Ένα ενιαίο σύνολο κατοικιών στους Αμπελόκηπους δίνει νέα διάσταση στην έννοια του urban living
Οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σάμσουνσπορ στα 9 εκατ. ευρώ για τον Μάριους, επικαλούνται στην Τουρκία
Οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σάμσουνσπορ στα 9 εκατ. ευρώ για τον Μάριους, επικαλούνται στην Τουρκία
Σύμφωνα με τα media στην Τουρκία, η Σάμσουνσπορ και ο Ολυμπιακός έχουν φτάσει σε οριστική συμφωνία, ώστε ο επιθετικός από το Τσαντ να φορέσει τα ερυθρόλευκα
Ο Ολυμπιακός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τη Σάμσουνσπορ για την απόκτηση του επιθετικού Μάριους Μουαντιλματζί.
Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Τούρκος ρεπόρτερ Ρεσάτ Τσαν Οζμπουντάκ. «Συμφωνία επιτεύχθηκε. Ο Μάριους Μουαντιλαμτζί στον Ολυμπιακό. Συνολικά 9 εκατ. ευρώ», γράφει ο Τούρκος ρεπόρτερ.
Ο 28χρονος φορ από το Τσαντ αποκτήθηκε το 2023 από τη Σαμσουνπόρ με ελεύθερη μεταγραφή και μέσα σε μία τριετία έφτιαξε το όνομά του πετυχαίνοντας 44 γκολ σε 119 συμμετοχές ενώ μοίρασε και 13 ασίστ.
Προέρχεται από την Πόρτο και είναι 26 φορές διεθνής. Πέρσι είχε φουλ παραγωγική σεζόν με 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και 7 ασίστ σε 52 παιχνίδια (8 εξ αυτών στο Conference League).
Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Τούρκος ρεπόρτερ Ρεσάτ Τσαν Οζμπουντάκ. «Συμφωνία επιτεύχθηκε. Ο Μάριους Μουαντιλαμτζί στον Ολυμπιακό. Συνολικά 9 εκατ. ευρώ», γράφει ο Τούρκος ρεπόρτερ.
Ο 28χρονος φορ από το Τσαντ αποκτήθηκε το 2023 από τη Σαμσουνπόρ με ελεύθερη μεταγραφή και μέσα σε μία τριετία έφτιαξε το όνομά του πετυχαίνοντας 44 γκολ σε 119 συμμετοχές ενώ μοίρασε και 13 ασίστ.
Προέρχεται από την Πόρτο και είναι 26 φορές διεθνής. Πέρσι είχε φουλ παραγωγική σεζόν με 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και 7 ασίστ σε 52 παιχνίδια (8 εξ αυτών στο Conference League).
🚨 Olympiakos ve Samsunspor, Marius Mouandilmadji transferi için 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Rakam 4 taksitte ödenecek. Marius Mouandilmadji de Olympiakos ile anlaştı! Oyuncu yıllık 1.3 milyon euro maaş kazanacak. https://t.co/SFcDuI2h11— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 15, 2026
🚨 Anlaşma sağlandı. Marius Mouandilmadji Olympiakos’ta. Totalde 9 Milyon Euro. 👇 https://t.co/9JLKZ33Con— Reşat Can Özbudak (@resatcan_ozbdak) September 15, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα