Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Δύο τραυματίες μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λαμία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δύο τραυματίες μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λαμία, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο νοσοκομείο ένας ηλικιωμένος οδηγός και μια γυναίκα
Σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (15/9) στην οδό Αθηνών στην έξοδο της Λαμίας προς Κόμμα.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά.
Ο ηλικιωμένος οδηγός του κόκκινου οχήματος φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του EKAB στο νοσοκομείο Λαμίας. Στο άλλο αυτοκίνητα επέβαινε μία τριμελής οικογένεια. Το παιδί και ο πατέρας υπέστησαν μόνο ελαφριά τραύματα σε αντίθεση με τη μητέρα, η οποία φέρεται να χτύπησε περισσότερο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Δείτε φωτογραφίες:
Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας διεξάγουν έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά.
Ο ηλικιωμένος οδηγός του κόκκινου οχήματος φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του EKAB στο νοσοκομείο Λαμίας. Στο άλλο αυτοκίνητα επέβαινε μία τριμελής οικογένεια. Το παιδί και ο πατέρας υπέστησαν μόνο ελαφριά τραύματα σε αντίθεση με τη μητέρα, η οποία φέρεται να χτύπησε περισσότερο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Δείτε φωτογραφίες:
Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας διεξάγουν έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα