρους του FBI για να βάλει στο στόχαστρο δημοσιογράφους.
Τον Απρίλιο, ο διευθυντής του FBI υπέβαλε μήνυση και αγωγή, ζητώντας 250 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση, εναντίον του περιοδικού The Atlantic και της συντάκτριας κειμένου που χαρακτήρισε «δυσφημιστική θρυαλλίδα».
Στο κείμενο αυτό, ο Πατέλ κατηγορείται μεταξύ άλλων πως πίνει υπερβολικά και συχνά -- κάτι που θα μπορούσε να του στοιχίσει το αξίωμα.
Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο MS Now, το FBI άρχισε να διενεργεί «έρευνα για εσωτερικές απειλές» εξαιτίας του άρθρου του περιοδικού.
Αφότου ανέλαβε επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας, ο Κας Πατέλ κατηγορήθηκε επίσης ότι επιδόθηκε σε εκκαθαρίσεις πρακτόρων που δεν θεωρούσε αρκετά πιστούς στον Aμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Ανάμεσα στους πράκτορες που καθαίρεσε ή απέπεμψε αρκετοί είχαν εργαστεί σε υποθέσεις ποινικής φύσης που αφορούσαν τον ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο αφού εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο το 2021.
Ερωτηθείς σχετικά από γερουσιαστές χθες, ο Πατέλ διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν «εκκαθαρίσεις», ότι οι περισσότεροι πράκτορες που εγκατέλειψαν την υπηρεσία το έπραξαν οικειοθελώς.
Ο Πατέλ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες αυτές, δίνοντας έμφαση από την πλευρά του στο ότι ο απολογισμός του στην υπηρεσία δείχνει μείωση της εγκληματικότητας, εντατικοποίηση του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών και των απατών.
Ο διευθυντής του FBI και δημοκρατικοί πολιτικοί αντάλλαξαν σφοδρές φραστικές επιθέσεις, συχνά επί προσωπικού, στη συνεδρίαση της επιτροπής δικαστικών υποθέσεων της Γερουσίας με μαραθώνια διάρκεια, κάπου 4,5 ωρών.
«Χρησιμοποιείτε την υπηρεσία σας σαν τραμπούκος, για να καταδιώκετε δημοσιογράφους», κατήγγειλε ο Κόρι Μπούκερ, δημοκρατικός γερουσιαστής του Νιου Τζέρζι. «Δημοσιογράφοι γράφουν κάτι για τον πρόεδρο, κι η υπηρεσία σας κάνει εφόδους στα σπίτια τους και κλητεύει τις μητέρες τους να παρουσιαστούν ενώπιον της δικαιοσύνης».
«Δημοσιογράφος γράφει κάτι για εσάς κι η υπηρεσία σας βάζει το όνομά της σε φάκελο κι αρχίζει να διενεργεί έρευνα», ανέφερε ακόμη.
Ο Κας Πατέλ αντέκρουσε τις κατηγορίες αυτές, έκανε λόγο για «απόλυτα ψέματα» και αρνήθηκε πως χρησιμοποίησε μέσα ή πόρους του FBI για να βάλει στο στόχαστρο δημοσιογράφους.
Τον Απρίλιο, ο διευθυντής του FBI υπέβαλε μήνυση και αγωγή, ζητώντας 250 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση, εναντίον του περιοδικού The Atlantic και της συντάκτριας κειμένου που χαρακτήρισε «δυσφημιστική θρυαλλίδα».
Στο κείμενο αυτό, ο Πατέλ κατηγορείται μεταξύ άλλων πως πίνει υπερβολικά και συχνά -- κάτι που θα μπορούσε να του στοιχίσει το αξίωμα.
Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο MS Now, το FBI άρχισε να διενεργεί «έρευνα για εσωτερικές απειλές» εξαιτίας του άρθρου του περιοδικού.
Αφότου ανέλαβε επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας, ο Κας Πατέλ κατηγορήθηκε επίσης ότι επιδόθηκε σε εκκαθαρίσεις πρακτόρων που δεν θεωρούσε αρκετά πιστούς στον Aμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Ανάμεσα στους πράκτορες που καθαίρεσε ή απέπεμψε αρκετοί είχαν εργαστεί σε υποθέσεις ποινικής φύσης που αφορούσαν τον ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο αφού εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο το 2021.
Ερωτηθείς σχετικά από γερουσιαστές χθες, ο Πατέλ διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν «εκκαθαρίσεις», ότι οι περισσότεροι πράκτορες που εγκατέλειψαν την υπηρεσία το έπραξαν οικειοθελώς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα