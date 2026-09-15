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Σαλάχ Εντίν: Ήρθα για να πάρουμε τους εγχώριους τίτλους και να φτάσουμε μακριά στην Ευρώπη, δείτε βίντεο
Σαλάχ Εντίν: Ήρθα για να πάρουμε τους εγχώριους τίτλους και να φτάσουμε μακριά στην Ευρώπη, δείτε βίντεο
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Αν και δεν έχει προλάβει καλά, καλά να μάθει τα ονόματα των συμπαικτών του, ο Ανάς Σαλάχ Εντίν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό (16/9, 17:45) αγώνα του Κυπέλλου με τον Μαροκινό στις πρώτες του δηλώσεις να μην κρύψει τις υψηλές φιλοδοξίες που έχει για τη φετινή σεζόν.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Είμαι πολύ χαρούμενος. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος στην Ελλάδα. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Γνώριζα ότι είναι από τα πολύ μεγάλα club της Ελλάδας, με μεγάλη ιστορία και πάρα πολλούς φιλάθλους. Αυτό που με έπεισε να έρθω ήταν το πλάνο μου έδειξαν. Μίλησα με τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή και αυτοί με έπεισαν.
Ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι συζητήσεις, καθώς με αυτούς συνεργάζεσαι. Συνεπώς οι συνομιλίες που είχα μαζί τους με επηρέασαν θετικά και με έκαναν να έρθω. Ήταν πολύ θετικοί απεναντί μου, ήταν ενθουσιασμένοι μαζί μου κι εγώ ενθουσιάστηκα με το πλάνο που μου παρουσίασαν.
Έχουν πολύ υψηλούς στόχους τη φετινή σεζόν. Πρέπει να πετύχουμε τους στόχους μας ως ομάδα. Κάθε μέρος είναι διαφορετικό. υπάρχει διαφορετική πίεση, διαφορετική χώρα, διαφορετική πόλη. Παντού μαθαίνεις καινούρια πράγματα. Από κάθε ομάδα στην οποία έχω αγωνιστεί πήρα κάτι μαζί μου και εξελίχθηκα τόσο ως άνθρωπος όσο και ως ποδοσφαιριστής.
Είμαι ένας αριστερός μπακ που μπορεί να προσφέρει τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Μπορώ να κάνω και τα δύο. Είμαι γρήγορος, καλός με τη μπάλα και δυνατός στα αμυντικά μου καθήκοντα. Πιστεύω ότι μπορώ να φέρω όλα αυτά τα στοιχεία στην ομάδα. Μπορώ να τη βοηθήσω πολύ και είμαι αποφασισμένος να το κάνω.
Ο προσωπικός μου στόχος τη φετινή σεζόν είναι να κάνω μια πολύ καλή χρονιά, θέλω να έχω σημαντικό ρόλο στην ομάδα και να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ. Όσον αφορά τους στόχους της ομάδας, φυσικά θέλουμε να γίνουμε πρωταθλητές και να κατακτήσουμε το Κύπελλο, αλλά και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη και γι’ αυτό ήρθα εδώ.
Φυσικά το γεγονός ότι είναι εδώ ο Ουναΐ και ο Λουζά, αλλά και τα δύο παιδιά από την Ολλανδία έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου. Πιστεύω ότι θα με βοηθήσουν να προσαρμοστώ πιο γρήγορα αλλά και μέσα στο γήπεδο, καθώς μιλάμε την ίδια γλώσσα και μπορούμε να απικοινωνήσουμε εύκολα. Είναι πολύ καλά παιδιά και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.»
Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Είμαι πολύ χαρούμενος. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος στην Ελλάδα. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Γνώριζα ότι είναι από τα πολύ μεγάλα club της Ελλάδας, με μεγάλη ιστορία και πάρα πολλούς φιλάθλους. Αυτό που με έπεισε να έρθω ήταν το πλάνο μου έδειξαν. Μίλησα με τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή και αυτοί με έπεισαν.
Ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι συζητήσεις, καθώς με αυτούς συνεργάζεσαι. Συνεπώς οι συνομιλίες που είχα μαζί τους με επηρέασαν θετικά και με έκαναν να έρθω. Ήταν πολύ θετικοί απεναντί μου, ήταν ενθουσιασμένοι μαζί μου κι εγώ ενθουσιάστηκα με το πλάνο που μου παρουσίασαν.
Έχουν πολύ υψηλούς στόχους τη φετινή σεζόν. Πρέπει να πετύχουμε τους στόχους μας ως ομάδα. Κάθε μέρος είναι διαφορετικό. υπάρχει διαφορετική πίεση, διαφορετική χώρα, διαφορετική πόλη. Παντού μαθαίνεις καινούρια πράγματα. Από κάθε ομάδα στην οποία έχω αγωνιστεί πήρα κάτι μαζί μου και εξελίχθηκα τόσο ως άνθρωπος όσο και ως ποδοσφαιριστής.
Είμαι ένας αριστερός μπακ που μπορεί να προσφέρει τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Μπορώ να κάνω και τα δύο. Είμαι γρήγορος, καλός με τη μπάλα και δυνατός στα αμυντικά μου καθήκοντα. Πιστεύω ότι μπορώ να φέρω όλα αυτά τα στοιχεία στην ομάδα. Μπορώ να τη βοηθήσω πολύ και είμαι αποφασισμένος να το κάνω.
Ο προσωπικός μου στόχος τη φετινή σεζόν είναι να κάνω μια πολύ καλή χρονιά, θέλω να έχω σημαντικό ρόλο στην ομάδα και να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ. Όσον αφορά τους στόχους της ομάδας, φυσικά θέλουμε να γίνουμε πρωταθλητές και να κατακτήσουμε το Κύπελλο, αλλά και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη και γι’ αυτό ήρθα εδώ.
Φυσικά το γεγονός ότι είναι εδώ ο Ουναΐ και ο Λουζά, αλλά και τα δύο παιδιά από την Ολλανδία έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου. Πιστεύω ότι θα με βοηθήσουν να προσαρμοστώ πιο γρήγορα αλλά και μέσα στο γήπεδο, καθώς μιλάμε την ίδια γλώσσα και μπορούμε να απικοινωνήσουμε εύκολα. Είναι πολύ καλά παιδιά και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.»
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