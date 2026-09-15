Οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σάμσουνσπορ στα 9 εκατ. ευρώ για τον Μάριους, επικαλούνται στην Τουρκία
SPORTS
Μάριους Μουαντιλματζί Ολυμπιακός Σαμσουνσπόρ

Οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σάμσουνσπορ στα 9 εκατ. ευρώ για τον Μάριους, επικαλούνται στην Τουρκία

Σύμφωνα με τα media στην Τουρκία, η Σάμσουνσπορ και ο Ολυμπιακός έχουν φτάσει σε οριστική συμφωνία, ώστε ο επιθετικός από το Τσαντ να φορέσει τα ερυθρόλευκα

Οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σάμσουνσπορ στα 9 εκατ. ευρώ για τον Μάριους, επικαλούνται στην Τουρκία
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Ο Ολυμπιακός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τη Σάμσουνσπορ για την απόκτηση του επιθετικού Μάριους Μουαντιλματζί.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Τούρκος ρεπόρτερ Ρεσάτ Τσαν Οζμπουντάκ. «Συμφωνία επιτεύχθηκε. Ο Μάριους Μουαντιλαμτζί στον Ολυμπιακό. Συνολικά 9 εκατ. ευρώ», γράφει ο Τούρκος ρεπόρτερ.

Ο 28χρονος φορ από το Τσαντ αποκτήθηκε το 2023 από τη Σαμσουνπόρ με ελεύθερη μεταγραφή και μέσα σε μία τριετία έφτιαξε το όνομά του πετυχαίνοντας 44 γκολ σε 119 συμμετοχές ενώ μοίρασε και 13 ασίστ.

Προέρχεται από την Πόρτο και είναι 26 φορές διεθνής. Πέρσι είχε φουλ παραγωγική σεζόν με 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και 7 ασίστ σε 52 παιχνίδια (8 εξ αυτών στο Conference League).


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