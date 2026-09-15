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Δύο τραυματίες μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λαμία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Λαμία Τραυματίες

Δύο τραυματίες μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λαμία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στο νοσοκομείο ένας ηλικιωμένος οδηγός και μια γυναίκα

Δύο τραυματίες μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λαμία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (15/9) στην οδό Αθηνών στην έξοδο της Λαμίας προς Κόμμα. 

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά.


Ο ηλικιωμένος οδηγός του κόκκινου οχήματος φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του EKAB στο νοσοκομείο Λαμίας. Στο άλλο αυτοκίνητα επέβαινε μία τριμελής οικογένεια. Το παιδί και ο πατέρας υπέστησαν μόνο ελαφριά τραύματα σε αντίθεση με τη μητέρα, η οποία φέρεται να χτύπησε περισσότερο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Δείτε φωτογραφίες:

Δύο τραυματίες μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λαμία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δύο τραυματίες μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λαμία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δύο τραυματίες μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λαμία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δύο τραυματίες μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λαμία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δύο τραυματίες μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λαμία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας διεξάγουν έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.

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