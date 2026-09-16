Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
H Σαουδική Αραβία κατηγορεί τους Χούθι για επίθεση με drone κατά της Μέκκας, διαψεύδει η Ανσαραλά
H Σαουδική Αραβία κατηγορεί τους Χούθι για επίθεση με drone κατά της Μέκκας, διαψεύδει η Ανσαραλά
Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για προσβολή της ιερότητας των μουσουλμανικών τόπων
Νέο πεδίο έντασης ανοίγει μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι, με το Ριάντ να ανακοινώνει ότι αναχαίτισε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς τον απαγορευμένο εναέριο χώρο της Μέκκας. Η Ανσαραλά διέψευσε κατηγορηματικά ότι επιχείρησε να πλήξει την ιερή πόλη, χαρακτηρίζοντας την κατηγορία «ψέμα», ενώ ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας τάχθηκε στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
Ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία, η οποία επενέβη στον πόλεμο της Υεμένης το 2015, Τούρκι αλ Μάλκι, ανέφερε ότι η σαουδαραβική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε την Τρίτη drone που, σύμφωνα με το Ριάντ, είχε εκτοξευθεί από τους Χούθι.
Όπως δήλωσε, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταστράφηκε νότια της Μέκκας, προτού εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο της ιερότερης πόλης του Ισλάμ. Ο αλ Μάλκι υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της Μέκκας αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τη Σαουδική Αραβία.
Η καταγγελία έρχεται σε περίοδο αυξημένης έντασης, με το Ριάντ να αποδίδει στους Χούθι σειρά επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον σαουδαραβικών στόχων τις τελευταίες ημέρες.
«Οι κατηγορίες για την υποτιθέμενη στοχοποίηση της Μέκκας είναι τετριμμένο ψέμα, που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και δεν ξεγελά πλέον κανέναν», ανέφερε μέσω Χ ο Χαζμ αλ Ασάντ, μέλος του πολιτικού γραφείου του κινήματος.
Οι Χούθι έχουν αναλάβει την ευθύνη για άλλες πρόσφατες επιθέσεις σε σαουδαραβικό έδαφος, αλλά αρνούνται ότι επιχείρησαν να πλήξουν τη Μέκκα ή άλλους θρησκευτικούς τόπους.
Ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία, η οποία επενέβη στον πόλεμο της Υεμένης το 2015, Τούρκι αλ Μάλκι, ανέφερε ότι η σαουδαραβική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε την Τρίτη drone που, σύμφωνα με το Ριάντ, είχε εκτοξευθεί από τους Χούθι.
Όπως δήλωσε, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταστράφηκε νότια της Μέκκας, προτού εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο της ιερότερης πόλης του Ισλάμ. Ο αλ Μάλκι υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της Μέκκας αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τη Σαουδική Αραβία.
Η καταγγελία έρχεται σε περίοδο αυξημένης έντασης, με το Ριάντ να αποδίδει στους Χούθι σειρά επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον σαουδαραβικών στόχων τις τελευταίες ημέρες.
BREAKING: First time in history. 🇸🇦Mecca, the holiest site for nearly 2 billion Muslims, just received its first-ever live emergency missile & Drone warning.— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) September 15, 2026
Same alert hit Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Jazan and AlUla.
This follows days of Houthi missile and drone attacks on…
Χούθι: «Τετριμμένο ψέμα»Η Ανσαραλά, γνωστή ευρύτερα ως Χούθι, απέρριψε την κατηγορία ότι στόχευσε τη Μέκκα.
«Οι κατηγορίες για την υποτιθέμενη στοχοποίηση της Μέκκας είναι τετριμμένο ψέμα, που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και δεν ξεγελά πλέον κανέναν», ανέφερε μέσω Χ ο Χαζμ αλ Ασάντ, μέλος του πολιτικού γραφείου του κινήματος.
مزاعم استهداف مكة المكرمة كذبةٌ ممجوجة استُهلكت سابقًا، ولم تعد تنطلي على أحد، يا أرامل جيفري إبستين!— حزام الأسد (@hezamalasad) September 15, 2026
قاتلوا قتال الرجال، إن كنتم رجالًا https://t.co/QlWJm431hT
Οι Χούθι έχουν αναλάβει την ευθύνη για άλλες πρόσφατες επιθέσεις σε σαουδαραβικό έδαφος, αλλά αρνούνται ότι επιχείρησαν να πλήξουν τη Μέκκα ή άλλους θρησκευτικούς τόπους.
Καταδίκη από τον Οργανισμό Ισλαμικής ΣυνεργασίαςΟ Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ) καταδίκασε από την πλευρά του τις επιθέσεις που η Σαουδική Αραβία αποδίδει στους Χούθι εναντίον της Μέκκας και της περιοχής της Μεδίνας.
Σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για «ειδεχθείς επιθέσεις» και εξέφρασε την υποστήριξή του προς τη Σαουδική Αραβία, σημειώνοντας ότι τέτοιες ενέργειες «συλούν την ιερότητα των δύο ιερών τόπων και των ισλαμικών τεμενών και προκαλούν τα αισθήματα των μουσουλμάνων σε όλο τον κόσμο».
The OIC General Secretariat Condemns the Houthi Attacks on Makkah and the Madinah Region#OIC #Makkah #Madinah #SaudiArabia #Houthi pic.twitter.com/nQaz3CF2ol— OIC (@OIC_OCI) September 15, 2026
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