Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
La Liga, Έλτσε-Ρεάλ Μαδρίτης 2-3: Ο Εσπί τη λύτρωσε ξανά στο 90'+1', δείτε τα γκολ
La Liga, Έλτσε-Ρεάλ Μαδρίτης 2-3: Ο Εσπί τη λύτρωσε ξανά στο 90'+1', δείτε τα γκολ
Η «βασίλισσα» έχασε προβάδισμα δύο γκολ, αλλά ο 21χρονος επιθετικός της χάρισε το τρίποντο στις καθυστερήσεις
Η Ρεάλ έκανε τα εύκολα... δύσκολα στην έδρα της Έλτσε, καθώς αν και προηγήθηκε με 2-0 λίγο μετά το ημίωρο, είδε τους γηπεδούχους να φέρνουν το ματς στα ίσα στο 83', με αποτέλεσμα να «φλερτάρουν» με δεύτερη εκτός έδρας «γκέλα» στη LaLiga. Τη λύση, ωστόσο, για τους «μερένχες» έδωσε ξανά ο Κάρλος Εσπί, ο οποίος «χτύπησε» στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και διαμόρφωσε το τελικό 3-2 για τη «βασίλισσα».
Μετά το «χρυσό» γκολ στο 90ό λεπτό της πρεμιέρας κόντρα στην Εσπανιόλ, ο 21χρονος επιθετικός σημείωσε άλλο ένα γκολ νίκης για τη Ρεάλ, ακολουθώντας στο 90'+1' την κούρσα του Μπαπέ, για να χαρίσει το τρίποντο στην ομάδα του, μόλις 4 λεπτά απ' την στιγμή που είχε περάσει αλλαγή στο γήπεδο (87') στη θέση του Αλεξάντερ-Άρνολντ.
Η «βασίλισσα» άνοιξε το σκορ με το γκολ του Γκιουλέρ στο 25' και διπλασίασε τα τέρματά της με τον Μπαπέ στο 33', δείχνοντας πως είχε τον απόλυτο έλεγχο στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, κατέβασε... ταχύτητα και η ουραγός Έλτσε κατάφερε να ισοφαρίσει με τα γκολ των Οσόριο (71') και Νίνιο (83'), πριν το νέο «χτύπημα» του Εσπί.
Λίγα 24ωρα μετά την απομάκρυνση του Κορμπεράν από τον πάγκο, η Βαλένθια με υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο της, τον Όσκαρ Σάντσες, έφυγε με μεγάλο «διπλό» από το «Μεντιθορόθα» με 1-0, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της LaLiga.
Το πρώτο «τρίποντο» για τις «νυχτερίδες» ήρθε από το γκολ του Λουίς Ριόχα στο 78', δεκατέσσερα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Για την Ντεπορτίβο ήταν η δεύτερη σερί ήττα στο πρωτάθλημα, μετά το 2-1 από την Σανταντέρ, το περασμένο Σάββατο (12/9).
Δύο γκολ πριν συμπληρωθούν 25 λεπτά στο πρώτο 45λεπτο αποδείχθηκαν αρκετά για τη Ράγιο Βαγεκάνο να πάρει τη δεύτερη νίκη της στη LaLiga με 2-1 επί της Εσπανιόλ.
Ο 33χρονος Ισπανός μέσος, Άλβαρο Γκαρσία, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των Μαδριλένων, καθώς μόλις στο 3ο λεπτό άνοιξε το σκορ, ενώ από δική του ασίστ στο 26' ο Πεδρόσα έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους τυπικά γηπεδούχους (η Ράγιο δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια της στην έδρα της Λεγανές).
Η Εσπανιόλ μείωσε πολύ γρήγορα στο β' ημίχρονο με τον Ρομπέρτο Φερνάντες στο 54', ωστόσο, παρά την πίεση που άσκησε στην άμυνα της Ράγιο δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης.
Μετά το «χρυσό» γκολ στο 90ό λεπτό της πρεμιέρας κόντρα στην Εσπανιόλ, ο 21χρονος επιθετικός σημείωσε άλλο ένα γκολ νίκης για τη Ρεάλ, ακολουθώντας στο 90'+1' την κούρσα του Μπαπέ, για να χαρίσει το τρίποντο στην ομάδα του, μόλις 4 λεπτά απ' την στιγμή που είχε περάσει αλλαγή στο γήπεδο (87') στη θέση του Αλεξάντερ-Άρνολντ.
Η «βασίλισσα» άνοιξε το σκορ με το γκολ του Γκιουλέρ στο 25' και διπλασίασε τα τέρματά της με τον Μπαπέ στο 33', δείχνοντας πως είχε τον απόλυτο έλεγχο στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, κατέβασε... ταχύτητα και η ουραγός Έλτσε κατάφερε να ισοφαρίσει με τα γκολ των Οσόριο (71') και Νίνιο (83'), πριν το νέο «χτύπημα» του Εσπί.
Λίγα 24ωρα μετά την απομάκρυνση του Κορμπεράν από τον πάγκο, η Βαλένθια με υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο της, τον Όσκαρ Σάντσες, έφυγε με μεγάλο «διπλό» από το «Μεντιθορόθα» με 1-0, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της LaLiga.
Το πρώτο «τρίποντο» για τις «νυχτερίδες» ήρθε από το γκολ του Λουίς Ριόχα στο 78', δεκατέσσερα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Για την Ντεπορτίβο ήταν η δεύτερη σερί ήττα στο πρωτάθλημα, μετά το 2-1 από την Σανταντέρ, το περασμένο Σάββατο (12/9).
Δύο γκολ πριν συμπληρωθούν 25 λεπτά στο πρώτο 45λεπτο αποδείχθηκαν αρκετά για τη Ράγιο Βαγεκάνο να πάρει τη δεύτερη νίκη της στη LaLiga με 2-1 επί της Εσπανιόλ.
Ο 33χρονος Ισπανός μέσος, Άλβαρο Γκαρσία, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των Μαδριλένων, καθώς μόλις στο 3ο λεπτό άνοιξε το σκορ, ενώ από δική του ασίστ στο 26' ο Πεδρόσα έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους τυπικά γηπεδούχους (η Ράγιο δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια της στην έδρα της Λεγανές).
Η Εσπανιόλ μείωσε πολύ γρήγορα στο β' ημίχρονο με τον Ρομπέρτο Φερνάντες στο 54', ωστόσο, παρά την πίεση που άσκησε στην άμυνα της Ράγιο δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ της 6ης αγωνιστικής και η βαθμολογία:
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Θέλτα 0-0
Ράγιο Βαγιεκάνο- Εσπανιόλ 2-1 (3' Γκαρσία, 26' Πεδρόσα - 54' Ρομπέρτο Φερνάντες)
Αλαβές-Βαλένθια 0-1 (78' Ριόχα)
Έλτσε-Ρεάλ Μαδρίτης 2-3 (71' Οσόριο, 83' Νίνιο - 25' Γκιουλέρ, 33' Μπαπέ, 90'+1' Εσπί)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα 16/09
Ντεπορτίβο Λα Κορούνια- Σεβίλλη 16/09
Μπαρτσελόνα- Ρασίνγκ Σανταντέρ 16/09
Λεβάντε- Αθλέτικ Μπιλμπάο 17/09
Μπέτις-Χετάφε 17/09
Μάλαγα-Βιγιαρεάλ 17/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 5 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 15
Ρεάλ Μαδρίτης 15 -6αγ.
Μπέτις 12
Αλαβές 10 -6αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 10
Σεβίλλη 10
Λα Κορούνια 9
Εσπανιόλ 7 -6αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 7
Σανταντέρ 7
Σοσιεδάδ 7 -6αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 7 -6αγ.
Οσασούνα 7
Λεβάντε 5
Χετάφε 5
Θέλτα 4 -6αγ.
Βαλένθια 4 -6αγ.
Μάλαγα 3
Βιγιαρεάλ 2
Έλτσε 2 -6αγ.
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