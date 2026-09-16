Εισαγγελέας και ανακριτής αποφασίζουν αν Γάκα και Θεοδωρόπουλος θα προφυλακιστούν για τον θάνατο του Μαζωνάκη μετά τις πολύωρες απολογίες τους

Η απολογία της Ιωάννας Γάκα διήρκησε 8 ώρες - Στις 2 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η απολογία Θεοδωρόπουλου - Η γιατρός αρνήθηκε ότι υπήρξε δόλος για τον θάνατο του Μαζωνάκη λέγοντας «έκανα όσα προβλέπει η επιστήμη μου»





Η γιατρός







Στις 3:30, ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα γνωμοδότησης, προκειμένου να αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.



Η αδιαθεσία της Ιωάννας Γάκα μετά την απολογία Η διαδικασία στα δικαστήρια της Ευελπίδων σημαδεύτηκε και







Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ενημερώθηκε για το περιστατικό και βγήκε από το ανακριτικό γραφείο, διακόπτοντας προσωρινά την απολογία του, προκειμένου να προσφέρει στη σύζυγό του τις πρώτες βοήθειες.



Λίγο αργότερα στα δικαστήρια έφθασε ασθενοφόρο. Η κατηγορούμενη, ωστόσο, βρισκόταν σε ιδιαίτερα κακή ψυχολογική κατάσταση και, κλαίγοντας, αρνήθηκε την ιατρική φροντίδα που επιχείρησαν να της παράσχουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τελικά αποχώρησαν χωρίς να την παραλάβουν.



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Τι υποστήριξε η γιατρός για τα κρίσιμα 49 λεπτά Κατά την απολογία της, η γιατρός, η οποία ήδη από τα πρώτα στάδια της έρευνας είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δικογραφίας καθώς ήταν εκείνη που είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη «θεραπεία», φέρεται να αρνήθηκε στο σύνολό της την κατηγορία.



Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι από την πλευρά της δεν υπήρξε καμία παράνομη ή δόλια ενέργεια και επέμεινε ότι ακολούθησε όσα προβλέπονταν.



Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την απολογία φέρεται να δόθηκε από τον ανακριτή στο διάστημα των 49 λεπτών που μεσολάβησε από την πρώτη ένδειξη συναγερμού έως την κλήση του ΕΚΑΒ.



Στην τελική ευθεία έχει μπει η απόφαση της δικαιοσύνης για την προφυλάκιση ή μη της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου , των δύο γιατρών που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι.Η γιατρός στην απολογία της που κράτησε 8 ώρες φέρεται να αρνήθηκε πλήρως όσα της αποδίδονται , επιμένοντας ότι ενήργησε νόμιμα. Πριν από την έναρξη της απολογίας της, ο συνήγορός της είχε καταθέσει στον ανακριτή αναλυτικό γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις της εντολέα του. Στη συνέχεια, η γιατρός δέχθηκε σειρά ερωτήσεων από τον ανακριτή σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου την προηγούμενη Τετάρτη.Στις 2 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η απολογία του συζύγου της κατηγορούμενης γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι.Στις 3:30, ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα γνωμοδότησης, προκειμένου να αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.Η διαδικασία στα δικαστήρια της Ευελπίδων σημαδεύτηκε και από την αδιαθεσία που αισθάνθηκε η κατηγορούμενη γιατρός μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της.Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να είχε λιποθυμικό επεισόδιο έξω από το ανακριτικό γραφείο, την ώρα που στο εσωτερικό απολογούνταν ο κατηγορούμενος σύζυγός της.Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ενημερώθηκε για το περιστατικό και βγήκε από το ανακριτικό γραφείο, διακόπτοντας προσωρινά την απολογία του, προκειμένου να προσφέρει στη σύζυγό του τις πρώτες βοήθειες.Λίγο αργότερα στα δικαστήρια έφθασε ασθενοφόρο. Η κατηγορούμενη, ωστόσο, βρισκόταν σε ιδιαίτερα κακή ψυχολογική κατάσταση και, κλαίγοντας, αρνήθηκε την ιατρική φροντίδα που επιχείρησαν να της παράσχουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τελικά αποχώρησαν χωρίς να την παραλάβουν.Η Ιωάννα Γάκα παρέμεινε στα δικαστήρια μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.Κατά την απολογία της, η γιατρός, η οποία ήδη από τα πρώτα στάδια της έρευνας είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δικογραφίας καθώς ήταν εκείνη που είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη «θεραπεία», φέρεται να αρνήθηκε στο σύνολό της την κατηγορία.Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι από την πλευρά της δεν υπήρξε καμία παράνομη ή δόλια ενέργεια και επέμεινε ότι ακολούθησε όσα προβλέπονταν.Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την απολογία φέρεται να δόθηκε από τον ανακριτή στο διάστημα των 49 λεπτών που μεσολάβησε από την πρώτη ένδειξη συναγερμού έως την κλήση του ΕΚΑΒ.

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς στη δικογραφία έχουν ενταχθεί ψηφιακά δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τα οποία αποτυπώνουν τη λειτουργία του και, μεταξύ άλλων, την ώρα κατά την οποία καταγράφηκε ο πρώτος συναγερμός.



Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να επέμεινε ότι προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες και ότι έπραξε σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, απέρριψε την κατηγορία περί δόλου, ενώ υποστήριξε ότι το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου λειτουργούσε απολύτως νόμιμα.