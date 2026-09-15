Πετρέλαιο: Άλμα 3% μετά το μπλόκο στις σαουδαραβικές εξαγωγές - Προς τα $110 ξανά το Brent

Το Γιανμπού γίνεται κρίσιμος κόμβος μετά το κλείσιμο του Ορμούζ

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Νέα προβλήματα στη Λιβύη

Με άλμα περίπου 3% έκλεισαν την Τρίτη οι τιμές του αργού, καθώς πηγές της ναυτιλιακής αγοράς ανέφεραν ότι ανεστάλησαν οι φορτώσεις αργού στο σαουδαραβικό εξαγωγικό κέντρο Γιανμπού στην, ενώ το Ριάντ ακύρωσε ορισμένες παραδόσεις προς Ευρωπαίους πελάτες, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι οι διαταραχές σε μια κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία μπορεί να διαρκέσουν για εβδομάδες.Η άνοδος ήταν ισχυρότερη στο αμερικανικό αργό WTI, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε αυτό ως εναλλακτική επιλογή, φοβούμενοι ότι τα προβλήματα στην παραγωγή και στις εξαγωγές τηςδιευρύνονται.Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,07 δολάρια ή 2,9%, κλείνοντας στα 108,75 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI σημείωσε άνοδο 4,44 δολαρίων ή 4,38%, στα 105,83 δολάρια. Και τα δύο συμβόλαια ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση στα υψηλότερα επίπεδα από τις 19 Μαΐου.Το λιμάνι του Γιανμπού έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος οδήγησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μιας στρατηγικής θαλάσσιας οδού από την οποία διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και LNG.Η σύγκρουση ανάγκασε τη Σαουδική Αραβία να ανακατευθύνει τις εξαγωγές αργού προς τα δυτικά μέσω του αγωγού East-West, μήκους περίπου 1.200 χιλιομέτρων, ο οποίος μεταφέρει πετρέλαιο από τις ανατολικές περιοχές της χώρας προς το Γιανμπού στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, επιτρέποντας τη φόρτωση δεξαμενόπλοιων χωρίς διέλευση από τα Στενά.Ωστόσο, οι επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, στον αγωγό την Παρασκευή ανάγκασαν το βασίλειο, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού στον κόσμο, να διακόψει τη λειτουργία της κρίσιμης ενεργειακής διαδρομής.Οι ανησυχίες για την προσφορά εντάθηκαν μετά τις νέες επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας τη Δευτέρα, ενώ παράλληλα τα κράτη του Κόλπου ανέβαλαν προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν.Πηγές της ναυτιλιακής αγοράς δήλωσαν στο Reuters ότι οι φορτώσεις πετρελαίου από τον τερματικό σταθμό του Γιανμπού ανεστάλησαν, ενώ νωρίτερα πηγές ανέφεραν ότι το Ριάντ ενημέρωσε Ευρωπαίους πελάτες πως ορισμένα φορτία αργού για τα τέλη Σεπτεμβρίου θα ακυρωθούν.Ο Άντι Λίποου, πρόεδρος της Lipow Oil Associates, σημείωσε ότι οι ακυρώσεις σαουδαραβικών φορτίων προς την Ευρώπη ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια θα στραφούν περισσότερο σε αμερικανικές προμήθειες, γεγονός που ενισχύει το WTI έναντι του Brent.Οι traders αγοράζουν συμβόλαια WTI στοιχηματίζοντας ότι οι διαταραχές στις σαουδαραβικές εξαγωγές θα διαρκέσουν περισσότερο από το αναμενόμενο. Όπως ανέφερε ο Λίποου, επειδή τα αμερικανικά διυλιστήρια μπορούν να εναλλάσσονται εύκολα μεταξύ διαφορετικών τύπων αργού, η ζήτηση για ελαφρύ γλυκό πετρέλαιο όπως το WTI μπορεί να αυξηθεί, στηρίζοντας περαιτέρω τις τιμές.Ξεχωριστά από την κρίση με το Ιράν, η Λιβύη αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα στην παραγωγή. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία National Oil Corporation (NOC) ανακοίνωσε ότι οι εργασίες σε τρία πετρελαϊκά κοιτάσματα ανεστάλησαν, αφού μέλη της Petroleum Facilities Guard έκλεισαν βαλβίδα στον αγωγό εξαγωγής αργού Hamada-Zawiya.Η δύναμη ασφαλείας προειδοποίησε ότι η διακοπή μπορεί να επεκταθεί εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της. Η NOC ανέφερε ότι ενδέχεται να κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας (force majeure) εάν η βαλβίδα παραμείνει κλειστή ή εάν αναγκαστούν να σταματήσουν και άλλα κοιτάσματα.