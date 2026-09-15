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Βίντεο: Οι βολεϊμπολίστριες της Εθνικής Χιλής έβαλαν τα κλάματα όταν συνάντησαν τη Βραζιλιάνα Γκάμπι, δείτε βίντεο
Βίντεο: Οι βολεϊμπολίστριες της Εθνικής Χιλής έβαλαν τα κλάματα όταν συνάντησαν τη Βραζιλιάνα Γκάμπι, δείτε βίντεο
Οι αθλήτριες της Χιλής δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά και τη συγκίνηση τους μετά τον αγώνα με τη Βραζιλία για το πρωτάθλημα Νοτίου Αμερικής καθώς συνάντησαν από κοντά το είδωλο τους
Υπάρχουν στιγμές στον αθλητισμό που ξεπερνούν το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Στιγμές που αποδεικνύουν πως πίσω από την ένταση του παιχνιδιού υπάρχουν όνειρα, πρότυπα και ένας βαθύς αλληλοσεβασμός.
Μία τέτοια στιγμή εκτυλίχθηκε μετά την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών της Βραζιλίας με τη Χιλή, με πρωταγωνίστρια την Γκάμπι.
🇧🇷 GABI, AN EXAMPLE ON AND OFF THE COURT ❤️— Volleyball World (@volleyballworld) September 12, 2026
Miss Everything inspires fans and fellow players around the world and, sometimes, admiration and emotion simply take over. 🥹
Beautiful scenes after Brazil’s victory over Chile this Saturday at the South American Championship, at the… pic.twitter.com/vMrKeMJLiw
Η πολύπειρη Βραζιλιάνα ακραία και ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου βόλεϊ, φωτογραφήθηκε μετά το τέλος του αγώνα με τις παίκτριες της Χιλής. Για τις αθλήτριες της αντίπαλης ομάδας, όμως, η συγκεκριμένη στιγμή ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή αναμνηστική φωτογραφία.
Ορισμένες από τις παίκτριες της Χιλής δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, εμφανώς συγκινημένες από το γεγονός ότι είχαν την ευκαιρία να βρεθούν δίπλα στo είδωλο τους και να τη γνωρίσουν από κοντά.
🥹🥹🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/yx4pm7d2J8— gabi feeds (@gabifeeds) September 12, 2026
Η Βραζιλιάνα έχει καταφέρει μέσα από την πολυετή παρουσία της στο κορυφαίο επίπεδο να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από μία σπουδαία αθλήτρια. Έχει εξελιχθεί σε πρότυπο για χιλιάδες κορίτσια που ασχολούνται με το βόλεϊ σε ολόκληρο τον κόσμο.
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